À la fin de la saison, Leon Goretzka et le Bayern Munich se sépareront : le contrat du joueur né en 1995 arrive à échéance en juin prochain et le club allemand a déjà annoncé que le joueur partirait libre de tout contrat. Il faudra donc surveiller le marché des transferts, car un joueur aussi important disponible gratuitement pourrait constituer une opportunité à moindre coût pour de nombreux clubs lors du mercato estival. Parmi les clubs qui s'intéressent au milieu de terrain, on trouve également le Milan, qui a déjà pris contact avec son entourage.
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Pourquoi le Milan veut Goretzka : salaire, concurrence et contacts avec l'agent
L'IDÉE DE GORETZKA
Goretzka, libre de tout contrat, représente une opportunité importante sur le marché des transferts cet été. Le Milan l'a repéré comme renfort potentiel pour son milieu de terrain en vue de la saison 2026/27, avec l'idée de tenter de mettre en place une opération similaire à celle qui a amené Luka Modric chez les Rossoneri l'été dernier : ce serait un recrutement synonyme d'expérience et de qualité au milieu de terrain, qui apporterait de la personnalité et du leadership dans le vestiaire. La concurrence est rude pour ce joueur, qui intéresse également l'Inter et des clubs étrangers, Arsenal étant en pole position.
LES CHIFFRES DE L'AFFAIRE GORETZKA
Les deux clubs milanais réfléchissent et évaluent leurs prochaines étapes ; à l'heure actuelle, l'obstacle à d'éventuelles négociations pourrait résider dans les exigences financières de Goretzka et de son agent : 7 millions d'euros de salaire net, ce qui correspond à peu près à ce qu'il touche actuellement au Bayern Munich, 8 à 10 millions d'euros de primes à la signature, plus les commissions pour l'agent. Un investissement important, surtout pour un joueur qui part libre de tout contrat. Si l'on considère le coût total de l'opération, on frôlerait les 20 millions d'euros.