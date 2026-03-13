Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
خالد محمود

Traduit par

Le PSG s'apprête à rejoindre Arsenal, Barcelone et Chelsea dans la course au recrutement de Julian Alvarez, après que l'attaquant a laissé entendre qu'il pourrait quitter l'Atlético de Madrid

Le Paris Saint-Germain envisage sérieusement de recruter Julian Alvarez cet été, se lançant ainsi dans une course effrénée aux côtés du FC Barcelone, d'Arsenal et de Chelsea. Cette nouvelle intervient après qu'Alvarez a semé la consternation au Metropolitano en admettant qu'il ne savait pas s'il serait encore joueur de l'Atlético de Madrid la saison prochaine.

  • La vision tactique de Luis Enrique et l'intérêt des Parisiens

    La course pour recruter Alvarez a pris un tournant spectaculaire, le PSG s'imposant désormais comme un concurrent sérieux, selon le journaliste français Romain Collet Gaudin. Après sa performance magistrale en Ligue des champions contre Tottenham, certaines informations laissent entendre que Luis Enrique est un grand admirateur de la polyvalence et de l'intensité de travail de l'attaquant. Le PSG considère le vainqueur de la Coupe du monde comme un renfort capable de transformer son attaque et pourrait entrer en concurrence avec Barcelone – qui le voit comme l'héritier de Robert Lewandowski – ainsi qu'avec les géants de la Premier League, Arsenal et Chelsea, pour s'attacher ses services.

    • Publicité
  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Une prestation magistrale en Ligue des champions met les prétendants en alerte

    Les rumeurs de transfert se sont intensifiées après qu’Alvarez a démantelé les Spurs lors d’une victoire historique 5-2 au match aller. Profitant des erreurs de l’équipe d’Igor Tudor, Alvarez a inscrit un doublé ce soir-là. Malgré tout ce tapage, Alvarez a tenté de garder les pieds sur terre après le match, déclarant : « Je n’ai rien à dire. Ce sont des choses dont on parle, il y a aussi beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux, tout le monde poste son avis, tout cela prend des proportions démesurées. Je n’ai jamais rien dit, je me sens bien ici, très heureux, je participe à toutes les compétitions. Je n’ai jamais rien dit, ce ne sont que des rumeurs. On en fait tout un plat. Je suis heureux à l’Atlético, satisfait, je me bats. »

  • Incertitude quant à la prochaine étape

    Bien qu’il se soit dit heureux à l’Atlético, le refus du joueur de 26 ans d’exclure un départ a maintenu le PSG et d’autres prétendants en état d’alerte. Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait rejoindre une autre équipe pour la saison 2026-2027, il a admis : « Qu’est-ce que j’en sais ? Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais. Je suis très heureux ici. C'est une question qui revient sans cesse, mais je suis heureux. Je me concentre sur le quotidien, je travaille pour m'améliorer et donner le meilleur de moi-même. Je n'ai jamais dit du mal du club. Je suis très reconnaissant. Les gens m'ont témoigné leur affection, et j'en suis très heureux. »

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP

    Retrouver son avantage clinique au bon moment

    Le retour en forme d’Alvarez intervient après une période de disette début 2026, puisqu’il n’avait marqué que trois buts depuis le début de l’année avant son doublé en Coupe d’Europe. Évoquant son retour en forme, il a ajouté : « Ça m’aide personnellement, mais je me suis toujours senti bien. C’est juste une question de séries : il y a eu une période où je n’arrivais pas à marquer, mais je me donne toujours à 100 %. Mes coéquipiers le savent et l’apprécient. C’est ce que je peux faire. Avoir des hauts et des bas fait partie du football. Ça ne marchait tout simplement pas pour moi, mais en tant qu’attaquant, et compte tenu de ce que je représente et de ce que je ressens pour cette équipe, je veux apporter ma contribution par des buts et des passes décisives. »

0