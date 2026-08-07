Bonus de bienvenue 🎁 1er pari remboursé jusqu’à 100€ en cash + 10€ de freebets avec le code promo Winamax WNMX*** J'obtiens mon bonus 🇫🇷 Bookmaker agréé ANJ Vérifié en août 2026 Code valide en août 2026 | *Bookmaker agréé | +18 - Winamax rembourse votre premier pari en cash, jusqu’à 100€, s’il est perdant. Bonus crédité directement après le résultat du pari. Tous les Termes et Conditions

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Code promo Winamax : quels bonus en août 2026 ?

Découvrez les bonus et offres spéciales proposés en ce moment par Winamax :

✔️Fourni & vérifié par GOAL

En utilisant le code promo Winamax, les nouveaux joueurs peuvent débloquer jusqu'à 360€ de bonus de bienvenue.

Les avantages du code promo Winamax

Code promo Sport : jusqu'à 100€ cash + 10€ de freebets

La première offre de bienvenue proposée par Winamax, vérifiée et valide en août 2026, permet aux nouveaux parieurs de fêter comme il se soit leur première inscription sur la plateforme et d’obtenir plusieurs bonus très attractifs :

Bonus paris sportifs : Profitez d'un premier pari remboursé en cash jusqu’à 100 € : si vous déposez 100 € sur Winamax puis placez un premier pari qui s'avère perdant, vous recevrez immédiatement 100 € cash sur votre compte.

: si vous déposez 100 € sur Winamax puis placez un premier pari qui s'avère perdant, vous recevrez immédiatement 100 € cash sur votre compte. Bonus poker : Obtenez des tickets Expresso offerts permettant de jouer au poker, crédités en fonction du montant de votre premier dépôt :

15 € ou + = 4 tickets à 0,25 €

25 € ou + = 4 tickets à 0,50 €

50 € ou + = 5 tickets à 1 €

100 € ou + = 5 tickets à 2 €

En plus de ce premier pari remboursé, les lecteurs de GOAL peuvent obtenir 10€ de freebets suite à leur premier dépôt sur le site. Il vous suffit d'entrer le code promo Winamax WNMX*** pour débloquer ce bonus exclusif !

Bonus Poker : 250€ en cumulant des Miles

Jusqu’à 250 € supplémentaires, à débloquer en accumulant des points, vous permettront de remporter jusqu’à 350€ au total.

Lors d’un premier dépôt sur Winamax, un bonus d'une valeur égale au dépôt, dans la limite de 250 € est offert vous permettant de doubler ce dernier. Pour débloquer ces bonus, il faut accumuler des Miles. On vous explique :

Le compte joueur Winamax est crédité par tranche de 10% de la valeur du dépôt dans la limite de 250€ sous forme bonus dès que le joueur aura accumulé assez de Miles (les Miles sont les points de fidélité obtenus en jouant au poker et en effectuant des paris sportifs).

Bénéficiez de 1 € de bonus en cumulant 30 Miles. Ainsi, si le premier dépôt is de 100 €, 10 € de gains seront alors crédités lorsque la barre des 300 Miles sera atteinte, puis 10 € supplémentaires pour la barre des 600 Miles, etc… vous permettant ainsi de récupérer jusqu’à 250 euros de bonus. Les points Miles sont offerts sur le sport et le poker.

Plus vous jouez, plus vous obtenez des Miles et plus vous recevez des bonus, c'est le bon plan.

⭐Notre avis sur Winamax en détails

Avant de commencement, sachez que les codes promo Winamax sont strictly réservés aux nouveaux joueurs. Si vous avez déjà créé un compte en ligne par le passé, même supprimé, vous ne pourrez pas bénéficier de cette offre de bienvenue.

Les étapes pour profiter de votre code promo Winamax :

1 - Sélection de l’offre

Sélectionnez l’offre qui vous intéresse en cliquant dans la troisième colonne du tableau ci-dessus. Vous aurez le choix entre "La Totale", permettant de remporter jusqu’à 350€, ou un doublement du premier dépôt dans la limite de 250€ (débloqué par tranches avec les Miles).

2 - Accéder au site ou à l'application

Accédez au site ou à l’application en ligne du bookmaker et remplissez le formulaire d’inscription Winamax avec toutes les informations demandées.

3 - Remplir le formulaire d’inscription

Finalisez la validation de votre compte en envoyant une copie de votre carte d’identité et un justificatif de domicile au service client. Ces documents sont indispensables pour débloquer vos bonus et retirer vos gains.

4 - Effectuer son premier dépôt

Effectuez votre premier dépôt en argent une fois votre compte validé. Assurez-vous que l’offre sélectionnée correspond bien à celle que vous avez choisie dans le tableau. Commencez à jouer et récupérez vos bonus progressivement selon les conditions de l’offre à laquelle vous avez souscrit en plaçant des paris. C’est parti !

