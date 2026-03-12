Getty Images
Bunny Shaw à Chelsea ?! Man City « proche » d'un nouvel accord avec l'attaquante en fin de contrat, suscitant l'intérêt de ses rivales de la WSL
Rapport : Chelsea envisage un transfert gratuit pour Shaw
Manchester City réalise une saison exceptionnelle et est en passe de remporter son premier titre WSL depuis 2016, avec huit points d'avance en tête du classement à seulement six journées de la fin. Cependant, l'avenir incertain de Shaw est une grande source d'inquiétude, l'internationale jamaïcaine ayant confirmé son statut de meilleure joueuse au monde avec 15 buts en 16 matches de championnat cette saison.
Si Shaw ne renouvelle pas son contrat avec Manchester City, qui expire dans quelques mois, le Times a rapporté mercredi que Chelsea serait le principal prétendant à sa signature, les Blues lui offrant un salaire plus élevé que son club actuel.
Shaw désormais « proche » d'un nouvel accord après une saga inhabituelle
Il est surprenant que la situation de Shaw ait atteint ce stade. Ces dernières années, City a toujours su renouveler les contrats de ses joueurs clés, les liant tôt afin d'éviter toute situation difficile comme celle-ci et de réduire les risques de perdre des figures importantes. Shaw n'a jamais eu que des compliments à faire sur son séjour à Manchester, et on ne sait pas encore ce qui a pu entraîner une telle lenteur dans les négociations pour un nouveau contrat.
Cependant, Andree Jeglertz, l'entraîneur principal de City, avait confirmé plus tôt dans la saison que des discussions étaient effectivement en cours au sujet d'un contrat et, juste un jour après l'apparition des rumeurs concernant Chelsea, le Guardian a rapporté jeudi que Shaw était « proche » d'un accord pour un nouveau contrat à Manchester. Selon cet article, les discussions entre les deux parties avaient « progressé de manière positive » ces dernières semaines et, bien que les « détails » restent à régler, City est « confiant » quant à la signature d'un nouveau contrat par son attaquant vedette.
La perte de Shaw au profit d'un rival de la WSL serait un coup dur pour Manchester City.
On ne saurait trop insister sur l'importance que revêtirait pour City la perte de Shaw et, par conséquent, sur le caractère positif de cette nouvelle pour le club. Son importance pour l'équipe est évidente si l'on en juge par les chiffres : elle a marqué 108 buts en 128 matchs toutes compétitions confondues depuis qu'elle a rejoint les Cityzens en 2020. Il convient de noter que lorsque le club n'a pas réussi à remporter le titre de la WSL en 2023-24, l'absence de Shaw pour cause de blessure a été l'une des principales raisons de cet échec. Et cela sans même parler de tout le travail que la joueuse de 29 ans accomplit pour son équipe hors du ballon, en défense et dans la construction offensive.
La perdre au profit d'un rival de la ligue serait encore plus dévastateur. City a récemment déçu en WSL, comme en témoigne son attente de 10 ans pour un deuxième titre, mais a fait des progrès significatifs cette saison pour rattraper son retard. Cependant, voir Shaw partir pour rejoindre Chelsea, surtout si cela est dû à un investissement inférieur à celui de ses rivaux, soulèverait de sérieuses questions quant à la capacité de l'équipe à rebondir à partir de là. Heureusement pour City, tout semble indiquer que ce ne sera pas le cas.
Pourquoi un attaquant vedette comme Shaw est exactement ce dont Chelsea a besoin
Pour Chelsea, en revanche, conclure un accord pour un joueur comme Shaw serait énorme. Les Blues ont manqué de précision dans le dernier tiers cette saison, aucune équipe de la WSL n'ayant été moins performante devant le but. Le club londonien a marqué 29 buts alors que ses statistiques prévoyaient 33,77 buts. West Ham, troisième avant-dernier, est le suivant sur cette liste, mais avec un différentiel négatif de 2,66, contre 4,77 pour Chelsea.
Les Blues ont également beaucoup d'attaquants en fin de contrat cet été, il n'est donc pas surprenant qu'ils semblent être à la recherche d'un attaquant. Sam Kerr, Catarina Macario et Aggie Beever-Jones sont toutes dans les derniers mois de leur contrat avec Chelsea, Macario semblant certainement la plus susceptible de partir étant donné que, lorsqu'elle est en forme, elle n'a pas eu le rôle régulier auquel on aurait pu s'attendre cette saison. La star américaine suscite également beaucoup d'intérêt, et un transfert aux États-Unis semble le plus probable.
Si Shaw renouvelle son contrat avec Man City, Chelsea devra toutefois se tourner vers d'autres options, et des rumeurs concernant de nouvelles cibles potentielles ne manqueront pas d'émerger à l'approche du mercato estival.
