La saison a été particulière pour les Américains évoluant à l'étranger. Ce qui avait débuté sous les meilleurs auspices ne s'est pas déroulé sans heurts. Christian Pulisic était en grande forme au début, mais son niveau a depuis baissé. Malik Tillman a montré des éclairs de talent, mais il a connu des difficultés ces derniers temps. Il y a toutefois eu quelques réussites. Yunus Musah est de retour sur le devant de la scène, tandis que Weston McKennie joue sans doute le meilleur football de sa carrière — ce qui lui a valu un nouveau contrat à la Juventus.

En bref, la situation semble un peu mitigée pour le moment. Mais c'est aussi un moment crucial. La Coupe du monde débute dans trois mois, et il y a un sentiment de « c'est maintenant ou jamais » pour ceux qui espèrent intégrer l'équipe de Mauricio Pochettino. La bonne nouvelle ? Tout le monde dispute des matchs décisifs. Personne ne peut se permettre de se relâcher lors des prochaines rencontres. La fin de saison sera extrêmement importante pour ceux qui espèrent être sélectionnés.

Et cela rend ce week-end plus important que jamais pour les Américains à l'étranger. GOAL passe en revue les rencontres clés alors que les grands noms reprennent du service...