Pourquoi le Milan veut Goretzka : salaire, concurrence et contacts avec l'agent

Goretzka, libre de tout contrat, représente une opportunité importante sur le marché des transferts cet été. Le Milan l'a repéré comme renfort potentiel pour son milieu de terrain en vue de la saison 2026/27, avec l'idée de tenter de mettre en place une opération similaire à celle qui a amené Luka Modric chez les Rossoneri l'été dernier : ce serait un recrutement synonyme d'expérience et de qualité au milieu de terrain, qui apporterait de la personnalité et du leadership dans le vestiaire. La concurrence est rude pour ce joueur, qui intéresse également l'Inter et des clubs étrangers, Arsenal étant en pole position.