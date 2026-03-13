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Thomas Hindle

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Les Américains à l'étranger : Christian Pulisic et Malik Tillman vont-ils retrouver leur meilleur niveau ? Yunus Musah va-t-il aider l'Atalanta à créer la surprise face à l'Inter ?

Christian Pulisic cherche à retrouver son rythme, Yunus Musah espère accumuler du temps de jeu et Malik Tillman a quelque chose à prouver lors d'un week-end crucial pour les espoirs de l'équipe nationale américaine

La saison a été particulière pour les Américains évoluant à l'étranger. Ce qui avait débuté sous les meilleurs auspices ne s'est pas déroulé sans heurts. Christian Pulisic était en grande forme au début, mais son niveau a depuis baissé. Malik Tillman a montré des éclairs de talent, mais il a connu des difficultés ces derniers temps. Il y a toutefois eu quelques réussites. Yunus Musah est de retour sur le devant de la scène, tandis que Weston McKennie joue sans doute le meilleur football de sa carrière — ce qui lui a valu un nouveau contrat à la Juventus.

En bref, la situation semble un peu mitigée pour le moment. Mais c'est aussi un moment crucial. La Coupe du monde débute dans trois mois, et il y a un sentiment de « c'est maintenant ou jamais » pour ceux qui espèrent intégrer l'équipe de Mauricio Pochettino. La bonne nouvelle ? Tout le monde dispute des matchs décisifs. Personne ne peut se permettre de se relâcher lors des prochaines rencontres. La fin de saison sera extrêmement importante pour ceux qui espèrent être sélectionnés.

Et cela rend ce week-end plus important que jamais pour les Américains à l'étranger. GOAL passe en revue les rencontres clés alors que les grands noms reprennent du service...

  • SS Lazio v Atalanta BC - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    Yunus Musah et son retour en forme

    Il y a dix-huit mois, Yunus Musah était un candidat incontestable pour l'équipe nationale américaine. À bien des égards, il avait tout d'un milieu de terrain international idéal. Il pouvait évoluer pratiquement partout : au milieu de terrain central, en milieu offensif et même sur les ailes si nécessaire. Tout semblait parfaitement en place.

    Mais il a ensuite fait un mauvais choix lors de son transfert estival. Musah, de manière quelque peu inexplicable, a signé à l'Atalanta en prêt.

    Pendant près de six mois, il a à peine foulé le terrain. En fait, Musah n'a fait son retour dans le onze de cette équipe de Serie A en difficulté que récemment. Il a déclaré à GOAL en début de semaine que les épreuves de cette année l'avaient peut-être forgé. Que ce soit vrai ou non, Musah semble désormais avoir sa chance. Et ce week-end en offre une nouvelle.

    La situation n'est pas brillante. L'Atalanta occupe la septième place, à cinq points des places de Ligue des champions pour lesquelles elle espérait se battre. L'Inter, son adversaire de samedi, est en tête du classement.

    Pourtant, il y a peut-être de l'espoir. L'Inter n'a pas marqué lors de ses deux derniers matchs, et ses performances ont baissé ces derniers temps. Musah pourrait-il faire la différence ?

    • Publicité
  • FBL-EUR-C1-LEVERKUSEN-ARSENALAFP

    Malik Tillman cherche à donner le meilleur de lui-même

    Malik Tillman traverse une période difficile. Pour être honnête, l’Américain s’est retrouvé dans une situation délicate. Le Bayer Leverkusen a perdu Florian Wirtz cet été, et Tillman s’est vu, en quelque sorte, confier la tâche de le remplacer. C’est une mission impossible.

    Pourtant, il a tout de même un peu déçu. Tillman a reconnu auprès de GOAL qu’il n’avait pas été à la hauteur cette année et qu’il devait se mettre en route en Bundesliga. Les choses ont empiré en Ligue des champions cette semaine lorsqu’il a concédé un penalty stupide contre Arsenal, ce qui a peut-être compromis les chances de son équipe de se qualifier.

    Et que dire de ce week-end, qui pourrait être l'occasion de se racheter ? Le Bayern Munich, l'adversaire de samedi, survole la Bundesliga cette saison. Il est excellent aux deux extrémités du terrain. Leverkusen devra être solide comme un roc en défense et impitoyable en attaque. L'après-midi s'annonce difficile, et Tillman aura un rôle à jouer. S'il saisit sa chance, son équipe aura une chance.

  • Christian Pulisic MilanGetty

    Pulisic est traité injustement, mais les buts finiront par arriver

    Certaines des difficultés récentes de Christian Pulisic ont été quelque peu exagérées. Pour l'instant, il ne parvient tout simplement pas à concrétiser devant le but. Sur le papier, ce manque de efficacité offensive n'est pas de bon augure.

    Pourtant, deux facteurs jouent en sa défaveur. Le premier est qu’il n’est pas utilisé à bon escient. Pulisic n’est pas un attaquant, et lui demander de jouer dans un duo d’attaque est une mission difficile. Le second est que Milan, dans son ensemble, n’a pas su saisir ses occasions. Pulisic peut assumer une partie de la responsabilité, mais il se place toujours aux bons endroits et fait ce qu’il doit faire. Parfois, une équipe n’est tout simplement pas au diapason.

    La semaine dernière a toutefois été importante. Le Milan a battu l'Inter 1-0 lors d'un match plutôt médiocre. Pulisic a été solide, créant quelques occasions pour les Rossoneri. Il faudra continuer sur cette lancée contre la Lazio ce week-end. Le Milan compte sept points de retard sur l'Inter, en tête de la Serie A, et s'améliore de semaine en semaine. Ses rivaux de la ville possèdent l'expérience et le sang-froid nécessaires pour remporter le titre. Mais le Milan reste à portée de main. Ce genre de matchs, contre des équipes défensives disciplinées, doit être remporté.

  • Rokas PukstasGetty Images

    Rokas Pukstas, l'Américain le plus en vue de la ville

    Où sont passés les fans de la ligue croate ? Bon, d'accord, cette ligue ne compte pas vraiment une foule de supporters aux États-Unis. Mais si vous suivez l'actualité, vous avez peut-être remarqué qu'un jeune joueur américain très prometteur y fait des étincelles. Rokas Pukštas, de l'Hajduk Split, est en pleine forme en ce moment. Il a marqué lors de chacun de ses deux derniers matchs et s'impose comme le numéro 10 incontournable de son équipe.

    La saison a été difficile pour le Hajduk, qui n’a pas tout à fait réussi à suivre le rythme du Dinamo Zagreb. Mais le club reste bien en lice pour une place en coupe d’Europe l’année prochaine. Le défi consiste désormais à maintenir ce rythme, et Pukštas sera la clé de cette entreprise. Pour être honnête, le joueur de 21 ans joue peut-être simplement pour préparer son prochain transfert. S’il réussit ses deux prochaines semaines, il pourrait être en lice pour un transfert important cet été. Cela le rapprocherait de la sélection américaine. S’il fait le travail contre le NK Lokomotiva, les choses s’annonceront un peu mieux.

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