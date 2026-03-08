La trêve internationale de mars devait être celle de la réconciliation et du repos, elle vire à la polémique. Blessé au genou depuis plusieurs semaines et forfait avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne restera pas en Espagne pour se soigner. Selon AS, le capitaine des Bleus a décidé de s'envoler pour les États-Unis afin d'accompagner la sélection tricolore lors de sa tournée américaine. Une décision dictée par des impératifs commerciaux et son rôle d'ambassadeur à 100 jours du Mondial 2026, mais qui provoque des grincements de dents audibles dans les couloirs du Santiago Bernabéu.
Mbappé aux USA avec les Bleus : le voyage qui fâche le Real Madrid
Le Real Madrid ignoré et agacé ?
Du côté de Madrid, l'incompréhension domine. Le club avait proposé un protocole de soins complet sur place pour accélérer la guérison de son attaquant vedette en vue du sprint final en Liga et en Ligue des Champions. Voir son joueur traverser l'Atlantique pour des opérations promotionnelles, avec la fatigue et le décalage horaire que cela implique, est perçu comme un manque de professionnalisme, voire une provocation. Cette initiative renforce le sentiment, déjà présent chez certains dirigeants, que Mbappé fait passer ses intérêts personnels et ceux de la France avant l'institution madrilène.
Une méfiance médicale grandissante
Ce voyage s'ajoute à un dossier médical déjà épineux. Le choix de Mbappé de consulter des spécialistes en France pour obtenir un second avis sur son genou avait déjà été vécu comme un désaveu par le staff médical du Real. La divergence de vues est réelle : là où le club espérait un retour rapide, le clan du joueur privilégie la prudence extrême pour ne pas compromettre la Coupe du Monde. Ce "tourisme médical", couplé à cette tournée américaine, dessine une fracture de confiance inquiétante entre le joueur et son employeur.
La critique monte en Espagne
En Espagne, la presse et les observateurs ne manquent pas de souligner ce qu'ils considèrent comme un double jeu. Les critiques sur son "individualisme" et sa gestion de carrière "comme une entreprise" refont surface. Si Luis Figo appelait récemment à la prudence, d'autres voix s'élèvent pour dénoncer un joueur qui se préserve pour sa sélection au détriment du club qui le paie. Si les résultats du Real venaient à pâtir de son absence prolongée, ce voyage aux Etats-Unis pourrait devenir le symbole d'un divorce latent avec les socios.
La France, imperméable aux états d'âme madrilènes
Côté français, la logique est implacable : priorité absolue à la Coupe du Monde. La FFF et Didier Deschamps considèrent la présence de leur capitaine, même blessé, comme indispensable pour la cohésion du groupe et la réussite de cette tournée pré-Mondial. Les états d'âme du Real Madrid pèsent peu face à l'enjeu d'une compétition planétaire organisée en Amérique du Nord. Mbappé assume son statut de leader national, quitte à froisser son club. Reste à savoir si ce pari risqué ne laissera pas des traces indélébiles pour la suite de son aventure espagnole.