Code promo Winamax WSERIES : comment ça marche ?

Le code promo Winamax "WSERIES45" est une offre spéciale que Winamax propose à l'occasion de ses tournois de poker en ligne, les Winamax Series.

En résumé, voici ce qu'il faut savoir :

Le principe : c'est un bonus de dépôt. Si vous déposez de l'argent sur votre compte Winamax en utilisant ce code, vous recevez un bonus correspondant à un pourcentage de votre dépôt (50%), dans une certaine limite (par exemple, jusqu'à 100€).

En quoi il consiste concrètement :

Vous déposez de l'argent sur votre compte Winamax en utilisant le code promo "WSERIES45" (valable jusqu'au 16 avril 2026) Winamax vous offre alors une somme d'argent supplémentaire, qui correspond à la moitié de votre dépôt. Par exemple, si vous déposez 100€, vous recevez 50€ de bonus. Le bonus est débloqué petit à petit (en plusieurs tranches) au fur et à mesure que vous jouez au poker en argent réel. Pour chaque euro de bonus, vous devez cumuler un certain nombre de "Miles", qui sont des points de fidélité Winamax.

Le bonus n'est pas crédité immédiatement. Il est débloqué par tranches à mesure que vous jouez au poker.

L'offre inclut aussi des tickets pour des tournois gratuits (Freerolls) ou des tickets pour d'autres tournois des Winamax Series.

Le pari de la semaine

La Ligue 1 est un marathon aussi imprévisible que passionnant. Évidemment, le Paris Saint-Germain s'avance une nouvelle fois en grand favori avec son budget pharaonique et son effectif cinq étoiles. Mais la vraie beauté du football français réside dans la meute des prédateurs quichassent juste derrière : l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, le LOSC ou l'OL. Sur Winamax, vous avez le choix entre parier sur la suprématie de l'Ogre parisien ou désigner le vrai patron du "championnat des mortels" grâce au marché sans le PSG.

🎯 Les stratégies long terme avec Winamax :

Le marché "Vainqueur sans le PSG" : c'est le marché le plus joueur et le plus rentable de la saison ! En effaçant Paris du tableau, vous pariez sur l'équipe qui finira virtuellement en tête du reste de la France.

La stratégie : poser un billet sur une équipe de régularité comme Monaco ou l'OM. Les cotes (souvent comprises entre 2.50 et 5.00) vous offrent un suspense haletant jusqu'à la dernière journée, loin des envolées comptables du PSG.

Le marché "Vainqueur Absolu de la Ligue 1" :

Option Base Solide : glisser la victoire finale du PSG dans un gros combiné long terme pour gonfler votre cote globale.

Option Hold-up : tenter le braquage de l'année sur un outsider. Si le PSG connaît une crise d'automne ou focalise toute son énergie sur l'Europe au printemps, la cote d'un dauphin sacré champion peut faire sauter la banque.

Le Booster "Combo Saison" : associez votre pari sur le podium de Ligue 1 avec le futur Meilleur Buteur du Championnat ou les vainqueurs d'autres grands championnats européens (Premier League, Liga). Winamax applique son Combo Booster pour ajouter un pourcentage de cash supplémentaire sur vos bénéfices !



Le Combo Booster Winamax : si vous glissez ce match au cœur d'un ticket combiné sur la soirée de clôture, Winamax booste automatiquement vos gains de 5% à 100% en CASH supplémentaire.

Si votre pari est perdant, Winamax vous rembourse jusqu'à 100€ en cash !

Code promo Winamax : mieux que les autres bookmakers ?

Opérateur Bonus Point Fort Note Winamax 100€ Cash + 10€ de freebets Défis & Combos 9.5 Olybet 100€ Bonus Promos Réseaux 7.0 DAZN Bet 100€ BonusBets Design Premium 7.5

Le match Winamax vs Olybet : Olybet est un challenger qui mise sur des promos flash. Winamax est un poids lourd avec une profondeur de marché et des cotes statistiquement supérieures.

Le match Winamax vs DAZN Bet : Winamax offre une expérience de jeu complète. DAZN Bet mise sur la simplicité et une navigation proche des plateformes de streaming actuelles.

Le code promo Winamax est-il nécessaire pour profiter des bonus ?

Non, vous pouvez vous inscrire sur le bookmaker et profiter des bonus de bienvenue sans code promo. D'autres offres ne peuvent être débloquées qu'avec un code promo mais ce n'est pas le cas pour les bonus de dépôt offerts à l'inscription.

Ils sont disponibles pour tous les nouveaux joueurs qui réalisent un premier dépôt et respectent les conditions évoquées plus haut dans cet article.

Existe-t-il un code promo Winamax parrainage ?

Oui, à l'occasion de la Coupe du Monde 2026, Winamax offre 100€ de bonus parrainage, à partager entre le parrain et le filleul.

