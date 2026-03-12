La héroïne du Chelsea Women, Guro Reiten, confirme son transfert vers le club de NWSL Gotham FC dans une vidéo émouvante

Si son départ de Chelsea est émouvant, l'avenir de Reiten au Gotham FC s'annonce prometteur. « Je suis vraiment ravie de rejoindre le Gotham FC et reconnaissante de cette opportunité », a déclaré Reiten dans un communiqué publié sur le site officiel du club. « Le Gotham a construit quelque chose de spécial au cours des dernières années, et il y a ici une ambition claire. Je suis impatiente de travailler dur, d'apprendre et de faire tout mon possible pour aider l'équipe à réussir. »

La directrice générale Yael Averbuch West a salué cette décision en déclarant : « Guro est une joueuse d'une qualité exceptionnelle... son expérience apportera un leadership précieux à notre équipe. »