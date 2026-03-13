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Pedro Neto risque une double sanction disciplinaire ! L'ailier de Chelsea a été suspendu par la Premier League et attend désormais sa sanction pour avoir bousculé un ramasseur de balles du PSG
Neto voit rouge à Arsenal
Neto a reçu deux cartons jaunes lors de la défaite 2-1 à l'Emirates le 1er mars : le premier pour avoir contesté l'ouverture du score de Jurrien Timber, et le second pour une faute cynique sur Gabriel Martinelli visant à contrer une contre-attaque. Malgré ses protestations auprès de l'arbitre Darren England, l'ailier a fini par regagner les vestiaires, laissant Chelsea à dix pour les vingt dernières minutes et le temps additionnel.
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Le cauchemar européen à Paris
La suspension au niveau national n'est qu'une partie du problème pour Neto, qui fait l'objet d'une enquête pour avoir bousculé un ramasseur de balles lors de la défaite 5-2 des Blues face au Paris Saint-Germain, en milieu de semaine, lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Frustré dans les dernières minutes, Neto a bousculé le jeune garçon alors qu'il tentait de récupérer le ballon. L'UEFA a confirmé l'ouverture d'une procédure disciplinaire pour « comportement antisportif », exposant l'ailier à une suspension rétroactive potentielle pour le match retour décisif qui se déroulera mardi à Stamford Bridge.
Neto présente ses sincères excuses
À la suite de cet incident, Neto a exprimé ses profonds regrets. « Je tiens à m'excuser. Je lui ai déjà parlé. C'était dans le feu de l'action... Je lui ai donné une petite poussée, et ça ne doit pas arriver. J’ai vu que je l’avais blessé ; je ne suis pas comme ça », a-t-il déclaré à TNT Sports. Il a demandé à son coéquipier Vitinha de traduire ses excuses, ajoutant : « Je me suis excusé environ 35 fois. Je ne comprenais pas son français, mais il riait, donc je pense qu’il savait que c’était un coup de tête. »
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Rosenior : Tirer les leçons de ses erreurs
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, à la veille de la rencontre de Premier League opposant Chelsea à Newcastle United samedi soir, l'entraîneur Liam Rosenior a répondu aux inquiétudes suscitées par le comportement récent de Neto. « J'ai revu l'incident, ça ne fait pas bonne impression... Je comprends le point de vue de Pedro. Il veut remettre le ballon en jeu le plus vite possible. Il veut gagner pour le club », a déclaré Rosenior. Il a souligné l’importance de la responsabilité, ajoutant : « Ce qui m’a vraiment impressionné chez lui, c’est qu’il a voulu s’excuser immédiatement. Que ce soit un gardien de but, moi-même en tant qu’entraîneur ou un joueur, nous commettons tous des erreurs. L’important, c’est d’apprendre de ces erreurs. »
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