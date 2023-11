Bonus paris sportifs : les meilleures offres des bookmakers en novembre 2023

Voici tous les bonus de bienvenue proposés par les sites de paris sportifs en France : découvrez leur contenu et la manière d’obtenir les offres.

Bonus de bienvenue dans les paris sportifs : qu’est-ce que c’est ?

Un bonus de bienvenue est un crédit de jeu que l’on vous offre au moment de votre inscription sur un bookmaker.

Pour en profiter, il faut que vous soyez un « primo-inscrit », c’est-à-dire que vous n’ayez jamais été inscrit sur l’opérateur.

Si vous avez déjà eu un profil, mais que vous l’avez effacé, vous ne serez pas éligible à l’offre de bienvenue.

Une autre condition à remplir pour obtenir le bonus : vous devez avoir au minimum 18 ans, et habiter en France.

Bonus site paris sportifs : quels sont les avantages ?

Comme son nom l’indique, un bonus est une somme d’argent que l’on vous offre pour jouer gratuitement.

Vous pourrez donc l’utiliser sur des paris plus risqués que d’habitude. Si vous perdez, vous n’aurez pas entamé vos économies.

Les différents types de bonus paris sportifs à l’inscription

Remboursement du premier pari

Le remboursement du premier pari est l’offre de bienvenue la plus commune. Le bonus est versé uniquement si vous perdez votre 1er prono.

Dans le cas inverse, vous empochez vos gains et vous n’êtes plus éligible à l’offre (sauf mention contraire). L’offre est généralement égale à la somme que vous avez perdue, dans une certaine limite (autour de 100€).

Certains sites offrent aussi le bonus, quel que soit le résultat du pari. Le montant est toujours indexé sur la mise, mais il vous est versé de suite. Vous n’avez pas à attendre le résultat du prono. Ce type de promotion est toutefois assez rare. Actuellement, seul Parions Sport le propose.

Bonus de dépôt

Le bonus de dépôt est crédité une fois que vous avez approvisionné votre compte joueur. Il est égal au montant que vous avez transféré sur votre solde de jeu. Si vous mettez 100€, vous obtiendrez la même somme.

L’offre est généralement versée de suite, même si ce n’est pas toujours le cas. Certaines offres comme celle de Winamax (pour la 2e tranche) bloquent le bonus. Vous devrez alors engager plusieurs paris sur une période donnée afin de le libérer.

Cashback

Le cashback est une somme d’argent qui vous est rendue sur les mises que vous avez jouées. Il prend la forme d’un pourcentage.

Avec un cashback de 10%, vous récupérez 10% du total des mises que vous avez joué durant une certaine période. Pour obtenir 100€ de bonus avec cette offre, vous devrez donc jouer 1000€ sur l’ensemble de la période donnée.

Bonus paris sportifs : les meilleures offres en novembre 2023

Les meilleures offres de bienvenue proposées en France sont les suivantes :

Unibet Winamax Betclic ZEbet NetBet PMU Vbet Parions Sport Barrière Bet Bwin

Unibet : bonus pari sportif + poker + turf

L’offre Unibet de bienvenue a l’avantage de combiner les 3 univers. Le bonus sport est le suivant :

1er prono remboursé à 100% jusqu’à 100€ s’il est perdant avec le code promo UNIGOAL.

Engagez un pari simple/combiné en Live ou en prématch sur le sport de votre choix. Unibet vous crédite un freebet égal au montant joué si votre pari est perdant.

En plus du bonus sport, vous pourrez gagner jusqu’à 20€ en cash sur les courses hippiques et 250€ sur le poker, ce qui porte l’offre de bienvenue à 370€ maximum.

Le bonus sport Unibet est dans la moyenne du marché. Par contre, il est combinable avec ceux des 2 autres univers (Poker et Turf), ce qui rend la promo de bienvenue très équilibrée… et particulièrement rémunératrice. Unibet est en effet le seul bookmaker à offrir un bonus sur chaque univers aux nouveaux inscrits.

Winamax : 2 bonus cumulables

Winamax propose 2 offres de bienvenue cumulables sur le sport :

1 er dépôt doublé jusqu’à 100€

Jusqu’à 250€ supplémentaires sur votre 1er dépôt

La première partie est très simple à débloquer : approvisionnez votre compte joueur après votre inscription et obtenez un bonus égal à la somme que vous avez versée, le tout dans une limite de 100€. Pour obtenir le bonus maximum (100 €), vous devez créditer la même somme.

La 2e partie a un fonctionnement différent. Winamax vous offre un bonus égal au montant versé pour le 1er dépôt, mais celui-ci est dans un premier temps bloqué. Il est alors divisé en 10 parties égales que vous devrez libérer petit à petit en gagnant des points Miles.

