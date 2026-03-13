Le retour en forme d’Alvarez intervient après une période de disette début 2026, puisqu’il n’avait marqué que trois buts depuis le début de l’année avant son doublé en Coupe d’Europe. Évoquant son retour en forme, il a ajouté : « Ça m’aide personnellement, mais je me suis toujours senti bien. C’est juste une question de séries : il y a eu une période où je n’arrivais pas à marquer, mais je me donne toujours à 100 %. Mes coéquipiers le savent et l’apprécient. C’est ce que je peux faire. Avoir des hauts et des bas fait partie du football. Ça ne marchait tout simplement pas pour moi, mais en tant qu’attaquant, et compte tenu de ce que je représente et de ce que je ressens pour cette équipe, je veux apporter ma contribution par des buts et des passes décisives. »