Pour profiter de ce bonus, vous disposez de 2 moyens :

Partager votre code Winamax parrainage par message et sur les réseaux sociaux

Faire scanner votre QR Code parrainage sur l'application Winamax

Chaque joueur peut parrainer jusqu'à 5 personnes par mois. Quand le filleul réalise un premier dépôt (de 10€ minimum), il reçoit, comme son parrain, 50€ sous forme de freebets. Un bonus cumulable avec l'offre de bienvenue !

Profitez du code promo Winamax pour parier sur vos compétitions préférées

Winamax propose une couverture des événements sportifs les plus prestigieux à travers le monde du sport.

Les amateurs de football peuvent parier sur les plus grandes compétitions, telles que la Ligue 1, la Premier League, la Ligue des Champions, l’Euro ou encore la Coupe du Monde. Les passionnés de rugby retrouveront des championnats incontournables comme le Tournoi des Six Nations, le Top 14 et la Pro D2. Le tennis n’est pas oublié avec la présence des tournois du Grand Chelem, dont Roland-Garros, Wimbledon, l’Open d’Australie et l’US Open. Les fans de basketball pourront quant à eux miser sur les matchs de NBA, tandis que les amateurs de cyclisme auront accès aux épreuves majeures telles que le Tour de France et le Giro d’Italia. Enfin, les adeptes de sports de combat pourront suivre les affrontements de l’UFC et du PFL en MMA.

Optimisation pour joueurs avancés : Le barème des Miles Winamax

Contrairement aux offres de paris sportifs classiques, le bonus de poker Winamax s'engrange par tranches de 20 % en cumulant des Miles (les points de fidélité de la plateforme). Voici précisément comment planifier votre volume de jeu pour libérer l'intégralité de votre bonus :

Statut VIP Mensuel Miles requis par mois Multiplicateur de Miles Objectif d'optimisation du bonus Chrome 250 à 499 Miles x1.25 Idéal pour libérer les premières tranches du bonus de dépôt. Bronze 500 à 999 Miles x1.5 Permet d'accélérer le déblocage du bonus hebdomadaire. Silver 1 000 à 2 999 Miles x1.75 Recommandé pour les joueurs réguliers de MTT et d'Expressos. Gold 3 000 à 5 999 Miles x2 Le palier optimal pour maximiser le retour sur investissement (Rakeback).

*Miles :

Points de fidélité cumulés automatiquement à chaque mise placée sur les paris sportifs ou sur les tables de poker. Ils permettent d'acheter des bonus, des tickets de tournois ou des cadeaux dans la boutique Winamax.

❔ Code promos Winamax - FAQ

+ J'ai déjà un compte, puis-je profiter des codes bonus Winamax ? Non, les codes promos et bonus de bienvenue sont réservés aux nouveaux joueurs qui s'inscrivent pour la première fois sur le bookmaker. Si vous avez déjà un compte, vous ne pourrez pas prétendre aux offres de bienvenue. Mais Winamax propose régulièrement des offres spéciales pour les joueurs déjà inscrits. + Est-il possible de profiter du code promo Winamax depuis l'appli mobile ? Oui, les bonus offerts par Winamax sont disponibles pour tous les nouveaux joueurs, peu importe qu'ils s'inscrivent depuis un ordinateur, l'application mobile ou la version mobile du site. + Peut-on cumuler les 2 bonus de dépôt offerts par Winamax ? Oui, les 2 bonus de bienvenue peuvent être cumulés et les nouveaux joueurs peuvent obtenir jusqu'à 350€ de bonus au total suite à leur inscription et leur premier dépôt. + Qu'est-ce que le code promo Winamax Wseries ? Winamax propose régulièrement un code promo Wseries qui permet de profiter d’un bonus de 50 % de votre dépôt (dans la limite de 100 € de freebets). Il se débloque par tranches en cumulant des miles en jouant au poker : 10 tranches de 10% de la valeur totale du bonus. + Comment retirer ses gains Winamax ? Pour retirer vos gains sur Winamax, vous devez avoir définitivement validé votre compte joueur (envoi de vos pièces justificatives et saisie du code d'activation reçu par courrier). Le seuil de retrait minimal par virement bancaire est de 15 €. Aucun frais n'est appliqué sur vos transactions standard. + Que faire si le code promo Winamax ne fonctionne pas ? Si votre code ne s'active pas lors de votre inscription, vérifiez les points suivants :



• L'orthographe du code : Respectez scrupuleusement les majuscules et minuscules.

• Les conditions d'éligibilité : Les bonus de bienvenue sont exclusivement réservés aux nouveaux joueurs n'ayant jamais possédé de compte Winamax (actif ou fermé).

• Le délai de validation : Certains bonus de dépôt ou de premier pari nécessitent la validation définitive de votre compte sous 30 jours pour rester actifs.

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