Goal.com
En direct
Valverde Messi Haaland L'Equipe GFXGetty/GOAL
Chris Burton

Traduit par

Les 10 parfaits : Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde et les 20 joueurs ayant obtenu la note rare de 10/10 de L'Équipe

Au sein d'une équipe du Real Madrid qui regorge de Galacticos, Fede Valverde est rarement mis en avant pour ce qu'il apporte aux Blancos, malgré son importance évidente pour l'équipe. Mercredi, cependant, il a pu occuper le devant de la scène après avoir éliminé Manchester City en Ligue des champions grâce à un superbe triplé en première mi-temps. Sa performance lui a également valu l'une des plus rares distinctions : une note de 10/10 attribuée par L'Équipe.

Le média français est réputé pour son approche pragmatique en matière d'évaluation des performances. Il est rare que quelqu'un les impressionne suffisamment pour obtenir la note maximale, et cela fait alors beaucoup parler.

Parfois, le masque tombe et ils n'ont d'autre choix que de reconnaître les exploits de ceux qui ont réalisé des performances irréprochables. GOAL vous présente les 20 joueurs qui ont reçu cette distinction ultime :

  • Franck Sauzee et Bruno Martini (France U21 3-0 Grèce U21, 1988)

    Les premiers joueurs à obtenir un 10 parfait ont été les jeunes stars françaises Sauzee et Martini. Après un match nul et vierge contre la Grèce lors de la finale du Championnat d'Europe des moins de 21 ans, les Bleus ont accueilli leurs adversaires à Besançon et ont remporté une victoire mémorable.

    Sauzee a joué un rôle déterminant en inscrivant un doublé, tandis que Martini a réalisé une série d'arrêts décisifs pour permettre à son équipe de conserver son avance.

    Les deux joueurs ont ensuite connu des carrières prestigieuses, le premier totalisant plus de 500 apparitions en championnat et marquant 102 buts depuis la défense et le milieu de terrain. Martini est devenu une légende du club d'Auxerre et a progressé jusqu'au niveau international avant de devenir entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France.

    • Publicité

  • Oleg Salenko (Russie 6-1 Cameroun, 1994)

    Même les grincheux de L'Équipe n'ont pas pu priver Salenko de leur plus haute distinction après sa performance cinq étoiles lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis.

    Salenko reste le seul joueur à avoir marqué cinq buts dans un match de Coupe du monde, et son but précédent contre la Suède lui a permis de partager le Soulier d'or avec Hristo Stoichkov, malgré le fait que la Russie n'ait pas dépassé la phase de groupes.

  • Lars Windfeld (Aarhus 1-0 Nantes, 1997)

    Peu de gens donnaient une chance à l'équipe danoise d'Aarhus lorsqu'elle a été tirée au sort contre Nantes lors du premier tour de la Coupe UEFA en 1997/98.

    Cependant, au Danemark, elle a tenu les favoris en échec 2-2, puis a remporté une victoire 1-0 lors du match retour. Torben Piechnik a marqué le but, mais le véritable héros était Windfeld, qui a réalisé une série de parades incroyables pour tenir l'équipe française à distance.

    Malheureusement, Windfeld n'a jamais été sélectionné en équipe nationale. Maudit soit Peter Schmeichel !

  • Lionel Messi (Barcelone 4-1 Arsenal, 2010)

    Il a fallu attendre 13 longues années avant que L'Équipe ne se décide à attribuer une nouvelle note de 10/10, un jeune Argentin aux cheveux bouclés mettant fin à cette longue période de disette.

    Ce fut l'une des nombreuses occasions où Messi s'est montré intraitable dans un match important alors qu'il était au sommet de son art, et son équipe en avait bien besoin après avoir fait match nul 2-2 lors du match aller à l'Emirates Stadium.

