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Bour Han Amoussa

Ligue des Champions, le PSG terrorise l'Europe

Le PSG assume son statut de champion d’Europe en titre en raflant tout sur le plan statistique en Ligue des Champions, cette saison.

Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain semble bien décidé à défendre sa couronne sur la scène continentale. Match après match, la formation dirigée par Luis Enrique impose un rythme particulièrement élevé face à ses adversaires européens. Sa récente démonstration offensive face à Chelsea a marqué les esprits et renforcé son statut de prétendant majeur au sacre. Au-delà du score spectaculaire, plusieurs indicateurs statistiques confirment la domination actuelle du collectif parisien dans la compétition, au point de susciter une certaine inquiétude chez ses concurrents.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Le PSG envoie un signal fort à l’Europe

    Mercredi soir, le PSG a frappé un grand coup en s’imposant largement face à Chelsea sur le score de 5-2 lors d’un duel très attendu en Ligue des Champions. Ce succès convaincant offre une avance précieuse avant le déplacement à Londres pour la manche retour, tout en envoyant un message clair aux autres prétendants au titre européen.

    Cette performance ne relève pas du hasard. Selon plusieurs analyses statistiques relayées par Marca, le PSG se distingue actuellement comme l’équipe la plus offensive de la compétition. Avec 693 actions offensives recensées, les Parisiens dominent largement ce secteur et imposent un rythme particulièrement difficile à suivre pour leurs adversaires.

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    Le PSG domine toutes les stats en Ligue des Champions

    Au-delà du volume de jeu, l’efficacité offensive confirme la domination actuelle du PSG dans cette édition de la Ligue des Champions. Avec 31 réalisations inscrites depuis le début du tournoi, la formation parisienne occupe la première place du classement des meilleures attaques.

    Dans le détail, les chiffres illustrent la variété du jeu offensif. La majorité des buts provient de l’intérieur de la surface avec 25 réalisations, mais six frappes gagnantes ont également été inscrites depuis l’extérieur. Cette capacité à trouver des solutions face aux blocs défensifs adverses constitue l’une des grandes forces de l’équipe parisienne.

    Le milieu de terrain joue également un rôle clé dans cette domination. Le PSG affiche actuellement le meilleur taux de possession de balle et l’un des pourcentages de passes réussies les plus élevés de la compétition. Seul point perfectible : l’aspect défensif. Avec 17 buts encaissés depuis le début du tournoi, le champion d’Europe en titre n’occupe que la 13e place dans ce domaine, une statistique qui rappelle que la marge de progression existe encore.

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