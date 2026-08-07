Bonus de bienvenue 🎁 Jusqu’à 100€ remboursés en freebets sur le 1er pari avec le code promo BCGOAL Obtenir le bonus 🇫🇷 Bookmaker agréé ANJ Code valide en août 2026 18+ | Si votre premier pari est perdant, Betclic vous rembourse votre mise en freebets (crédits de jeu non retirables) jusqu’à 100€. Tous les Termes et Conditions

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Code Promo Betclic BCG*** : quels bonus en août 2026 ?

Tous les bonus et les offres spéciales proposées aujourd'hui par Betclic :

Offres Détails Code promo Betclic valide Bonus Sport 100€ max remboursés sur le 1e pari sportif s'il est perdant (en feebets) BCG*** Bonus Turf 100€ max remboursés sur le 1e pari hippique s'il est perdant GOALTURF Bonus Poker 5 tickets gratuits, d'une valeur de 1€ chacun, suite au premier dépôt BCG*** Bonus Parrainage 40€ de feebets à chaque parrainage (jusqu'à 5 par mois) BCG*** Cash out Possibilité de terminer votre pari (simple ou combiné) avant d'attendre la fin du match. J'en profite >> Multi + Jusqu'à +50% de gains supplémentaires en feebets ou en cash en ajoutant des sélections et des matchs à votre pari combiné J'en profite >> Combi assuré Récupérez votre mise si une seule sélection de votre pari combiné est perdante. J'en profite >>

✔️ Fourni & vérifié par GOAL

Quel code promo Betclic utiliser en août 2026 ?

⭐Le meilleur code promo Betclic valide en août 2026 est BCG***. Indiquez-le dans le formulaire d'inscription du bookmaker lorsque vous ouvrirez votre compte pour obtenir votre bonus de bienvenue. Betclic vous rembourse jusqu'à 100€ en feebets Betclic si votre premier pari est perdant.

Voici les différentes étapes à suivre pour s'inscrire sur Betclic et utiliser le code promo 2026 pour parier : Se rendre sur le site ou l'application Betclic

Pour profiter de l’offre de bienvenue Betclic, commencez par vous rendre sur le site officiel du bookmaker ou téléchargez son application mobile. Vous accéderez ainsi facilement à l’inscription et aux différentes fonctionnalités du site. Remplir le formulaire d’inscription

Une fois sur la plateforme, cliquez sur l’onglet "Inscription" situé en haut à droite de l’écran. Cette étape vous redirigera vers le formulaire d’inscription Betclic, où vous devrez renseigner vos différentes informations personnelles. Ces données sont essentielles pour la validation de votre compte. Une fois toutes les informations saisies, finalisez votre inscription en confirmant votre compte via le lien reçu par e-mail. Il vous sera également demandé d’envoyer certains justificatifs comme une pièce d’identité et RIB pour activer votre compte de manière définitive. Indiquer le code promo BC*** dans la case "code"

Lors de cette inscription, n’oubliez pas d’entrer le code BC*** dans le champ dédié. Ce code est indispensable pour débloquer l’offre de bienvenue et profiter du remboursement de votre premier pari en cas de pari perdant.



Valider votre inscription

Pour profiter pleinement de votre code promo et de l'offre Betclic, il faudra valider votre compte en envoyant une photo de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Vous pouvez aussi demander à recevoir un code d'activation par courrier postal. Placer son premier pari sportif sur le bookmaker Dès que votre compte est validé, vous pouvez effectuer votre premier dépôt et placer votre premier pari. Si ce dernier est perdant, Betclic vous remboursera immédiatement votre mise, dans la limite de 100€. C’est parti, à vous de jouer et de pariez sur les matchs ! Les avantages du code promo Betclic BCG*** Code promo Betclic Sport Envie de profiter d'un des meilleurs bonus paris sportifs du marché français en 2026 ? Avec le code Betclic BCG***, profitez d’un remboursement de votre premier pari sportif en cas de perte, jusqu’à 100€. Misez librement sur le pari de votre choix, sans restriction de côte. Et en cas de perte, votre mise est remboursée instantanément. Un excellent plan pour commencer à parier en toute sérénité sur l’une des meilleures plateformes de paris en France. Bonus Betclic Sport Détails du bonus Code promo Betclic BCG**** Montant du bonus 100€ en feebets Dépôt minimum pas de minimum Cote minimum pas de minimum Type de bonus Premier pari remboursé si perdant Délai obtention bonus Automatiquement après le résultat du pari ⭐ Les avantages et bons plans de l’offre Betclic sport Profitez du premier pari remboursé jusqu'à 100€ en cas de perte.