  • Lionel Messi (Barcelone 7-1 Bayer Leverkusen, 2012)

    Bonjour à nouveau, mon vieil ami. Cette fois-ci, Messi a marqué cinq buts en Ligue des champions lors d'un seul match, un record, alors que Barcelone humiliait l'équipe de Leverkusen, avec un Bernd Leno perplexe dans les buts.

    Leno a été battu deux fois par La Pulga pendant cette déroute et a également repoussé le ballon directement dans sa trajectoire pour son quatrième but.

  • Robert Lewandowski (Borussia Dortmund 4-1 Real Madrid, 2013)

    Les demi-finales de la Ligue des champions 2013 ont marqué un changement de pouvoir dans le football européen, qui est passé de l'Espagne à l'Allemagne, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund ayant respectivement éliminé Barcelone et le Real Madrid.

    L'un des fers de lance de cette révolution était Lewandowski, qui a choqué les Merengues en inscrivant quatre buts au Signal Iduna Park. Cet exploit remarquable annonçait la transformation du joueur international polonais en un buteur infatigable et recordman, tel que nous le connaissons et l'apprécions aujourd'hui.

  • Carlos Eduardo (Guingamp 2-7 Nice, 2014)

    Carlos Eduardo a marqué 10 buts pour Nice au cours de la saison 2014/15, dont la moitié lors de cette victoire écrasante 7-2 contre Guingamp.

    Le plus beau d'entre eux était son premier but, un magnifique coup franc de 30 mètres frappé du pied droit qui a plongé juste à temps pour passer sous la barre transversale. Magnifique.

  • Neymar (Paris Saint-Germain 8-0 Dijon, 2018)

    Après une avalanche de 10 au début des années 2010, L'Équipe nous a fait attendre quatre ans après la performance de Carlos Eduardo avant de redonner la note maximale.

    Neymar a mis fin à cette série en marquant la moitié des buts du PSG lors de sa célèbre victoire 8-0 contre Dijon. Il n'a fallu que quatre minutes aux Parisiens pour ouvrir le score, donnant le ton d'une soirée incroyablement morose pour les visiteurs qui, ironiquement, n'ont tout simplement pas été à la hauteur.

  • Dusan Tadic Ajax Real Madrid 2019Getty Images

    Dusan Tadic (Real Madrid 1-4 Ajax, 2019)

    Mené 2-1 au score cumulé avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'Ajax a créé la surprise en battant le Real Madrid 4-1 au Bernabeu pour se qualifier pour les quarts de finale, grâce notamment à l'ancien attaquant de Southampton Dusan Tadic.

    Le Serbe a marqué un but et délivré deux passes décisives pour aider l'équipe d'Erik ten Hag à réaliser un incroyable retournement de situation. Tadic a sans doute livré la meilleure performance de sa carrière dans la capitale espagnole.

  • Lucas Moura Ajax Tottenham UCL 05082019Getty Images

    Lucas Moura (Ajax 2-3 Tottenham, 2019)

    Si ramener son équipe au bord du gouffre et la qualifier pour la finale de la Ligue des champions ne mérite pas une note de 10/10, alors rien ne le mérite.

    Après une première mi-temps discrète en tant que leader, Lucas Moura s'est réveillé après la pause, marquant deux buts coup sur coup pour permettre aux Spurs de se rapprocher à un but de leur rendez-vous avec le destin. Puis, à quelques secondes de la fin du temps additionnel de la deuxième mi-temps, il a frappé à nouveau.

    La finale s'est terminée dans les larmes pour les Spurs, mais le troisième but de Lucas est l'un des meilleurs rappels de la raison pour laquelle le football est le meilleur sport au monde.

  • Serge Gnabry (Tottenham 2-7 Bayern Munich, 2019)

    D'un des plus beaux jours de l'histoire de Tottenham à l'un des pires...

    Personne n'aime perdre 7-2, mais le fait que l'ancien espoir de l'académie d'Arsenal, Gnabry, ait réussi un triplé et obtenu une passe décisive a rendu cette humiliation encore plus cuisante.

