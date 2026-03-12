Getty Images Sport
La héroïne du Chelsea Women, Guro Reiten, confirme son transfert vers le club de NWSL Gotham FC dans une vidéo émouvante
Un adieu émouvant aux Blues
Dans un message d'adieu émouvant publié dans une vidéo sur le site officiel de Chelsea, Reiten a déclaré : « Tout a une fin, et c'est la fin de mon aventure ici, à Chelsea. Aux joueurs, anciens et actuels, merci pour les souvenirs, les hauts, les bas... Ce fut un honneur de partager le terrain avec vous et je garderai à jamais en mémoire les amitiés que j'ai nouées ici. »
Hommage émouvant aux fidèles supporters des Blues
S'adressant directement aux supporters, Reiten a ajouté : « Aux fans de Chelsea, j'espère que vous savez que c'est vous qui rendez ce club si spécial ; je ne vous remercierai jamais assez pour le soutien et l'amour que vous m'avez témoignés au fil des ans, et vous occuperez toujours une place particulière dans mon cœur. Ce fut un immense honneur et un privilège de porter cet écusson et de vous représenter, alors merci et au revoir. »
La direction de Gotham salue une signature « exceptionnelle »
Si son départ de Chelsea est émouvant, l'avenir de Reiten au Gotham FC s'annonce prometteur. « Je suis vraiment ravie de rejoindre le Gotham FC et reconnaissante de cette opportunité », a déclaré Reiten dans un communiqué publié sur le site officiel du club. « Le Gotham a construit quelque chose de spécial au cours des dernières années, et il y a ici une ambition claire. Je suis impatiente de travailler dur, d'apprendre et de faire tout mon possible pour aider l'équipe à réussir. »
La directrice générale Yael Averbuch West a salué cette décision en déclarant : « Guro est une joueuse d'une qualité exceptionnelle... son expérience apportera un leadership précieux à notre équipe. »
Les chiffres incontestables d'une légende de Chelsea
Reiten quitte Chelsea en tant que légende du club avec 13 trophées à son actif, dont six titres WSL, quatre FA Cups et trois League Cups. Avec 59 buts et 44 passes décisives en 207 apparitions pour les Blues, son héritage en tant que figure transformatrice reste incontesté alors qu'elle se prépare à relever un nouveau défi dans la NWSL.