Aucune condition de cote minimale pour bénéficier de ce bonus.

Bonus crédité immédiatement après le résultat du pari.

Utilisable sur tous les sports (dont le football), les matchs et sur toutes les compétitions (dont la Ligue 1 et la Ligue des Champions).

Inscription rapide et facile avec le code BCG***

Pariez directement via le site en ligne ou l’application mobile. ✔️ Notre avis sur Betclic en détails Code promo Betclic Poker En plus des paris sportifs comme bon plan, Betclic propose également une offre spéciale pour les amateurs de poker en ligne. Après votre premier dépôt, vous bénéficiez alors de 5 tickets gratuits, d’une valeur de 1€ chacun, utilisables sur différents formats de jeu. Une excellente opportunité pour découvrir les tournois de façon simple et rapide. Bonus Betclic Poker Détails du bonus Code promo Betclic BC**** Montant du bonus 5€ en tickets Dépôt minimum pas de minimum Type de bonus Premier dépôt Délai obtention bonus Automatiquement après le premier dépôt ⭐ Les avantages de l’offre Betclic Poker : 5 tickets gratuits offerts après le premier dépôt

Aucun montant de dépôt minimum requis

Utilisables sur les Sit'n'Gos, Twisters et MTT

Tickets valables pendant 3 mois après la date du dépôt.

Disponible sur le site et l’application mobile. Code promo Betclic Turf Betclic propose un dernier bonus de bienvenue dédié cette fois aux paris hippiques. Les nouveaux inscrits bénéficient d’un remboursement de leur premier pari perdant, jusqu’à 100€ en freeraces sur la plateforme Betclic Turf. Une belle opportunité pour découvrir les courses hippiques sans prendre de risque. Bonus Betclic Turf Détails du bonus Code promo Betclic BCG**** Montant du bonus 100€ en freeraces Dépôt minimum pas de minimum Cote minimum pas de minimum Type de bonus Premier pari remboursé si perdant Délai obtention bonus Automatiquement après le résultat du pari ⭐ Les avantages de l’offre Betclic Turf : Pariez pour obtenir un premier pari remboursé jusqu’à 100€ en freeraces.

Une inscription simple et accessible à tous.

Idéal pour les amateurs de turf souhaitant découvrir la plateforme.

Possibilité de cumuler avec l’offre Sport et Poker pour une expérience complète.