    Cette performance a également marqué l'arrivée de l'Allemand sur la scène internationale. Pas mal pour un joueur qui, quelques années auparavant, n'avait pas réussi à intégrer l'équipe de Tony Pulis à West Bromwich Albion.

  • Kylian Mbappé (France 8-0 Kazakhstan, 2021)

    Mbappé a réalisé une série de performances de classe mondiale au cours de sa carrière relativement courte jusqu'à présent, mais une seule d'entre elles a mérité les éloges ultimes de L'Équipe.

    Ce n'était pas l'occasion la plus prestigieuse, puisque la performance parfaite de l'attaquant a eu lieu lors d'un match de qualification pour la Coupe du monde contre le Kazakhstan au Parc des Princes. Néanmoins, Mbappé est devenu le premier joueur français à marquer quatre buts en un seul match, il méritait donc probablement cette note de 10/10.

  • Alban Lafont (Nantes 3-1 Paris Saint-Germain, 2022)

    Le PSG perd rarement des matchs de Ligue 1, et lorsqu'il perd, c'est généralement parce que le gardien adverse a réalisé un match exceptionnel.

    C'est exactement ce qu'a fait Lafont ici, aidant Nantes à conserver son avance surprenante de trois buts à la mi-temps et à enregistrer trois points historiques. Le PSG a accumulé 3,93 xG dans ce match, mais Lafont n'a concédé qu'un seul but grâce à des exploits héroïques entre les poteaux.

  • Erling Haaland Man City 2022-23 [3]Getty Images

    Erling Haaland (Manchester City 6-3 Manchester United, 2022)

    Le deuxième 10/10 de 2022 a été attribué à Haaland après un derby de Manchester totalement déséquilibré.

    Haaland a inscrit son troisième triplé consécutif à domicile contre United, devenant ainsi le premier joueur à réaliser cet exploit dans l'histoire de la Premier League, et a même ajouté une passe décisive pour faire bonne mesure. Ne soyez pas surpris s'il obtient d'ici peu quelques autres notes de 100 %.

  • Dominik Livakovic Croatia 2022Getty Images

    Dominik Livakovic (Croatie 1-1 Brésil (4-2 aux tirs au but), 2022)

    Le gardien croate a été héroïque lors du quart de finale de la Coupe du monde, contrant presque à lui seul le Brésil et réalisant 11 arrêts incroyables au cours du match.

    Il s'est également montré inspiré lors des tirs au but, son arrêt décisif face à Rodrygo permettant aux Croates de remporter la séance et de se qualifier pour les demi-finales.

  • Erling Haaland (Manchester City 7-0 RB Leipzig, 2023)

    Erling Haaland a inscrit son cinquième triplé d'une saison 2022-23 phénoménale en marquant cinq buts lors de la victoire écrasante 7-0 de Manchester City contre le RB Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

    C'est la deuxième fois de sa carrière que Haaland obtient la note parfaite de 10 dans L'Équipe. La seule déception a été la décision de Pep Guardiola de le remplacer alors qu'il lui restait encore une demi-heure pour réaliser son double triplé !

  • Ademola Lookman Atalanta 2023-24Getty Images

    Ademola Lookman (Atalanta 3-0 Bayer Leverkusen, 2024)

    L'Atalanta abordait la finale de l'Europa League 2024 en tant que grand outsider face au Bayer Leverkusen, qui avait remporté le titre de Bundesliga sans perdre un seul match et n'était plus qu'à deux victoires d'un parcours sans faute dans toutes les compétitions. Mais Ademola Lookman en avait décidé autrement.

    L'international nigérian a inscrit un superbe triplé grâce à trois magnifiques finitions, permettant à l'équipe de Gian Piero Gasperini de dominer celle de Xabi Alonso à Dublin. Lookman s'est illustré en tournant en rond autour de la défense de Leverkusen et a mérité de remporter le ballon du match.

