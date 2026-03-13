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Barcelone s'intéresse à une star de l'Inter, le leader de la Liga étant disposé à céder Alejandro Balde lors du prochain mercato
Deco désigne Bastoni comme principale cible défensive
S'exprimant sur Radio MARCA, le journaliste Matteo Moretto a expliqué : « C'est une question de mercato qui dépend des élections. Deco veut Bastoni, ce serait sa priorité. » L'intérêt pour l'Italien témoigne d'une volonté d'acquérir une expérience européenne de haut niveau, même si les contraintes financières du club restent un obstacle de taille. Cependant, le joueur lui-même semble intrigué par la possibilité d'un transfert au Camp Nou. Moretto a ajouté : « Bastoni est au courant de l'intérêt du Barça et n'a pas fermé la porte. Il n'a pas dit oui au Barça, car c'est un engagement fort, mais cette perspective le fascine. »
- Getty Images Sport
Bastoni intrigué par le projet du Camp Nou
Si l'aspect financier constitue un obstacle de taille, le côté « joueur » de l'équation semble prometteur pour les Blaugrana. Bastoni est depuis longtemps considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de jeu d'Europe, et un transfert en Liga présente un certain attrait pour le joueur de 24 ans.
Le pilier italien a été omniprésent cette saison, totalisant 35 apparitions toutes compétitions confondues. Son influence s'étend bien au-delà de ses tâches défensives, puisqu'il a largement contribué à l'attaque avec deux buts et six passes décisives. Ces statistiques impressionnantes expliquent pourquoi Deco le considère comme le candidat idéal pour mener la défense du FC Barcelone vers une nouvelle ère.
Balde n'est plus considéré comme intouchable
Pour faciliter ces arrivées de haut vol, Barcelone pourrait devoir faire des sacrifices difficiles, et Balde, issu du centre de formation, n’est plus intouchable. Malgré son ascension fulgurante, le club serait prêt à écouter des offres substantielles pour l’arrière gauche. « Deco a ses idées et parmi celles-ci, il y a des doutes quant à la continuité d'Alejandro Balde. Le Barça serait prêt à écouter des offres, Balde n'est pas un joueur intransférable », a révélé Moretto lors de l'émission.
Moretto a souligné que la disponibilité de Balde est un choix stratégique mûrement réfléchi plutôt qu’une simple question de qualité. « C’est comme le cas de Camavinga à Madrid : Alejandro Balde pourrait partir si une bonne offre se présente », a-t-il déclaré, tout en rappelant aux auditeurs que « le PSG s’était renseigné sur lui il y a quelques années ».
- (C)Getty Images
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
Au-delà de l'effervescence du marché des transferts, l'attention du FC Barcelone se reporte désormais sur le terrain, avec deux rencontres à domicile décisives au Spotify Camp Nou. Ce dimanche, les Blaugrana recevront Séville en Liga, dans l'optique de consolider leur position au classement national. Après ces obligations en championnat, tous les regards se tourneront vers la Ligue des champions, où les hommes de Hansi Flick s'apprêtent à accueillir Newcastle United pour le match retour décisif de leur huitième de finale. Après avoir arraché un précieux match nul 1-1 à St. James' Park grâce à un penalty spectaculaire de Lamine Yamal en fin de match, Barcelone dispose désormais d'un léger avantage psychologique alors qu'il vise à assurer sa place en quarts de finale devant ses supporters.
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