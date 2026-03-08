Mbappé aux USA avec les Bleus : le voyage qui fâche le Real Madrid

La trêve internationale de mars devait être celle de la réconciliation et du repos, elle vire à la polémique. Blessé au genou depuis plusieurs semaines et forfait avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne restera pas en Espagne pour se soigner. Selon AS, le capitaine des Bleus a décidé de s'envoler pour les États-Unis afin d'accompagner la sélection tricolore lors de sa tournée américaine. Une décision dictée par des impératifs commerciaux et son rôle d'ambassadeur à 100 jours du Mondial 2026, mais qui provoque des grincements de dents audibles dans les couloirs du Santiago Bernabéu.