🆕Le 24 mars 2026, Parions Sport a fusionné avec Unibet ! Le site de paris sportifs de la FDJ n'existe donc plus.



Découvrez tous les bonus et toutes les offres du moment sur le site de paris sportifs !

✔️ Fourni et vérifié par GOAL

💰Au total, vous pourrez cumuler 460€ de bonus de bienvenue (Sport, Poker & Turf) suite à votre inscription sur Parions Sport.

🎁Profitez aussi de toutes les offres temporaires proposées par le bookmaker en ce moment

Quel est le meilleur code promo Parions Sport en juillet 2026 ?

Le code promo Parions Sport valide en juillet 2026 est : "GOAL110". Entrez ce code dans le champ dédié du formulaire au moment de votre inscription. Vous obtiendrez un bonus de bienvenue exclusif réservé aux nouveaux inscrits : Jusqu'à 100€ remboursés suite à votre premier pari, même si ce pari est gagnant + 10€ de bonus sans dépôt suite à la validation de votre compte.

même si ce pari est gagnant + suite à la validation de votre compte. Jusqu'à 250€ de bonus poker pour les nouveaux joueurs

pour les nouveaux joueurs Jusqu'à 100€ remboursés sur le premier pari hippique s'il est perdant (ZEturf)

Pourquoi utiliser le code Promo Parions Sport "GOAL110" ?

Le bonus paris sportifs : 110€ de freebets

Parions Sport propose une offre de bienvenue particulièrement intéressante pour les nouveaux inscrits en juillet 2026 . Le code GOAL110 est exclusif et permet d'obtenir un bonus paris sportifs encore plus attractif !

En effet, votre premier pari est remboursé jusqu'à 100€, qu’il soit gagnant ou perdant, ce qui n’est pas le cas sur la plupart des autres sites de paris sportifs. Le remboursement est effectué sous forme de freebets et une mise minimum de 5€ est requise dans un pari en simple, combiné ou multiple pour pouvoir prétendre à cette offre.

En plus de ce remboursement du premier pari, le code GOAL110 vous permettra d'obtenir un bonus sans dépôt de 10€.

Bonus Parions Sport (paris sportifs) Détails du bonus Code promo Parions Sport GOAL110 Montant du bonus 110€ (freebets) Dépôt minimum pas de minimum Cote minimum pas de minimum Type de bonus Premier pari remboursé quel que soit le résultat Délai obtention bonus 3 jours après la validation du 1e pari

⭐ Les avantages de l’offre Parions Sport :

Bonus accordé même en cas de pari gagnant, vous permettant d’accumuler deux potentiels gains, en argent réel et en freebets. Une offre rare !

Bonus sans dépôt de 10€ offert à la validation du compte

Offre simple à activer : il suffit de s’inscrire, parier et le remboursement sera automatiquement crédité une fois le compte validé.

Compatible avec de nombreux sports et types de paris (simple, combiné, multiple).

✔️Notre avis Parions Sport en détails

Le bonus poker : 250€

L'offre de bienvenue poker de Parions Sport permet d'obtenir un bonus allant jusqu'à 250 € sur votre premier dépôt. Il s'agit d'un bonus déblocable qui correspond à 100% du montant de votre premier dépôt.

Le bonus est progressif et se débloque par tranches de 5 € en cash pour chaque palier de 500 Points Statut accumulés en jouant au poker (Cash Game, tournois, Sit & Go).

En plus de ce bonus de dépôt, les nouveaux joueurs peuvent bénéficier de 5 € en tickets et blindes Cash Game gratuites en accomplissant des missions découvertes dans les 30 jours suivant leur première connexion à la plateforme de poker.

Pour en bénéficier :

Il suffit de créer un compte joueur sur ParionsSport en Ligne, d'effectuer un premier dépôt et de se connecter pour la première fois à la plateforme de poker dans les 30 jours suivant l'inscription.

