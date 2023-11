Grâce au code promo Betclic BCGOAL, les nouveaux inscrits peuvent obtenir jusqu’à 100€ de paris gratuits au moment de leur inscription.

Code promo Betclic : que puis-je obtenir ?

Vous avez pour ambition de profiter du code promo Betclic ? Il faut d'abord comprendre que c'est une offre qui n'est disponible qu'en cas de première inscription sur ce bookmaker.

Bien évidemment, l'objectif sera de le rentabiliser du mieux possible. Et le bonus Betclic reste similaire à ce que l'on a l'habitude de retrouver sur le marché tricolore :

Un premier pari remboursé s'il est perdant, jusqu'à 100€ en freebets.

Il n'y a donc pas grand-chose à faire pour profiter pleinement de ce code Betclic. Après son inscription, le nouveau client n'aura qu'à placer son premier pari sur le bookmaker.

Lorsqu'il est gagnant, il va remporter les gains potentiels indiqués lors de la validation du pari. Et le bonus bienvenue n'entre alors pas en compte. En cas de pari perdant, grâce au code bonus Betclic, vous allez récupérer l'intégralité de la mise qui a été perdue, jusqu'à 100€ en paris gratuits. Et il est très important de noter que la totalité du Betclic code bonus sera remis dès le résultat du pari connu. Vous n'aurez donc pas besoin d'attendre beaucoup de temps pour récupérer les freebets.

Code promo Betclic BCGOAL : Comment l’obtenir et l’utiliser ?

Les détails et conditions du bonus

Ce n'est pas pour rien que le code promo Betclic est considéré comme l'un des plus intéressants sur le marché tricolore. Pour ce premier pari, le bookmaker laisse carte blanche à ses nouveaux clients. Il n'y aura pas la moindre condition concernant la cote pour le bonus bienvenue. Vous pouvez donc placer un pari très safe, pour tenter de réaliser quelques bénéfices.

Chez certains bookmakers, il faut attendre la confirmation du compte joueur, pour obtenir l'intégralité de l'offre. Ce n'est pas le cas sur cet opérateur. Avec le bonus, le montant de l'offre sera crédité dans la foulée du résultat du pari. En d'autres termes, si le pari est perdant, le bookmaker vous rembourse instantanément (jusqu'à 100€). Une excellente nouvelle, puisque vous pourrez très vite rejouer le montant de la promotion, pour tenter de récupérer votre mise de départ.

Étape par étape pour utiliser le code et obtenir le bonus

Pour profiter pleinement du code Betclic, il n'y aura pas besoin de réaliser beaucoup d'étapes. Et on vous explique tout ici :

Rejoindre sur le site de Betclic Lancer l'inscription en cliquant sur l'onglet « Inscription » Bien indiquer le code BCGOAL dans le champ dédié du formulaire Indiquer toutes ses informations personnelles Finaliser son inscription Profiter de l'offre Betclic

Ensuite, vous allez pouvoir réaliser votre premier dépôt, pour commencer à placer vos premières mises et tenter d'optimiser au mieux l’offre Betclic, si votre premier pari perdant.

Comment confirmer mon compte ?

Certes, il n'est pas obligatoire de confirmer son compte joueur pour profiter pleinement du code promo Betclic. Il est cependant indispensable de réaliser cette étape pour réaliser tous vos retraits, sans le moindre problème.

En effet, il n'y aura que quelques documents à faire parvenir au support. Il s'agit d'une photocopie d'une pièce d'identité et d'un RIB. Le premier document permet au support de vérifier les informations que vous avez pu donner lors de l'ouverture du compte. Et le second lui donne la possibilité de vous faire un retrait, lorsque vous souhaitez bénéficier de vos gains.

Pour les faire parvenir à Betclic, il y a deux possibilités : soit en les téléchargeant depuis le site, soit en les envoyant par mail.

Les équipes du bookmaker vont ensuite valider vos documents. Et si tout est en règle, un code d'activation va être envoyé par courrier à votre adresse postale.

Vous devriez le recevoir dans les 10 jours qui suivent la validation du compte joueur. Si ce n'est pas le cas, il faut contacter le service client, en expliquant la situation. Et quand cette dernière étape est réalisée, en indiquant le code dans votre compte joueur, vous pouvez enfin réaliser tous vos retraits.

Qu’est-ce qu’un freebet et comment l’utiliser sur l’opérateur ?

On parle de freebets depuis le début de cet article. Mais peut-être que c'est un terme qui n'est pas familier pour vous.

Il se traduit par "paris gratuits". Ils sont donc remboursés lorsque le premier pari placé est perdant. Et même s'ils sont offerts, il faut bien comprendre qu'il n'est pas toujours simple de récupérer sa mise de départ. En effet, il est important de noter qu'un freebet n'offre que les gains nets en cas de pari gagnant.

Voici un exemple pour mieux comprendre son fonctionnement : après avoir perdu votre premier pari, vous profitez d'un montant de 50€. En le jouant sur une cote à 1,5, vous n'allez récupérer que 25€ si votre prono s’avère exact. Au contraire, pour un pari classique, vous auriez remporté 75€, mais avec un pari gratuit, la mise de départ n'est pas prise en compte. Il faut donc se diriger vers une cote de 2 pour récupérer sa mise de départ !

Et pour les utiliser, rien de bien compliqué. Le montant que vous détenez en freebet sera indiqué à côté de votre solde d'argent réel. Quand vous avez un solde positif, vous pouvez donc préparer votre pari, comme vous avez l'habitude de le faire. Et dans votre panier, vous allez retrouver la case « Freebet ». Il faudra bien penser à la cocher, en indiquant votre mise, avant de valider votre pari.

Comment placer un pari avec le code promo Betclic ?

Le placement d'un pari sur Betclic est plutôt simple. Lorsque vous souhaitez profiter de ce code promo Betclic pour le premier pari, il faudra se diriger vers l'offre de jeu proposée par le bookmaker. De nombreux sports sont disponibles aux paris !

Et pour ce code promo Betclic, vous pouvez l'utiliser en pari simple (parier sur un seul événement sportif) ou en pari combiné (parier sur plusieurs événements sportifs). Quand vous accédez à un événement sportif, vous allez retrouver tous les paris. Il suffit de cliquer sur l'une des sélections, pour la voir s'ajouter à votre panier. Pour placer son pari, il faudra ensuite se diriger vers ce panier. Une fois que toutes les sélections sont bien présentes, vous pouvez indiquer la mise et valider le pari.

Y a-t-il un code promotionnel sans dépôt ?

C'est le rêve de tous les parieurs ! Ils sont en quête d'un code promo sans réaliser le moindre dépôt. Et ceux qui sont déjà inscrits sur Betclic pourront le faire avec son offre de parrainage.

Quand il va s'inscrire, le filleul devra bien saisir le nom de son parrain dans la case pseudo parrain. Le filleul va alors permettre à son parrain de bénéficier d'un joli bonus. Le nouveau client doit faire valider son compte de jeu et réaliser un premier dépôt. Quand c'est le cas, le parrain recevra 30€ en freebets, mais le filleul aussi ! Difficile donc de ne pas se laisser convaincre par cette promotion. Rien qu'en indiquant son pseudo Betclic à un ami, il y a de quoi récupérer une belle promotion.

Les autres codes & offres sur l’opérateur

En plus de l’offre paris sportifs, Betclic propose aussi une section Turf et une section Poker, avec là aussi des bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits.

Côté paris hippiques, la donne est similaire aux paris sportifs ! Le nouveau client va récupérer sa mise de départ, en cas de premier pari perdant, jusqu'à 100€ en freeraces.

Et Betclic fait encore plus fort pour l'offre poker. Près de 250€ sont à remporter avec ce bonus bienvenue. Le premier dépôt est doublé. Il faudra cependant débloquer l'offre Betclic, en jouant de l'argent réel et donc en cumulant des points. Le code promo expire au bout de 90 jours. Il ne faut donc pas manquer de l'utiliser très vite !

Côté sport, en plus de l’offre de bienvenue, d'autres promotions sont régulièrement mises en places. Difficile de ne pas penser au Cash Out, au Multi + ou au Boost. Il est également possible de retrouver MyCombi, qui vous permet de placer plusieurs paris sur le même événement sportif.

Enfin, des défis sont mis en place lors des grandes occasions, et notamment pour la Ligue Champions ou les grosses affiches de Ligue 1.

Quels événements sont couverts sur l’opérateur ?

Pour profiter de la réduction Betclic, les alternatives sont nombreuses. Tous les sports les plus populaires sont disponibles sur le bookmaker.

Il y a eu peu plus de 15 sports qui sont présents sur ce site de paris sportifs. Difficile donc de ne pas trouver son bonheur, surtout qu'il y a de nombreuses compétitions pour la plupart des sports.

En football, les cinq grands championnats européens, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde ou encore l'Euro sont ouverts aux paris.

En tennis, tous les tournois du circuit ATP et WTA, avec notamment les tournois du Grand Chelem.

Les adeptes des sports US vont être comblés, avec la NBA, la MLS, la NHL, la MLB ou la NFL. Bien évidemment, il y aura aussi beaucoup de compétitions pour le rugby, le basket-ball, le volley-ball etc...

Notre avis sur Betclic

L'offre proposée

On a déjà pu évoquer les sports disponibles sur Betclic. Et pour chaque événement sport, les paris sont nombreux. Par exemple, pour une rencontre de football, le parieur pourra jouer sur le résultat du match, le nombre de buts, le résultat à la mi-temps, les buteurs ou encore l'écart de buts. En tennis, les joueurs vont pouvoir miser sur le nombre de jeux, l'écart de sets... Il y en aura pour tous les goûts !

Les cotes disponibles

En jouant sur Betclic, vous ne devriez pas être déçu par les cotes. En effet, le bookmaker fait partie des références dans ce domaine. Pour plusieurs des plus grands événements sportifs, il propose les meilleures cotes du marché. C'est le cas pour certains matchs de Ligue des Champions et de Ligue 1 en football. C'est aussi le cas en tennis et en NBA ! De quoi réaliser de plus gros bénéfices sur ce site sur le long terme, que chez la plupart de ses concurrents.

L'appli mobile

Vous pouvez facilement vous laisser convaincre par l'appli mobile Betclic, qui est présente sur l'Apple Store et Google Play Store. C'est une appli qui est très complète. Il ne sera pas compliqué de placer tous vos paris et donc de profiter du code promo Betclic. Vous allez également profiter de toutes les promotions, dont la Betclic TV. Difficile de se dire que vous n'allez pas la récupérer très rapidement après votre inscription sur le bookmaker.

Les moyens de déposer de l'argent

En fonction des bookmakers, il y a de nombreux moyens de déposer de l'argent. Et si vous êtes inscrit sur Betclic, voici les solutions proposées :

Carte bancaire

Paysafecard

PayPal

Google Pay

FAQ – Code promo Betclic

Pourquoi je ne parviens pas à m'inscrire sur Betclic ?

Pour réaliser son inscription sur Betclic, il faut répondre à quelques critères d'éligibilité. Il est impératif d'avoir au moins 18 ans et de vivre sur le territoire tricolore. Quand c'est bien le cas, vous n'aurez pas de mal à vous inscrire. Si le problème persiste et que vous n'arrivez pas à ouvrir un compte, il faut contacter le service client.

J'ai déjà profité du bonus Betclic. Puis-je encore l'utiliser ?

Le code promo Betclic n'est disponible qu'à une seule reprise. Si vous avez déjà profité du code promotionnel, vous n'aurez donc pas les moyens de l'utiliser de nouveau.

Est-ce je peux profiter de plusieurs offres de bienvenue ?

Vous avez déjà profité d'un bonus sur Unibet par exemple ? Ne vous inquiétez pas ! Il est tout à fait légal de s'inscrire sur plusieurs bookmakers et donc de profiter de plusieurs codes promo.