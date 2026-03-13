Ligue des Champions, le PSG terrorise l'Europe

Au-delà du volume de jeu, l’efficacité offensive confirme la domination actuelle du PSG dans cette édition de la Ligue des Champions. Avec 31 réalisations inscrites depuis le début du tournoi, la formation parisienne occupe la première place du classement des meilleures attaques.

Dans le détail, les chiffres illustrent la variété du jeu offensif. La majorité des buts provient de l’intérieur de la surface avec 25 réalisations, mais six frappes gagnantes ont également été inscrites depuis l’extérieur. Cette capacité à trouver des solutions face aux blocs défensifs adverses constitue l’une des grandes forces de l’équipe parisienne.

Le milieu de terrain joue également un rôle clé dans cette domination. Le PSG affiche actuellement le meilleur taux de possession de balle et l’un des pourcentages de passes réussies les plus élevés de la compétition. Seul point perfectible : l’aspect défensif. Avec 17 buts encaissés depuis le début du tournoi, le champion d’Europe en titre n’occupe que la 13e place dans ce domaine, une statistique qui rappelle que la marge de progression existe encore.