Bonus Parions Sport (Poker) Détails du bonus Code promo Parions Sport GOAL110 Montant du bonus 250€ Dépôt minimum pas de minimum (245€ pour le bonus max) Type de bonus Premier dépôt doublé + tickets Durée validité bonus 3 mois

⭐Avantages de l'offre Parions Sport Poker :

Bonus généreux allant jusqu'à 250 € sur le premier dépôt.

Bonus déblocable en cash, ce qui est un avantage car il est directement utilisable ou retirable une fois débloqué.

Missions offrant des tickets et des blindes gratuites pour bien démarrer.

L'offre poker est cumulable avec le bonus paris sportifs.

Le bonus paris hippiques : 100€ de paris gratuits

Depuis sa fusion avec ZEturf Parions Sport propose également une offre de bienvenue pour les passionnés de paris hippiques : Votre premier pari hippique est remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. Ce remboursement est effectué sous forme d'e-paris hippiques, utilisables sur la plateforme Parions Sport Hippiques. Une mise minimum de 5 € est requise pour pouvoir bénéficier de cette offre.

Pour en profiter :

Inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne et assurez-vous de choisir l'offre de bienvenue hippique si plusieurs options sont proposées.

Effectuez un premier dépôt.

Placez votre premier pari hippique d'un montant minimum de 5 €.

Si votre pari est perdant, Parions Sport vous rembourse jusqu'à 100€ en crédits de jeu non retirables

Bonus Parions Sport (Turf) Détails du bonus Code promo Parions Sport GOAL110 Montant du bonus 100€ (freebets) Dépôt minimum pas de minimum (1000€ pour le bonus max) Type de bonus Cashback (10% de vos mises) Délai obtention bonus 30 jours

⭐Les avantages de l'offre Parions Sport turf :

Sécurité pour votre premier pari : En cas de pari perdant, vous êtes remboursé jusqu'à 100 €, ce qui réduit le risque pour vos débuts.

Remboursement en e-paris hippiques : Vous recevez des crédits de jeu pour retenter votre chance sur d'autres courses.

Offre simple à activer : L'inscription et le premier pari suffisent pour déclencher le remboursement si votre pari est perdant.

Compatible avec divers types de paris hippiques.

Utiliser le code promo Parions Sport : les étapes de A à Z

1 - Accéder au site ou à l'application

Ouvrez votre navigateur web et rendez-vous sur le site officiel de Parions Sport en ligne. Vous pouvez également télécharger l’application Parions Sport disponible sur iOS et Android pour une expérience plus fluide sur mobile.

2 - Remplir le formulaire d'inscription

Cliquez sur le bouton "Inscription" situé en haut à droite de la page d’accueil du site ou dans le menu de l’application. Cela vous redirigera vers un formulaire où vous devrez renseigner vos informations personnelles. Complétez les différents champs obligatoires avec votre nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, numéro de téléphone.

3 - Réaliser un premier dépôt

Pour bénéficier du bonus de bienvenue, effectuez un premier dépôt d’au moins 5€. Plus qu’à vous lancer dans la confection de votre premier pari !

4 - Placer un premier pari

Sélectionnez simplement un ou plusieurs matchs et placez votre premier pari d’un minimum de 5€. Vous pouvez miser en simple, combiné ou multiple, mais attention :

Le cash out annule l’éligibilité au bonus.

Seuls les paris respectant les conditions de l’offre seront pris en compte.

5 - Profiter du bonus

Si votre pari est gagnant, vous remportez vos gains normalement ainsi que les freebets équivalent à votre mise de départ.

Si votre pari est perdant, Parions Sport vous rembourse jusqu’à 100€ en freebets, crédités sous 3 jours après la validation de votre compte.

Les freebets sont valables 30 jours et doivent être utilisés pour parier, sans possibilité de retrait direct.

Code promo Parions Sport : déjà inscrit, puis-je en profiter ?

