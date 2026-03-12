Bunny Shaw à Chelsea ?! Man City « proche » d'un nouvel accord avec l'attaquante en fin de contrat, suscitant l'intérêt de ses rivales de la WSL

On ne saurait trop insister sur l'importance que revêtirait pour City la perte de Shaw et, par conséquent, sur le caractère positif de cette nouvelle pour le club. Son importance pour l'équipe est évidente si l'on en juge par les chiffres : elle a marqué 108 buts en 128 matchs toutes compétitions confondues depuis qu'elle a rejoint les Cityzens en 2020. Il convient de noter que lorsque le club n'a pas réussi à remporter le titre de la WSL en 2023-24, l'absence de Shaw pour cause de blessure a été l'une des principales raisons de cet échec. Et cela sans même parler de tout le travail que la joueuse de 29 ans accomplit pour son équipe hors du ballon, en défense et dans la construction offensive.

La perdre au profit d'un rival de la ligue serait encore plus dévastateur. City a récemment déçu en WSL, comme en témoigne son attente de 10 ans pour un deuxième titre, mais a fait des progrès significatifs cette saison pour rattraper son retard. Cependant, voir Shaw partir pour rejoindre Chelsea, surtout si cela est dû à un investissement inférieur à celui de ses rivaux, soulèverait de sérieuses questions quant à la capacité de l'équipe à rebondir à partir de là. Heureusement pour City, tout semble indiquer que ce ne sera pas le cas.