Vous pouvez gagner des Miles en faisant des paris sportifs, mais aussi en jouant au poker, ce qui rend ce bonus très polyvalent. Pour débloquer 1€ de bonus, il faut engranger 30 Miles.

L’offre de bienvenue Winamax est l'une des meilleures à l’heure actuelle. Certes, la 2e partie est plus difficile à obtenir et vous devrez être un joueur régulier pour récupérer 100% du bonus, mais la 1re partie de la promo se suffit déjà largement à elle-même. L’offre est très simple à récupérer : vous n’avez qu’à verser de l’argent sur votre compte. Pas besoin de jouer (et de perdre) comme sur d’autres opérateurs.

Betclic

Sur Betclic, les joueurs qui s’enregistrent pour la 1re fois sont éligibles au bonus de bienvenue suivant :

Jusqu’à 100€ remboursé sur le 1er pari sportif avec le code promo BCGOAL.

Le principe est le suivant : ouvrez un compte joueur sur Betclic, approvisionnez-le et engagez une mise sur le match de votre choix.

Vous n’avez pas réussi votre pari ? Betclic vous offre un bonus égal à la mise que vous venez de perdre, dans une limite de 100€, en freebet.

Le bonus Betclic n’a aucune caractéristique qui le différencie des autres. Il est dans la moyenne, car d’autres bookmakers proposent des offres de meilleure qualité, plus rémunératrices ou plus flexibles.

ZEbet : un nouveau bonus très simple à débloquer

ZEbet propose une toute nouvelle offre à l’inscription :

1er dépôt doublé jusqu’à 100€ avec le code promo ZBGOAL.

À la différence de la plupart des autres bookmakers, vous n’avez pas besoin de perdre votre 1er pari pour récupérer le bonus. Il suffit seulement de créditer votre solde de jeu.

Grâce à cette offre, vous commencez directement avec 200€ de capital max. Idéal en matière de flexibilité.

Le bonus est versé en 2 fois : 50 % lors du versement et les 50% qui restent lorsque vous aurez validé définitivement votre compte joueur. Vous aurez ensuite 6 mois pour utiliser les 2 freebets.

La nouvelle version du bonus ZEbet est excellente. Auparavant, vous pouviez profiter de 60€ en validant votre compte, mais pour obtenir le reste de l’offre, il fallait jouer plus de 1000€. Ce bonus est beaucoup plus équilibré.

NetBet : un bonus assez moyen par rapport à la concurrence

NetBet offre jusqu’à 100€ de bonus aux nouveaux joueurs. Voici le contenu de la promo de bienvenue :

1 er pari perdant remboursé à 100% jusqu’à 50€

10% de vos mises remboursées durant 30 jours avec le code promo NBGOAL.

Engagez un prono simple ou combiné à la suite de votre inscription. Si vous perdez, NetBet vous offre 2 freebets dont le montant combiné est égal à celui que vous avez engagé (vous obtiendrez le 2e uniquement si vous avez validé définitivement votre compte joueur). Vous pouvez donc remporter jusqu’à 50€.

Placez un maximum de pari dans les 30 jours qui suivent l’activation définitive de votre compte : gagnez 10% de l’ensemble des pronos sous forme de cashback, le tout à hauteur de 50€ maximum. Vous recevrez le bonus sous la forme de 2 paris gratuits d’une valeur équivalente.

Ce type de bonus n’est pas très compétitif, car il nécessite de jouer 500€ pour récupérer le 3e et 4e freebet dans leur intégralité. Le remboursement du 1er pari, qui constitue la partie la plus simple à obtenir, n’est que de 50€. Ce qui est largement inférieur à la moyenne du marché.

PMU : un bonus remboursé en cash

PMU propose une offre de bienvenue pouvant monter jusqu’à 100€. Mais à la différence des autres sites de paris sportifs, le bonus est remboursé en cash, soit en argent réel.

En ouvrant un compte sur PMU, vous profiterez d’un :

1er pari remboursé intégralement en cash s’il est perdant (max. 100€) avec le code SP***.

Placez un premier pari à la suite de votre inscription. S’il est perdant, PMU vous offre un bonus égal à la somme que vous venez de jouer, dans une limite de 100€ en cash.

Attention : le prono ne sera éligible que s’il porte sur un évènement sportif dont le résultat est connu dans les 15 jours qui suivent.

Le bonus est versé en 2 fois :

25% dès que le résultat est connu.

75% après la validation définitive de votre compte joueur.

Vous toucherez les 2 parties en argent réel : vous pourrez les retirer si vous avez fait valider votre compte joueur. Il est aussi tout à fait possible de les rejouer sur le site.

Le bonus PMU ne se distingue pas des autres en termes de montant. En revanche, il est versé en cash, ce qui est un vrai plus pour les débutants : si vous n’êtes pas convaincu de l’offre PMU, vous pouvez ainsi récupérer le montant que vous avez joué et fermer votre compte. Sur les autres bookmakers, vous devez absolument rejouer le montant obtenu.

