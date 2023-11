En quête d'un code promo Winamax ? Vous êtes au bon endroit ! En ce moment, avec le bonus dépôt, vous pouvez obtenir 100€ de freebets.

Code promo Winamax : que puis-je obtenir ?

Vous n'êtes pas sans savoir que tous les bookmakers permettent de profiter d'une jolie promotion de départ. Et Winamax ne déroge pas à la règle ! Grâce à son code promo, le bookmaker propose un bonus premier dépôt qui risque d'en attirer plus d'un.

Votre premier est doublé, dans la limite de 100€ de freebets

Au contraire de la plupart des autres opérateurs, cette promo Winamax sport ne concerne que le premier dépôt, et non pas le premier pari. En effet, après une première inscription sur ce site de paris sportifs, vous verrez votre premier dépôt être doublé, jusqu'à 100€.

Besoin d'un exemple pour mieux comprendre son fonctionnement ? Vous avez bel et bien saisi le code promotionnel Winamax et vous réalisez un premier dépôt de 30€ sur cet opérateur. Un autre montant de 30€ sera remis dans la foulée sur votre solde de paris gratuits.

Il est cependant important de rappeler qu'un autre code bonus Winamax sera disponible pour ceux qui souhaitent se diriger vers son offre de poker. Et les deux offres sont cumulables, grâce à l'offre « La Totale » de Winamax. Ici, le premier dépôt sera doublé jusqu'à 250€. Au contraire de l'offre sport, il faudra cumuler des Miles (et donc jouer de l'argent réel) pour débloquer la totalité de la promotion. D'autres offres sont disponibles sur Winamax poker et notamment pour récupérer des tickets freerolls Wseries.

En fonction du montant du premier dépôt, vous allez également avoir le droit à des tickets expresso, qui seront offerts. Cela vaut d'un dépôt d'au moins 15€ (4 tickets de 25 centimes) à un dépôt d'au moins 100€ (5 tickets de 2€).

Code promo Winamax : comment l'obtenir et l'utiliser ?

Les détails et les conditions du bonus

Les conditions ne sont pas surprenantes pour ceux qui sont habitués à jouer sur les sites de paris sportifs. Pour profiter de ce code promo Winamax, il faut réaliser sa première inscription. C'est une offre qui ne sera disponible qu'une seule fois pour chaque client, juste après l'ouverture de son compte.

Deuxième chose à bien comprendre, la promo Winamax sera remise en freebets. Le montant promotionnel ne sera pas disponible aux retraits dans la foulée. Il faudra le rejouer au moins une fois, en plus d'avoir fait valider son compte joueur. Et même si ces deux étapes ont été effectuées, il se peut que le retrait ne soit pas réalisable. En effet, il faudra miser en argent réel le dépôt du montant initial (100€ maximum).

Enfin, après le premier dépôt, le nouveau client pourra confirmer qu'il souhaite bénéficier de l'offre totale, avec celle de Winamax poker, ou seulement d'un bonus.

Les étapes pour utiliser le code et obtenir le bonus

Et pour récupérer le bonus Winamax, il n'y a rien de très compliqué. Voici toutes les étapes qui vous permettront d'utiliser ce bonus dépôt sans la moindre difficulté :

Obtenir le code bonus Winamax situé en haut de la page Rejoindre le site de Winamax Lancer la procédure d'inscription, avec l'onglet « s'inscrire » Remplir toutes les informations personnelles demandées par le support Bien penser à saisir le code promotionnel Winamax dans la case adéquate Finaliser son inscription sur le bookmaker et se connecter à son compte joueur Réaliser son premier dépôt sur Winamax Le montant sera remis dans la foulée sur votre solde de paris gratuits

Désormais, vous n'avez plus qu'à profiter de l'offre paris sportifs Winamax pour tenter d'utiliser au mieux ce bonus de dépôt.

Comment confirmer mon compte ?

S'il n'est pas compliqué de réaliser un dépôt sur Winamax, qu'en est t-il des retraits ? C'est une procédure qui sera également très simple. Il y a cependant une étape indispensable pour les réaliser : la confirmation du compte joueur. Une étape à réaliser le plus rapidement possible après son inscription Winamax.

Première chose, le bookmaker doit récupérer une photocopie d'une pièce d'identité et un RIB. Pour rappel, vous avez déjà indiqué plusieurs informations personnelles lors de l'inscription. Grâce à la pièce d'identité, le support pourra tout vérifier. Et le RIB vous permettra d'indiquer vos coordonnées bancaires, pour réaliser tous vos retraits sans le moindre problème. Vous pouvez les télécharger directement depuis votre compte Winamax, les faire parvenir par voie postale ou les envoyer à l'adresse mail : « support@winamax.fr ».

Quand le support de Winamax a pu analyser ces documents, il va envoyer un code d'activation à l'adresse postale saisie lors de l'ouverture du compte. Une fois sa réception, il vous faudra le saisir dans votre compte joueur. Et le compte joueur est validé !

Qu’est-ce qu’un freebet et comment l’utiliser sur l’opérateur ?

Si vous n'avez pas l'habitude des termes des parieurs, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce qu'un freebet. En français, cela signifie paris gratuits. Et ils n'ont pas le même fonctionnement qu'un pari classique. Pour un pari basique, lorsqu'il est gagnant, vous remportez la mise et les gains nets. Avec un pari gratuit, il n'y a que les gains nets qui vont être crédités sur votre solde réel.

