Si l'aspect financier constitue un obstacle de taille, le côté « joueur » de l'équation semble prometteur pour les Blaugrana. Bastoni est depuis longtemps considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux de jeu d'Europe, et un transfert en Liga présente un certain attrait pour le joueur de 24 ans.

Le pilier italien a été omniprésent cette saison, totalisant 35 apparitions toutes compétitions confondues. Son influence s'étend bien au-delà de ses tâches défensives, puisqu'il a largement contribué à l'attaque avec deux buts et six passes décisives. Ces statistiques impressionnantes expliquent pourquoi Deco le considère comme le candidat idéal pour mener la défense du FC Barcelone vers une nouvelle ère.