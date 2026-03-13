Marseille - AJ Auxerre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

La 26e journée de Ligue 1 démarre ce vendredi avec une affiche entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre. La rencontre se déroule dans l’enceinte du Stade Orange Vélodrome, théâtre habituel des grandes soirées phocéennes. Marseille vise le haut du classement, tandis qu’Auxerre lutte pour s’éloigner de la zone rouge. Deux objectifs différents. Une pression bien réelle des deux côtés.

Un OM relancé dans la course à l’Europe

La formation marseillaise aborde ce rendez-vous avec confiance. Après une sortie frustrante en quarts de finale de la Coupe de France, les Phocéens réagissent en championnat.

Le week-end dernier, les hommes dirigés par Habib Beye s’imposent sur la pelouse du Toulouse FC (0-1). Un succès précieux. Ce résultat installe Marseille à la troisième place du classement.

Le club phocéen garde désormais un objectif clair : sécuriser une qualification pour la prochaine Ligue des champions de l'UEFA. Devant son public, l’OM veut confirmer cette bonne dynamique.

Auxerre joue gros dans la course au maintien

L’ambiance diffère totalement côté auxerrois. L’équipe dirigée par Christophe Pélissier traverse une période délicate. Les victoires se font rares ces dernières semaines. Résultat : Auxerre pointe actuellement à la 16e place du classement.

La situation reste préoccupante puisque le club accuse cinq points de retard sur la première équipe non relégable. Dans ce contexte, un résultat positif à Marseille pourrait changer beaucoup de choses. Mais réussir un coup sur la pelouse du Vélodrome représente toujours un défi.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Auxerre

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre sera à suivre ce vendredi 13 mars 2026 à partir de 20h45 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Marseille - Auxerre

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

Le match entre l'OM et Auxerre se tient ce vendredi 13 mars à partir de 20h45, heure française, au Stade Orange Vélodrome.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

L’Olympique de Marseille a reçu une mauvaise nouvelle en début de semaine. Nayef Aguerd a dû subir une opération et sera éloigné des terrains pendant une longue période. D’autres incertitudes existent également dans l’effectif marseillais : Quinten Timber et Bilal Nadir restent incertains pour la rencontre prévue ce vendredi soir. En dehors de ces situations, l’entraîneur Habib Beye devrait disposer du reste de ses cadres.

Le technicien phocéen attend notamment une prestation solide de sa ligne défensive. Benjamin Pavard et Leonardo Balerdi seront particulièrement surveillés dans ce secteur. Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia a retrouvé un rôle central depuis l’arrivée du nouveau coach et cherchera à confirmer son importance dans l’entrejeu lors de cette nouvelle journée de championnat.

Sur le plan offensif, Igor Paixão traverse une période très intéressante. L’ailier s’est montré décisif lors des trois dernières rencontres de son équipe et sera une nouvelle fois attendu pour faire la différence.

Dans cette configuration, Gerónimo Rulli devrait garder les cages marseillaises. La défense pourrait être composée de Timothy Weah, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi et Emerson Palmieri. Au milieu, Geoffrey Kondogbia serait associé à Pierre-Emile Højbjerg. Plus haut sur le terrain, Mason Greenwood, Quinten Timber et Igor Paixão animeraient le jeu offensif derrière Pierre-Emerick Aubameyang.

Infos sur l'équipe d'Auxerre

Du côté de l’AJ Auxerre, plusieurs absences sont également à signaler. Oussama El Azzouzi et Lasso Coulibaly sont toujours blessés. Lassine Sinayoko sera quant à lui suspendu pour ce déplacement sur la Canebière. Par ailleurs, Telli Siwe, Tidiane Devernois et Romain Faivre demeurent incertains et pourraient ne pas figurer dans le groupe.

Dans les buts, Donovan Léon devrait être particulièrement sollicité face à l’attaque marseillaise. Même sans être dans un grand soir, le portier auxerrois pourrait avoir beaucoup de travail. Au milieu de terrain, Kévin Danois réalise néanmoins une saison intéressante malgré les difficultés rencontrées par son équipe. En attaque, l’absence de Lassine Sinayoko pourrait donner davantage de responsabilités à Danny Namaso, attendu pour mener le secteur offensif.

L’AJA pourrait ainsi débuter avec Donovan Léon dans le but. La défense serait composée de Senaya, Diomandé, Okoh et Mensah. Au milieu, Danois et Owusu formeraient le double pivot. Devant eux, Casimir, Namaso et Oppegard soutiendraient Sekou Mara, positionné à la pointe de l’attaque.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement