Pedro Neto risque une double sanction disciplinaire ! L'ailier de Chelsea a été suspendu par la Premier League et attend désormais sa sanction pour avoir bousculé un ramasseur de balles du PSG

À la suite de cet incident, Neto a exprimé ses profonds regrets. « Je tiens à m'excuser. Je lui ai déjà parlé. C'était dans le feu de l'action... Je lui ai donné une petite poussée, et ça ne doit pas arriver. J’ai vu que je l’avais blessé ; je ne suis pas comme ça », a-t-il déclaré à TNT Sports. Il a demandé à son coéquipier Vitinha de traduire ses excuses, ajoutant : « Je me suis excusé environ 35 fois. Je ne comprenais pas son français, mais il riait, donc je pense qu’il savait que c’était un coup de tête. »