Comme chez beaucoup de bookmakers, le code promo de bienvenue Parions Sport est réservé uniquement aux nouveaux joueurs. Si vous avez déjà inscrit, vous ne pourrez donc pas bénéficier de cette offre et des freebets offerts en cas de premier pari perdant.

Mais sachez qu'en tant que joueur existant, vous pouvez toujours profiter des promotions régulières proposées par Parions Sport et listées dans le tableau en haut de cet article.

Y a-t-il un code promo Parions Sport sans dépôt ?

Parions Sport fait partie des rares bookmakers à offrir un bonus sans dépôt à certains de ses nouveaux joueurs. Le code promo exclusif GOAL110 vous permettra en effet d'obtenir un bonus sans dépôt de 10€. Pour en profiter, rien de plus simple :

Entrez le code GOAL110 dans le champ "code promo" du formulaire d'inscription.

Téléchargez votre pièce d'identité.

Confirmez votre adresse postale avec le code de validation que vous aurez reçu par courrier.

10€ de freebets seront alors crédités sur votre compte.

Code parrainage Parions Sport : 60€ à partager

En plus de son bonus de bienvenue, Parions Sport permet de gagner des freebets supplémentaires grâce à son programme de parrainage.

En ce moment, ce sont 60€ à partager : 30€ pour le parrain & 30€ pour le filleul !

Pour en profiter, le parrain doit envoyer un lien de parrainage à ses amis, après avoir réalisé un premier dépôt sur le site ou l'application. Ce lien est disponible dans la rubrique "Parrainage" du compte joueur.

Une fois le lien reçu, le filleul devra s'inscrire et réaliser un dépôt dans les 30 jours suivant son inscription. Le montant de ce dépôt sera alors doublé, dans la limite de 30€.

Code promo Parions Sport : mieux que les autres bookmakers ?

Bookmaker Bonus de bienvenue Code promo Conditions PMU Jusqu'à 100€ remboursés sur le premier pari Code promo PMU *SPORT* Votre premier pari remboursé en cash jusqu'à 100€ s'il est perdant (25% dans les 10 jours suivant le résultat du pari puis 75% après la confirmation du compte. Betsson Jusqu'à 110€ de bonus Code promo Betsson VERIF10 Votre premier remboursé jusqu'à 100€ (en freebets) s'il est perdant + 10€ de bonus sans dépôt suite à la vérification du compte.

❔ Code promo Parions Sport - FAQ

Comment profiter du code promo Parions Sport en juillet 2026 ?

Pour bénéficier du bonus de bienvenue du bookmaker, entrez le code promo Parions Sport dans le champ dédié du formulaire d'inscription. Vous pourrez profiter d'un remboursement de votre premier pari jusqu'à 100€, en freebets, peu importe son résultat + un bonus sans dépôt de 10€.

Puis-je utiliser le code promo Parions Sport sur mobile ?

Oui, vous pouvez vous inscrire et obtenir le bonus de bienvenue Parions Sport depuis votre smartphone, en utilisant l'application ou la version mobile du site du bookmaker.

Y a-t-il un code promo Parions Sport Point de Vente ?

Les joueurs qui préfèrent miser dans un point de vente peuvent régulièrement profiter eux aussi de codes promos. Sous forme de QR code, ils permettent d'obtenir des paris gratuits à partir d'un certain montant misé.

Le code promo Parions Sport est-il disponible pour tous les utilisateurs ?

Seuls les personnes résidant en France qui s'inscrivent pour la première fois sur Parions Sport peuvent profiter du code promo et obtenir le bonus. Cependant, d'autres offres sont régulièrement proposées par le bookmaker pour les joueurs existants.

Que faire si mon code promo ne fonctionne pas ?

Si votre code promo ne fonctionne pas, vérifiez d'abord que vous l'avez saisi correctement. Assurez-vous également qu'il n'est pas expiré et qu'il respecte les conditions d'utilisation. Si le problème persiste, contactez le service client de Parions Sport pour obtenir de l'aide.

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