Les 10 parfaits : Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde et les 20 joueurs ayant obtenu la note rare de 10/10 de L'Équipe

Pendant des années, le PSG a été la risée de la Ligue des champions. Malgré sa domination en France et le fait qu'il compte dans ses rangs les deux footballeurs les plus chers de l'histoire, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG échouait régulièrement en Europe. Cependant, en 2024-2025, après le départ de Mbappé, un nouveau PSG a vu le jour, composé de jeunes talents qui jouaient avec un dynamisme encouragé par l'entraîneur Luis Enrique.
Leur récompense a été une première Coupe d'Europe, remportée avec panache grâce à une victoire 5-0 contre l'Inter en finale. Desire Doue s'est illustré à Munich, en offrant une passe décisive à Achraf Hakimi pour le premier but, avant d'en marquer deux lui-même, devenant ainsi le premier joueur à contribuer directement à trois buts lors d'une finale de Ligue des champions. Le joueur de 19 ans a joué avec la défense de l'Inter pendant les 67 minutes qu'il a passées sur le terrain, dans ce qui fut une performance virtuose de la part d'un joueur qui avait le monde à ses pieds.
Il convient également de souligner que Luis Enrique a également obtenu la note de 10/10 de la part de L'Équipe, devenant ainsi le premier entraîneur à remporter le triplé européen avec deux clubs différents.