Voici un exemple pour mieux comprendre : vous placez un pari gratuit de 5€ sur une cote de 2. Lorsqu'il est gagnant, 5 euros sont crédités sur votre compte. Si c'était un pari classique, vous auriez récupéré 10 euros (la mise et les gains).

Et pour l'utiliser, c'est très simple ! Tout d'abord, il faut comprendre que le solde de paris gratuits sera indiqué à côté du solde d'argent réel. Il faut ensuite ajouter ses sélections et accéder à son panier. Il y aura alors une case à cocher, pour jouer en paris gratuits. Vous pourrez voir les gains à remporter, en fonction de votre mise. Quand tout est opérationnel, vous n'avez plus qu'à valider le pari et attendre le résultat.

Y a-t-il un code promotionnel sans dépôt ?

Pour le bonus de bienvenue, il faudra obligatoirement réaliser un premier dépôt. Sachez cependant qu'une autre offre est disponible pour les joueurs. Il s'agit de la promotion parrainage. Cela concerne ceux qui sont déjà inscrits. Ils pourront inviter leurs amis sur le site. Et dès que le filleul réalise plusieurs tâches (son inscription et son premier dépôt d'au moins 15€), le parrain reçoit 10€ en cash et 10€ en freebets ! Un bonus également remis au filleul, en plus de l'offre de bienvenue. Il sera possible de réaliser cinq parrainages par année. De quoi profiter de 100€ sans réaliser le moindre dépôt !

Les autres codes & offres sur l’opérateur

Tout au long de la saison sportive, il y a de nombreuses autres offres disponibles pour les utilisateurs.

Parmi elles, des promotions permanentes, comme le Cash Out, le combi boosté ou le jeu de l'entraîneur. Le bookmaker ne s'arrête cependant pas en si bon chemin ! Lors des grandes occasions, Winamax met en place des bonus très alléchants. Il peut y avoir des défis, des promotions sur les dépôts...

Quels événements sont couverts sur l’opérateur ?

Winamax offre de nombreux paris sportifs à ses clients. Il y a une vingtaine de disciplines sportives qui sont couvertes par le bookmaker. Avec Winamax paris, vous allez avoir de quoi jouer sur les sports les plus réputés, comme le football, le tennis ou le rugby, mais également d'autres que vous avez certainement moins l'habitude de voir à la télé, comme le golf ou le baseball.

Que vous souhaitiez jouer sur la Ligue 1, la Ligue des Champions, la NBA, la NHL, Roland-Garros ou encore les Jeux olympiques, vous n'aurez aucune difficulté à le faire sur ce bookmaker. L'offre proposée par Winamax reste l'une des plus complètes du marché tricolore !

Notre avis sur Winamax

Les paris proposés

On a pu voir que de nombreuses compétitions sont disponibles sur Winamax. Et il est très intéressant de savoir que de nombreuses alternatives sont proposées pour chaque pari. Par exemple, pour une rencontre de Ligue des Champions, vous allez avoir quasiment 200 paris différents. Sans oublier que le bookmaker propose MyMatch. Une promotion qui permet de placer plusieurs paris sur le même événement sportif.

Bien évidemment, les alternatives sont tout aussi nombreuses sur les sports les plus populaires, comme le tennis par exemple. Une quarantaine de paris fera votre bonheur !

L'appli mobile

Il ne faudra pas oublier de télécharger l'appli mobile Winamax. C'est l'une des offres mobiles les plus alléchantes du marché tricolore. Il ne sera pas difficile de la télécharger depuis un appareil Apple ou Android. Et dessus, vous allez avoir accès à toutes les étapes les plus importantes dans la vie d'un parieur. Il peut placer ses paris, gérer son compte joueur et profiter de toutes les promotions.

Les cotes disponibles

C'est un détail qui peut avoir son importance ! Winamax propose souvent les cotes les plus élevées du marché tricolore. Il est l'une des références dans ce domaine ! Les fans de football devraient se laisser convaincre, puisque c'est souvent Winamax qui dispose des meilleures cotes pour les plus grandes rencontres de ballon rond.

Les moyens de dépôts

Il ne faut pas oublier de se renseigner sur les moyens de déposer de l'argent sur un bookmaker. Les joueurs pourront alimenter leur compte de différentes manières. Les voici :

Carte bancaire

Paysafecard

Neteller

Skrill

Paypal

Paylib

Virement bancaire

Google Pay

Apple Pay

Neosurf

FAQ – Code promo Winamax

Combien de fois puis-je utiliser le code promo Winamax ?

Il ne faudra pas se rater à la suite de son premier dépôt sur Winamax paris sportifs. En effet, le montant du code promotionnel Winamax ne sera disponible qu'à une seule reprise. Le premier dépôt sera d'ailleurs remis dans la foulée.

Puis-je utiliser le bonus premier dépôt Winamax et l'offre poker ?

Il est très intéressant de s'inscrire sur Winamax ! Les nouveaux clients peuvent profiter du bonus premier dépôt paris sportifs, mais également poker. En tout, il y a donc de quoi profiter d'une promotion de 350 euros, sans compter les freerolls remis gratuitement.

Qui peut réaliser son inscription sur Winamax ?

Pour s'inscrire sur Winamax, il faudra être majeur, donc avoir 18 ans. Il faudra également résider sur le territoire français et ne pas être interdit de jeux.