Vbet : un bonus de bienvenue qui passe inaperçu

Vbet crédite jusqu’à 100€ de bienvenue aux nouveaux inscrits sur le site :

Remboursement du 1er pari perdant jusqu’à 100€ avec le code promo VBETGOAL.

Le bonus est versé en 2 parties égales :

50% dans les 24 heures qui suivent la validation du résultat

50% après validation du compte ET utilisation de la 1re tranche du bonus

Pour obtenir l’intégralité des bonus, jouez jusqu’à 100€ sur un pari simple ou combiné une fois votre compte validé.

Vous avez perdu ? Vbet vous offre un freebet égal à 50% de la somme jouée (50€ maximum). Dépensez le bonus et validez votre compte pour récupérer la 2e tranche (50€ maximum).

Comme le bonus Betclic, celui de Vbet est dans la moyenne. Plutôt classique dans sa forme, rien ne le distingue des autres. C’est dommage car le site est de bonne qualité. Mais dans un environnement aussi concurrentiel que les paris sportifs, ne pas prendre de risque est dommageable.

Parions Sport : une offre intéressante

Inscrivez-vous sur Parions Sport et profitez de l’offre promo suivante :

1er pari remboursé jusqu’à 100€, quel que soit le résultat

Pour récupérer le bonus, commencez par ouvrir un compte joueur sur le site, puis réalisez la procédure de validation. Vous devrez envoyer une copie de votre carte d’identité et une facture avec votre adresse en tant que justificatif de domicile.

Engagez ensuite un premier pari : que vous le perdez ou le gagnez, l’opérateur vous rembourse la mise que vous avez jouée, dans une limite de 100€.

Barrière Bet : double bonus pour les clients des établissements Barrière

Fort de son expérience dans les casinos physiques, le groupe Barrière a mis en place un double bonus sur son site de paris sportifs, qui peut monter jusqu’à 200€ :

1 er pari remboursé jusqu’à 100€

De 10€ à 100€ supplémentaires si vous avez la carte Carré VIP

Engagez un pari sur le sport de votre choix à la suite de votre inscription. Si vous perdez, la mise placée vous sera rendue, dans une limite de 100€.

Vous récupérerez le bonus en 2 fois : 50% au débouclage du pari (max. 50€) et les 50% restants une fois que le service client Barrière Bet aura validé votre compte joueur.

La 2e partie du bonus est réservée aux clients des établissements Barrière, plus spécifiquement à ceux qui disposent de la carte Carré VIP.

On vous offrira un pari gratuit allant de 10 à 100€ selon le niveau de votre carte :

Carré VIP Blanc : 10€

Carré VIP Argent : 20€

Carré VIP Or : 50€

Carré VIP Noir : 100€

Une fois le montant reçu, vous aurez 60 jours pour l’utiliser. L’offre permet de gagner jusqu’à 200€, dont 100€ si vous êtes client des établissements Barrière. Cela ne conviendra pas à tout le monde, mais le groupe a su mettre son particularisme en avant. Les amateurs de casino seront donc ravis.

Bwin : le bonus le plus souple d’entre tous

Bwin vous reverse jusqu’à 120€ à la suite d’un enjeu perdant. Le bonus est légèrement différent des autres, car vous pouvez choisir le pari sur lequel portera le remboursement.

L’offre de bienvenue Bwin est la suivante :

Remboursement d’un pari perdant au choix jusqu’à 120€ grâce au jeton « Pari sans pression »

À l’ouverture de votre compte joueur, Bwin vous offre un jeton « Pari sans pression » d’une valeur de 120€. Vous pourrez l’activer à tout moment pour obtenir le remboursement du pari de votre choix, dans une limite de 120€.

Le bonus Bwin est excellent. Le jeton « Pari sans pression » est une exclusivité du site. Aucun bookmaker n’a eu l’idée de proposer quelque chose du genre. Bwin va même plus loin puisqu’il propose aussi des jetons « Cote Boostée », qui permettent d’augmenter vos gains sur l’enjeu de votre choix.

Le jeton « Pari sans pression » permet donc de choisir le pari sur lequel portera le remboursement. En plus, celui-ci peut aller jusqu’à 120€, là où la plupart des opérateurs n’offrent que rarement plus de 100€.

Comment optimiser l’utilisation du bonus de pari sportif ?

Tenter un pari risqué

Sauf mention contraire, le bonus est un crédit de jeu qui vous servira à régler un pari. Ce n’est pas de l’argent réel, sauf sur PMU. Vous pouvez donc l’utiliser sur un pronostic que vous n’auriez pas tenté autrement.

