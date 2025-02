Top Pronostics Football : Les meilleurs conseils de paris de la semaine

Montpellier vs Rennes

Atlético Madrid vs Athletic Bilbao

Queens Park Rangers vs Sheffield United

Preston vs Burnley

VfB Stuttgart vs Bayern Munich

Les pronostics football de cette semaine proposent des analyses approfondies pour les matches à venir dans les meilleurs championnats.

Nous vous proposons nos paris de la semaine pour ce week-end. Les pronostics concernent l'Atlético de Madrid, le Bayern de Munich, Stuttgart et Rennes.

Notre sélection de paris

Matchs Sélection Cotes Stuttgart vs Bayern Munich Bayern Munich 1.63 Preston vs Burnley Burnley 2.01 QPR vs Sheffield United Sheffield United 2.20 Atlético Madrid vs Athletic Bilbao Atlético Madrid 2.01 Montpellier vs Rennes Rennes 2.00

Cotes fournies avec l'aimable autorisation d'Unibet. Tous les prix sont corrects au moment de la publication et peuvent être modifiés.

Pronostic 1 : Stuttgart vs Bayern Munich : Le Bayern se rapproche du titre

Date : 28/02/2025

Heure du coup d'envoi : 20:30

Notre conseil : Bayern Munich 1,63 avec Unibet

Le Bayern Munich se rapproche à grands pas de la reconquête de la couronne de Bundesliga, avec huit points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Ils pourraient porter cet avantage à 11 points face à Stuttgart, une équipe qu'ils ont battue plus souvent que toute autre dans l'histoire du club (94).

Les Bavarois se sont imposés lors de 13 de leurs 14 dernières visites à Stuttgart, inscrivant plus de 2 buts lors de 12 de ces 13 victoires. Avec huit victoires lors de ses neuf derniers matches de championnat, le Bayern fait figure de grand favori. Stuttgart, quant à lui, n'a remporté que deux de ses sept derniers matches.

Pronostic 2 : Preston vs Burnley : Les Clarets se qualifient pour les quarts de finale

Date : 01/03/2025

Heure du coup d'envoi : 13:15

Notre conseil : Burnley 2.01 avec Unibet

Ce sera la troisième fois que ces deux équipes s'affrontent cette saison, les deux autres rencontres s'étant soldées par un 0-0. Burnley aurait dû s'imposer lors de la dernière rencontre il y a deux semaines et il est peu probable qu'il reproduise sa performance devant le but.

Les Clarets sont invaincus depuis 23 matches toutes compétitions confondues et n'ont encaissé qu'un seul but lors de leurs 14 dernières sorties. Ils ont remporté cinq des neuf dernières confrontations avec Preston et huit de leurs onze derniers matches à l'extérieur.

Pronostic 3 : QPR vs Sheffield United : Les Blades renforcent leurs espoirs de promotion

Date : 01/03/2025

Heure du coup d'envoi : 16:00

Notre conseil : Sheffield United 2.20 avec Unibet

La course à la promotion automatique s'intensifie, et avec l'absence de Burnley en Championship, Sheffield United peut creuser l'écart avec la troisième place. Les Blades n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs 11 derniers matches à l'extérieur en Championship, et c'était contre Sunderland, l'un de leurs rivaux pour la promotion.

Sheffield United a gagné quatre de ses sept derniers déplacements à Loftus Road. QPR a perdu quatre de ses six derniers matches et n'a pas battu une équipe classée cinquième ou plus haut depuis le début de la saison.

Pronostic 4 : Atlético Madrid vs Athletic Bilbao : L'Atlético revendique son titre

Date : 01/03/2025

Heure du coup d'envoi : 21:00

Notre conseil : Atlético Madrid 2.01 avec Unibet

L'Atlético Madrid est en pleine forme, avec une seule défaite en 24 matches. L'équipe de Diego Simeone est la seule équipe de la Liga à ne pas avoir perdu un match de championnat à domicile cette saison, avec neuf victoires sur treize.

L'Athletic n'a pas gagné depuis trois ans à l'extérieur et doit se rendre à la Roma en Europa League après ce match. L'Atletico a battu l'Espanyol plus souvent que l'Athletic, remportant 13 des 17 derniers face-à-face entre les deux équipes.

Pronostic 5 : Montpellier vs Rennes : Les Rennais poursuivent leur remontée

Date : 02/03/2025

Heure du coup d'envoi : 17:15

Notre conseil : Rennes 2.00 chez Unibet

Les choses ne sont pas très claires pour Montpellier, qui se trouve à sept points de la zone de sécurité avant le week-end. Les Montpelliérains ont perdu leurs quatre dernières défaites consécutives en Ligue 1, encaissant plus de deux buts à chaque fois, et seules trois équipes de Ligue 1 ont pris moins de points à domicile cette saison.

Ils accueillent une équipe de Rennes qui a retrouvé la forme et a remporté trois de ses quatre derniers matches, tout en gardant sa cage inviolée dans les trois cas. Les Rouge et Noir ont remporté huit des onze derniers face-à-face. Ils ont également remporté cinq des neuf dernières confrontations avec des équipes dirigées par Jean-Louis Gasset.

Conclusion

Ces cinq résultats représentent tous une bonne valeur de pari ce week-end, et il y a des arguments justifiables pour soutenir les cinq résultats.

Le Bayern Munich, l'Atlético Madrid, Sheffield United et Rennes disposent tous d'un avantage historique sur leurs adversaires respectifs.

Burnley, quant à lui, bénéficie d'un prix généreux face à un adversaire qu'il aurait dû battre il y a deux semaines. Comme toujours, n'oubliez pas de parier de manière responsable sur les pronostics de cette semaine.