Cependant, comme pour résumer la saison de Chelsea, la conférence de presse de Bompastor a apporté plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles concernant les blessures. Mayra Ramirez n'a pas joué de toute la saison en raison d'un problème aux ischio-jambiers contracté pendant la pré-saison et qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il semble qu'elle ne pourra pas revenir sur le terrain avant la nouvelle saison, le manager de Chelsea ayant révélé qu'elle avait subi un nouveau revers dans son rétablissement.

« Mayra progressait bien, mais elle s'est de nouveau blessée pendant sa rééducation », a expliqué Bompastor. « La saison a été difficile pour elle. Je ne suis pas sûr que nous la reverrons avant la fin de la saison, malheureusement. Elle souffre mentalement. C'est normal. La saison a été difficile pour elle avec toutes ces blessures et il est parfois difficile d'expliquer tout cela. Je lui ai parlé hier. Elle est vraiment déprimée en ce moment, c'est normal, mais tout le monde au club veille à la soutenir de la bonne manière et à lui fournir ce dont elle a besoin. »

Par ailleurs, la défenseuse anglaise Niamh Charles et l'attaquante américaine Catarina Macario sont également restées sur la touche, sans date prévue pour leur retour.

« Niamh a encore un peu de mal avec sa cheville », a déclaré Bompastor. « Je pense qu'elle ressent encore une certaine douleur et une certaine gêne, car sa cheville n'est pas stable. Je pense donc que nous faisons parfois des progrès, mais lorsque nous arrivons à un point où elle est sur le point de reprendre l'entraînement, je pense que nous faisons quelques pas en arrière. Cela ne progresse pas de manière régulière. C'est regrettable. Pour l'instant, je n'ai pas de calendrier précis, et il en va de même pour Cat Macario. Elle ne fait aucun progrès et je n'ai pas non plus de calendrier précis pour Cat, ce qui est regrettable. »