Essayez par exemple un combiné avec plus de 10 sélections. Si vous perdez, ce ne sera pas un drame. Si vous gagnez, vous ferez sauter la banque !

Découvrez les paris système

Les paris système sont redoutés des joueurs débutants. Ce sont pourtant des paris plus rémunérateurs que les combinés, et qui peuvent être gagnants même si l’on fait des erreurs. Vous avez un bonus à dépenser ? Utilisez-le pour apprendre son fonctionnement.

Faites un pari à une cote de 2,00 ou plus

Quand vous jouez avec un bonus, vous ne récupérez que le gain net (donc sans la mise) si vous remportez votre pari.

Il faut donc jouer un pari à une cote minimale de 2,00 pour convertir en cash un montant au moins égal au bonus obtenu.

Exemple :

Vous avez 10 € de bonus. Vous misez sur une cote de 1,5. En cas de gain, vous récupérerez 15 € (gain du pari) -10 € (montant du freebet) = 5 €.

Si vous engagez un prono à une cote de 3,00, vous pourrez remporter 30€ (gain du pari) - 10 € (montant du freebet) = 20 €

Plus la cote du pari joué en freebet est élevée, plus la rentabilité du bonus est intéressante… si vous remportez votre pari.

Nous vous conseillons de jouer votre bonus à une cote minimale de 2,00. Vous prendrez peu de risque et vous aurez un maximum de chance de récupérer du cash. Mais rien ne vous empêche d’utiliser une tactique différente. Après tout, le bonus n’est pas de l’argent réel.

FAQ bonus paris sportifs

Quels sont les meilleurs bonus paris sportifs proposés en France ?

La meilleure offre bonus est sans doute celle d'Unibet. Le bonus Bwin est aussi intéressant pour sa flexibilité. Il permet de gagner jusqu’à 120€ (une somme plus importante que la plupart des offres du type “1er pari remboursé”), mais aussi de se faire rembourser le pari de son choix. Vous n’êtes ainsi pas conditionné par le résultat de votre premier enjeu.

Quel site offre un bonus de bienvenue en cash ?

PMU est le seul bookmaker qui offre un bonus de bienvenue en cash. Une fois l’abondement reçu, vous pourrez le retirer sur votre compte bancaire ou bien le rejouer sur n’importe quel pari. Pour effectuer le retrait, vous devrez toutefois avoir réalisé la procédure de validation, c’est-à-dire avoir envoyé un justificatif d’identité et de domicile, ainsi qu’un RIB, à l’opérateur. N’oubliez pas non plus d’entrer les coordonnées bancaires de votre compte.

Quel bookmaker offre 100€ à l’inscription ?

Les sites de paris sportifs qui proposent 100€ à l’inscription sont les suivants :

Unibet

Winamax

Betclic

ZEbet

NetBet

PMU

Vbet

Parions Sport

Barrière Bet

Comment fonctionnent les bonus paris sportifs ?

Sauf mention contraire, les bonus sont offerts sous forme de freebet, c’est-à-dire d’un crédit de jeu qui sert à payer des paris. Il est interdit de les retirer sur votre compte bancaire.

Seule exception : les bonus en argent réel. Si le bookmaker mentionne que le bonus est versé en cash comme PMU, cela veut dire qu’il est retirable (à condition que vous ayez fait la procédure de validation en amont).

Quand vous jouez avec un freebet, vous récupérez le gain net du prono uniquement. Pas la mise, qui est rendue au bookmaker.

Quelles sont les conditions à respecter pour profiter d’une offre de bienvenue sport ?

Les offres de bienvenue sont réservées aux personnes qui ouvrent un compte pour la première fois. Si vous avez déjà eu un compte dans le passé, vous n’y serez pas éligible, même si vous l’avez supprimé depuis.

Ensuite, il faut que vous ayez au minimum 18 ans et que vous habitiez en France pour avoir le droit de vous inscrire légalement. Enfin, vous devrez ouvrir un compte joueur sur le bookmaker concerné et faire un 1er dépôt à partir d’un moyen de paiement qui vous appartient. Certains opérateurs vous demanderont aussi de faire la procédure d’activation pour débloquer l’intégralité du bonus.

Comment faire l’activation définitive de son compte joueur ?

Pour valider définitivement votre compte joueur, il faut envoyer un RIB, une copie de votre carte d’identité ainsi qu’une facture, servant de justificatif de domicile, au service client du site, dans les 30 jours qui suivent l’inscription. Certains bookmakers vous demandent de le faire dès le processus d’inscription. D’autres vous autorisent à le faire plus tard. Vous aurez accès aux retraits après validation des documents. Veuillez noter que cette procédure est obligatoire. Si vous n’envoyez pas les documents dans les 30 jours, votre compte sera suspendu, et au bout de 60 jours, il sera définitivement supprimé.