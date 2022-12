GOAL50 2022 : Messi, Putellas et Maradona couronnés après le vote des supporters

Il y a eu deux larges vainqueurs dans les catégories masculine et féminine, mais c'était serré pour départager les Merveilles de la Coupe du Monde.

Lionel Messi et Alexia Putellas ont été couronnés lauréats des prix GOAL50 de cette année, tandis que Diego Maradona est arrivé en tête des votes dans la catégorie spéciale Merveilles de la Coupe du monde de GOAL. Pour la deuxième année consécutive, le classement a été établi à l'issue d'une série de face-à-face auxquels ont participé les fans du monde entier, les lecteurs de GOAL étant venus en force pour soutenir leurs joueurs favoris.

Des millions de votes ont été exprimés dans nos trois catégories, Messi et Putellas menant la charge depuis le début, tandis que Pelé et Maradona se disputaient quotidiennement la première place dans la catégorie inaugurale des Merveilles de la Coupe du Monde.

La forme de Messi en Coupe du monde lui a permis de remporter la récompense suprême pour la première fois, après son héroïsme lors d'une finale très serrée contre la France de Kylian Mbappé, mais le petit homme a dépassé de la tête et des épaules ses rivaux dans la compétition du GOAL50, menant le vote du début à la fin.

Le capitaine argentin a dépassé Cristiano Ronaldo pour devenir le premier joueur à remporter six trophées GOAL50. Messi a dominé dans tous les face-à-face, y compris contre son vieux rival Ronaldo, où il a obtenu 61,5 % des voix.

Dans le vote des femmes, Alexia Putellas a été la grande gagnante. À l'instar de Lionel Messi, elle a remporté la victoire face à ses 49 concurrents, et personne n'a réussi à faire tomber la capitaine des Femenines du FC Barcelone. Elle a mené les sondages du début à la fin, comme lors du vote de l'année dernière.

En 2022, Putellas est devenue la première joueuse à remporter le Ballon d'Or deux années de suite et a également été nommée meilleure joueuse de la FIFA. Elle peut maintenant ajouter un deuxième prix GOAL50 consécutif à son palmarès impressionnant.

Contrairement aux votes des hommes et des femmes, où Lionel Messi et Alexia Putellas ont été en tête des votes du début à la fin, les fans de GOAL ont débattu avec acharnement dans notre section des Merveilles de la Coupe du monde, où les légendes Maradona et Pelé se sont disputées la première place tout au long du vote.

Pratiquement chaque jour, le titre a changé de mains entre ces deux grands noms de la Coupe du monde, mais à la clôture du vote, c'est Maradona qui est sorti vainqueur, peut-être poussé à la gloire par la bonne volonté générée par le triomphe de son Argentine bien-aimée au Qatar.

Et enfin, avec des millions de votes, nous voudrions simplement vous remercier, vous, nos lecteurs, d'avoir fait de ce GOAL50 le plus grand, le plus intéressant et le plus passionnant de tous les temps. Vivement 2023 !