Equipe de France, le message poignant de Brice Samba pour Lucas Chevalier

Depuis plusieurs rencontres, Lucas Chevalier traverse une phase délicate au Paris Saint-Germain. Arrivé l’été dernier dans la capitale, le gardien français s’est retrouvé relégué au rôle de doublure après une série de prestations jugées irrégulières et la montée en puissance de Matvey Safonov dans les buts parisiens.

En conférence de presse en marge du choc entre Rennes et Lille (dimanche, 20h 45), Brice Samba s’est exprimé sur cette situation difficile que traverse son coéquipier en équipe nationale. « Il n'espérait pas passer une saison comme celle-ci, la situation n'est pas facile à vivre pour lui. Il est dans un club très exposé, donc les petites erreurs qu'il faisait à Lille sont peut-être les mêmes qu'à Paris mais on les voit plus », a-t-il expliqué devant les journalistes.