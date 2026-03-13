À l’approche de la Coupe du monde 2026, la hiérarchie des gardiens français suscite de nombreuses interrogations. Certains portiers jouent leur avenir international dans les dernières semaines précédant la compétition. Au PSG, la situation de Lucas Chevalier attire particulièrement l’attention, après plusieurs matchs passés sur le banc. Cette période délicate n’a pas échappé à ses coéquipiers en sélection. En conférence de presse vendredi, Brice Samba a tenu à lui adresser un message fort, mêlant lucidité et soutien.
Equipe de France, le message poignant de Brice Samba pour Lucas Chevalier
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L’incroyable descente aux enfers de Lucas Chevalier au PSG
Depuis plusieurs rencontres, Lucas Chevalier traverse une phase délicate au Paris Saint-Germain. Arrivé l’été dernier dans la capitale, le gardien français s’est retrouvé relégué au rôle de doublure après une série de prestations jugées irrégulières et la montée en puissance de Matvey Safonov dans les buts parisiens.
En conférence de presse en marge du choc entre Rennes et Lille (dimanche, 20h 45), Brice Samba s’est exprimé sur cette situation difficile que traverse son coéquipier en équipe nationale. « Il n'espérait pas passer une saison comme celle-ci, la situation n'est pas facile à vivre pour lui. Il est dans un club très exposé, donc les petites erreurs qu'il faisait à Lille sont peut-être les mêmes qu'à Paris mais on les voit plus », a-t-il expliqué devant les journalistes.
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Brice Samba confiant pour le retour en grâce de Chevalier
Malgré cette période compliquée, Lucas Chevalier continue de bénéficier du soutien de certains membres du vestiaire tricolore. Pour le portier parisien, cette concurrence intense fait partie du parcours de nombreux joueurs passés par les plus grands clubs européens.
Dans cette même intervention, Brice Samba a tenu à rassurer son coéquipier et à souligner sa capacité à rebondir. « On a tous eu cette période dans notre carrière où il faut apprendre, digérer et surtout accepter les choses et repartir au travail. » Le gardien numéro trois des Bleus s’est ensuite montré optimiste pour la suite. « C'est quelqu'un qui a confiance en lui, il va rebondir très vite », assure-t-il dans des propos relayés par RMC Sport avant de conclure avec un message d’encouragement clair : « C'est un bosseur et je sais que c'est un gardien qui a un très très grand avenir ».
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Le rêve mondial s’éloigne pour Lucas Chevalier
Dans ce contexte, Lucas Chevalier doit désormais composer avec une concurrence importante, aussi bien en club qu’en sélection. La dynamique actuelle pourrait en effet relancer le débat autour de la hiérarchie des gardiens à quelques semaines de la Coupe du monde 2026.
De son côté, Brice Samba reste persuadé que la situation peut évoluer rapidement pour son partenaire en équipe nationale. Les prochaines décisions du sélectionneur seront particulièrement scrutées, d’autant que la liste des joueurs retenus pour les prochains matchs amicaux doit être dévoilée le 19 mars par Didier Deschamps.