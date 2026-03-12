Getty Images
Traduit par
Millie Bright forfait pour la finale de la Coupe de la Ligue alors que Chelsea essuie une nouvelle blessure, mais Sonia Bompastor peut compter sur le retour d'une joueuse clé pour le match contre Manchester United
Officiel : Millie Bright manquera la finale de la Coupe de la Ligue
Bompastor a confirmé lors de sa conférence de presse d'avant-match jeudi que Bright ne jouera pas dimanche, lorsque Chelsea affrontera Man Utd à Ashton Gate, à Bristol City, lors de la finale de la Coupe de la Ligue. L'ancienne défenseuse anglaise a quitté le terrain en boitant à la fin du match remporté par les Blues contre Tottenham le mois dernier après avoir subi un choc à la cheville, ce qui l'a empêchée de participer aux victoires contre Liverpool et Man Utd, qui ont précédé la récente trêve internationale. Bright n'a pas suffisamment progressé pendant cette période pour pouvoir jouer dimanche, et Bompastor ne sait pas non plus quand elle pourra revenir sur le terrain.
À l'approche de la finale, lors de laquelle Chelsea tentera de conserver le trophée remporté l'année dernière face à Manchester City, Bompastor a déclaré : « Millie ne sera pas disponible pour le match de dimanche. Cela prend un peu plus de temps que prévu. Je n'ai pas de calendrier précis pour son retour pour le moment. »
- Getty Images
Le retour de Nathalie Bjorn donne un coup de pouce parfait aux Blues
Heureusement, Chelsea a quelques bonnes nouvelles à annoncer concernant les blessures, notamment au poste de défenseur central occupé par Bright. Ainsi, même si l'ancienne Lioness ne pourra pas disputer la finale de la Coupe de la Ligue, Nathalie Bjorn fait son retour pour la première fois depuis début décembre. Kadeisha Buchanan, qui a fait son retour tant attendu après une blessure au ligament croisé antérieur juste avant la trêve internationale, est une autre joueuse qui pourra aider à compenser l'absence de Bright.
« Nous avons très bien travaillé avec elles pendant la trêve internationale », a déclaré Bompastor à propos du duo. « Nous avons pu nous entraîner avec l'académie masculine. Je tiens à les remercier pour cela, car ils nous ont vraiment aidés à préparer les joueuses pour le match de dimanche. Ce sera bien d'avoir ces deux joueuses de retour dans l'équipe. »
L'attente de Mayra Ramirez se poursuit
Cependant, comme pour résumer la saison de Chelsea, la conférence de presse de Bompastor a apporté plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles concernant les blessures. Mayra Ramirez n'a pas joué de toute la saison en raison d'un problème aux ischio-jambiers contracté pendant la pré-saison et qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il semble qu'elle ne pourra pas revenir sur le terrain avant la nouvelle saison, le manager de Chelsea ayant révélé qu'elle avait subi un nouveau revers dans son rétablissement.
« Mayra progressait bien, mais elle s'est de nouveau blessée pendant sa rééducation », a expliqué Bompastor. « La saison a été difficile pour elle. Je ne suis pas sûr que nous la reverrons avant la fin de la saison, malheureusement. Elle souffre mentalement. C'est normal. La saison a été difficile pour elle avec toutes ces blessures et il est parfois difficile d'expliquer tout cela. Je lui ai parlé hier. Elle est vraiment déprimée en ce moment, c'est normal, mais tout le monde au club veille à la soutenir de la bonne manière et à lui fournir ce dont elle a besoin. »
Par ailleurs, la défenseuse anglaise Niamh Charles et l'attaquante américaine Catarina Macario sont également restées sur la touche, sans date prévue pour leur retour.
« Niamh a encore un peu de mal avec sa cheville », a déclaré Bompastor. « Je pense qu'elle ressent encore une certaine douleur et une certaine gêne, car sa cheville n'est pas stable. Je pense donc que nous faisons parfois des progrès, mais lorsque nous arrivons à un point où elle est sur le point de reprendre l'entraînement, je pense que nous faisons quelques pas en arrière. Cela ne progresse pas de manière régulière. C'est regrettable. Pour l'instant, je n'ai pas de calendrier précis, et il en va de même pour Cat Macario. Elle ne fait aucun progrès et je n'ai pas non plus de calendrier précis pour Cat, ce qui est regrettable. »
- Getty
Des trophées à la clé si Chelsea parvient à surmonter les absences
En plus des nombreuses blessures auxquelles Chelsea doit faire face, Ellie Carpenter et Sam Kerr seront toutes deux absentes pour la finale de dimanche. Elles participent actuellement à la Coupe d'Asie avec l'Australie, qui affrontera la Corée du Nord en quarts de finale vendredi. Si Lucy Bronze peut remplacer Carpenter au poste d'arrière droite, l'indisponibilité de Kerr au poste d'attaquante centrale est un coup dur compte tenu des blessures de Ramirez et Macario.
Les Blues ont toutefois battu Man Utd lors de leur dernier match, alors qu'ils devaient composer avec de nombreuses absences similaires, et ils espèrent obtenir un résultat tout aussi positif lors de cette revanche. L'équipe de Bompastor est loin d'avoir réussi à défendre son titre en Super League féminine cette saison, mais trois trophées sont encore en jeu et remporter la Coupe de la Ligue ce week-end pourrait lui permettre de terminer la saison en beauté.
Publicité