Disponible sur le site en ligne et l’application mobile. Code promo Betclic : 10 euros de bonus supplémentaire ? Certains sites évoquent un bonus de 10€ offert par Betclic. Existe-t-il ? La réponse est oui ! Vous pouvez obtenir ces feebets en tant que nouvel inscrit ou si vous êtes déjà inscrit, grâce au bonus de parrainage. En août 2026. Cette offre s'élève à 10€ de feebets (crédits de jeu non retirables) pour le parrain comme pour ses filleuls, qui peuvent cumuler ce bonus avec l'offre de bienvenue. Régulièrement, Betclic gonfle le montant de ce bonus, qui passe de 10€ à 30€ ou même 40€ ! Des défis et évènements spéciaux permettent aussi parfois de gagner des feebets ! Le pari de la semaine Si le Paris Saint-Germain fait figure de géant incontournable avec son armada taillée pour les sommets, la bataille pour le trône de France reste un défi passionnant. Et si l'Ogre parisien est parfois intouchable, la meute des ambitieux — emmenée par l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, le LOSC ou l'OL — promet une lutte acharnée pour le podium. Grâce aux marchés long terme de Betclic, vous pouvez vibrer d'un bout à l'autre de la saison, que ce soit en misant sur le sacre absolu ou sur le patron du "championnat des autres". 🎯 Les stratégies long terme avec les fonctionnalités Betclic : Le marché "Vainqueur sans le PSG" : c'est le terrain de jeu préféré des chasseurs de cotes ! En retirant le PSG du classement, vous pariez sur le club qui finira tout en haut du reste de la Ligue 1. Pourquoi c'est fort : C'est l'assurance d'un suspense total jusqu'à la 34ème journée. Miser sur un prétendant solide comme l'OM ou Monaco permet de s'offrir des cotes très généreuses (souvent situées entre 2.60 et 5.50) sans subir la domination financière du club de la capitale. Le marché "Vainqueur de la Ligue 1" : L'Option Socle : intégrer le PSG dans un combiné long terme pour consolider une cote globale. L'Option Exploit : pariez sur la bascule historique d'un dauphin. Si Paris laisse des plumes sur le front européen, la cote d'un poursuivant sacré champion de France peut vous faire réaliser le coup de l'année. La sécurité "Cashout Betclic" au fil des mois : C'est l'outil indispensable pour un pari qui s'étale sur dix mois. Si le club sur lequel vous avez misé en "Vainqueur sans PSG" réalise une première partie de saison parfaite et prend le large en tête du classement, sa cote va fortement baisser. Le Cashout Betclic vous permettra d'encaisser un bénéfice garanti à tout moment, sans prendre le risque d'un trou d'air au printemps ou d'une cascade de blessures. Si votre pari est perdant, le bookmaker vous rembourse jusqu'à 100€ en feebets . Existe-t-il un code promo Betclic pour le parrainage ? Les utilisateurs déjà inscrits sur Betclic peuvent bénéficier d'un bonus de parrainage en invitant leurs amis à rejoindre la plateforme de paris sportifs. Pour profiter de ce bonus, le nouvel inscrit doit simplement indiquer le pseudo de son parrain dans le champ prévu à cet effet lors de son inscription. Une fois le compte du nouveau joueur validé et un premier dépôt effectué, le parrain et le filleul recevront chacun 40€ en feebets. Il suffit de partager son pseudo Betclic avec un ami pour en bénéficier ! Code promo Betclic : déjà inscrit, puis-je profiter du code promo ? Le code promo Betclic n'est valable qu'une seule fois, au moment de votre inscription. Si vous avez déjà un compte sur le site de paris sportifs, vous ne pourrez donc pas utiliser le code. Sachez en revanche qu'il est tout à fait possible d'avoir un compte sur plusieurs bookmakers et ainsi de profiter des différents codes promo et offres de bienvenue proposées par les sites de paris sportifs français. Existe-t-il un code promo Betclic sans dépôt ? Il n'existe pas aujourd'hui de code promo Betclic sans dépôt. En effet, pour profiter du code promo Betclic, il vous faudra nécessairement déposer 10€ minimum sur votre compte joueur et jusqu'à 100€ pour toucher le montant maximum de l'offre de bienvenue. En saisissant le code promo BC***, vous bénéficierez d'un bonus de 100€ remboursé en feebets. Bien entendu, nous restons attentifs si un code promo Betclic sans dépôt sortait dans les prochains mois sur le bookmaker.

Code promo Betclic 2026 : mieux que les autres bookmakers ?

Opérateur Bonus Point Fort Note Betclic 100€ Cash Confort Mobile 9.5 NetBet Aucun bonus Grilles Jackpots 7.2 Winamax 100€ Cash + 10€ de freebets Rendement Cotes 9.5

Le match Betclic vs NetBet : Betclic s'impose par K.O. sur le bonus d'accueil. NetBet reste intéressant uniquement pour les amateurs de grilles de pronostics complexes.

Comment confirmer la création de son compte Betclic ?

Bien que la confirmation de votre compte joueur ne soit pas obligatoire pour bénéficier du code promo Betclic BCG***, elle est essentielle pour effectuer des retraits sans encombre.

Pour confirmer votre compte, vous devrez fournir quelques documents au support Betclic afin de vérifier votre identité. Il vous faudra :

Une photocopie d'une pièce d'identité : cela permet de vérifier les informations fournies lors de l'ouverture de votre compte.

Un relevé d'identité bancaire (RIB) : nécessaire pour autoriser les retraits de vos gains.

Vous pouvez envoyer ces documents de deux manières, en les téléchargeant directement sur le site Betclic ou en les envoyant par email.

Une fois vos documents reçus, l'équipe de Betclic les vérifiera. Un code d'activation vous sera envoyé par courrier postal à votre adresse. Vous devriez le recevoir dans les 10 jours suivant la validation de votre compte.

Profitez du code promo Betclic pour parier sur vos compétitions préférées

Avec Betclic, vous misez sur l’un des meilleurs bookmakers en matière de cotes, notamment sur le football.

Vous pouvez par exemple en profiter pour miser sur la Premier League ce mardi soir. Si votre pari est perdant, il vous sera remboursé jusqu'à 100€, sous forme de crédits de jeu non retirables.