  • Donovan Leon Auxerre 2024-25Getty Images

    Donovan Leon (Auxerre 0-0 Paris Saint-Germain, 2024)

    Donovan Leon est un nom peu connu en France, sans parler de l'étranger, mais à 32 ans, il a connu son heure de gloire grâce à l'une des meilleures performances de gardien de but jamais vues en Ligue 1.

    Leon a réalisé 11 arrêts pour préserver son but contre le leader incontesté, le Paris Saint-Germain, permettant à son équipe d'Auxerre, nouvellement promue, d'obtenir un match nul 0-0 contre l'équipe qui allait conquérir la France et l'Europe au cours des six mois suivants.

  • Desire Doue PSG InterGetty Images

    Desire Doue (Paris Saint-Germain 5-0 Inter, 2025)

    Pendant des années, le PSG a été la risée de la Ligue des champions. Malgré sa domination en France et le fait qu'il compte dans ses rangs les deux footballeurs les plus chers de l'histoire, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG échouait régulièrement en Europe. Cependant, en 2024-2025, après le départ de Mbappé, un nouveau PSG a vu le jour, composé de jeunes talents qui jouaient avec un dynamisme encouragé par l'entraîneur Luis Enrique.

    Leur récompense a été une première Coupe d'Europe, remportée avec panache grâce à une victoire 5-0 contre l'Inter en finale. Desire Doue s'est illustré à Munich, en offrant une passe décisive à Achraf Hakimi pour le premier but, avant d'en marquer deux lui-même, devenant ainsi le premier joueur à contribuer directement à trois buts lors d'une finale de Ligue des champions. Le joueur de 19 ans a joué avec la défense de l'Inter pendant les 67 minutes qu'il a passées sur le terrain, dans ce qui fut une performance virtuose de la part d'un joueur qui avait le monde à ses pieds.

    Il convient également de souligner que Luis Enrique a également obtenu la note de 10/10 de la part de L'Équipe, devenant ainsi le premier entraîneur à remporter le triplé européen avec deux clubs différents.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    Joao Neves (Toulouse 3-6 Paris Saint-Germain, 2025)

    Qui a dit que la Ligue 1 était ennuyeuse ? La remarquable victoire 6-3 du PSG à Toulouse lors des premières semaines de la saison 2025-26 a été riche en rebondissements, avec notamment neuf buts et un penalty manqué. Mais ce sont les trois buts de Joao Neves qui ont volé la vedette.

    Le petit milieu de terrain ne s'est pas contenté de marquer un but sur un coup de pied retourné, il en a marqué deux. Deux coups de pied retournés. À sept minutes d'intervalle. Quatorze minutes après le début du match. Incroyable.

    Les champions de France ont atteint la mi-temps avec un score de 4-1, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé ayant également marqué. Dembélé a ajouté le cinquième but du PSG sur penalty avant que Neves ne marque le sixième et son troisième but, ne laissant d'autre choix aux rédacteurs et éditeurs de L'Équipe que de lui attribuer la note parfaite de 10.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Fede Valverde (Real Madrid 3-0 Manchester City, 2026)

    Avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Rodrygo tous blessés, on n'attendait pas grand-chose du Real Madrid lorsqu'il a affronté Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des champions 2025-26, malgré son statut dans le football européen. Mais Fede Valverde en avait décidé autrement.

    Portant le brassard de capitaine, l'international uruguayen a fait des ravages sur le côté droit madrilène en marquant trois superbes buts qui ont scellé le sort du match aller avant la mi-temps. Certaines des touches de balle de Valverde avant ses buts, notamment celle où il a lobé Marc Guehi pour marquer son troisième but, étaient sublimes, tandis que sa finition face à Gigi Donnarumma était imparable.

    Le temps d'une soirée au Bernabeu, l'un des grands héros méconnus de Madrid a vu son nom s'illuminer.

0