VIDÉO : L'ancienne star de Newcastle Dwight Gayle évoque son retour après avoir été libéré par Arsenal, son admiration pour Cristiano Ronaldo, qu'il qualifie de « monstre mental », et bien d'autres choses encore dans le podcast Beast Mode On

L'ancien attaquant de Crystal Palace et Newcastle United, Dwight Gayle, est le dernier invité du podcast Beast Mode On, où il évoque son parcours depuis les ligues amateurs jusqu'à la Premier League après avoir été écarté par Arsenal alors qu'il était encore jeune. Aujourd'hui âgé de 36 ans, Gayle revient sur son admiration pour David Beckham et Cristiano Ronaldo, explique pourquoi il n'a jamais trouvé sa place auprès de Tony Pulis, et bien plus encore.