Présent à travers de nombreux événements majeurs, comme la Ligue des Champions, la Ligue 1 en football, la NBA ou encore les tournois de tennis du monde entier, Betclic affiche les meilleures côtes et s’impose comme une référence sur le marché. Résultat ? Des gains potentiellement plus élevés que chez la concurrence. Si vous cherchez à optimiser vos paris et augmenter vos bénéfices, Betclic s’impose alors comme un choix incontournable pour tous les parieurs !

Betclic : le leader incontournable des paris sportifs en ligne Créé à Londres en 2005 par Nicolas Béraud, Betclic s'est rapidement imposé comme LE numéro un incontesté du pari en ligne sur le marché français. Betclic ne se limite pas aux paris sportifs. Sa plateforme propose une gamme variée de jeux d'argent en ligne, incluant le Turf et le Poker, permettant aux utilisateurs d'affronter des milliers de joueurs sur des tables de Texas Hold'em ou d'Omaha, que ce soit en tournois ou en Cash Game. Cependant, c'est dans le domaine du sport que Betclic excelle, offrant aux passionnés l'opportunité de miser sur plus d'une trentaine de disciplines. Une offre sportive vaste et des cotes compétitives Le catalogue de Betclic est conçu pour satisfaire tous les parieurs. Les fans de ballon rond peuvent parier sur la Ligue 1, la Liga, la Ligue des Champions et de nombreuses autres compétitions. Le tennis est également à l'honneur, avec des paris disponibles sur les matchs WTA, ATP et les prestigieux tournois du Grand Chelem (Rolland Garros, Wimbledon, US Open, Open d’Australie). Le rugby, le basketball (y compris les play-offs), le handball, mais aussi des disciplines moins courantes comme le Indy Car, le Baseball et le Hockey sur Glace, complètent cette offre très fournie. Les parieurs bénéficient d'une cinquantaine de types de paris différents, allant du simple vainqueur de match au résultat exact, en passant par le nombre total de buts. Betclic s'engage à proposer aux joueurs les meilleures cotes du groupe, augmentant ainsi les chances de maximiser les gains. De plus, pour accompagner ses abonnés, Betclic fournit des résultats en live, des classements et des statistiques détaillées, rendant l'expérience de pari mais informée et dynamique. Sécurité et jeu responsable : la confiance règne Pionnier du pari en ligne en Europe, Betclic a placé la sécurité au cœur de ses préoccupations. Agréé par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) en France, le site garantit un cadre sécurisé et légal pour toutes les transactions. Betclic travaille en étroite collaboration avec des banques majeures telles que Barclays et Natwest et utilise des technologies informatiques de pointe comme SSL par Thawte et Firewall FortiNet pour optimiser et sécuriser l'ensemble des données partagées. Les dépôts et retraits sont ainsi assurément entre de bonnes mains. De plus, Betclic est profondément conscient des risques liés aux jeux d'argent et promeut activement le jeu responsable. La plateforme met à disposition des outils essentiels de prévention de l'addiction, telles que l'auto-exclusion et la limitation des mises, encourageant les utilisateurs à fixer leurs limites pour préserver le plaisir du jeu. Chez Betclic, vous pouvez miser sur vos équipes favorites l'esprit tranquille, en profitant de l'une des plateformes les plus simples, conviviales et sécurisées du marché.

❔ FAQ – Code promo Betclic

+ Comment utiliser le code promo Betclic valide en août 2026 ? Pour profiter du bonus de bienvenue Betclic, entrez le code promo BCG*** dans le champ dédié du formulaire d'inscription. Votre première mise sera remboursée en feebets, dans la limite de 100€, si elle est perdante. + Que faire si mon code promo Betclic ne fonctionne pas ? Si votre code promo ne fonctionne pas, vérifiez d'abord qu'il est correctement saisi et qu'il n'est pas expiré. Si le problème persiste, contactez le service client de Betclic pour obtenir de l'aide. + Peut-on utiliser plusieurs fois le code promo Betclic ? Non, le code promo Betclic 2026 n'est disponible qu'une seule fois pour chaque nouvel inscrit. Vous ne pourrez pas utiliser deux fois le même code ni obtenir deux fois le même bonus. Il est par contre tout à fait possible de profiter des codes promos et bonus des autres bookmakers si vous n'y possédez pas encore de compte. + Puis-je retirer le bonus obtenu avec le code promo Betclic ? Non, les bonus obtenus grâce au code promo sont soumis à des conditions de mise. Vous devrez miser un certain montant avant de pouvoir retirer vos gains.

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