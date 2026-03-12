Les 10 parfaits : Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde et les 20 joueurs ayant obtenu la note rare de 10/10 de L'Équipe

Les premiers joueurs à obtenir un 10 parfait ont été les jeunes stars françaises Sauzee et Martini. Après un match nul et vierge contre la Grèce lors de la finale du Championnat d'Europe des moins de 21 ans, les Bleus ont accueilli leurs adversaires à Besançon et ont remporté une victoire mémorable.

Sauzee a joué un rôle déterminant en inscrivant un doublé, tandis que Martini a réalisé une série d'arrêts décisifs pour permettre à son équipe de conserver son avance.

Les deux joueurs ont ensuite connu des carrières prestigieuses, le premier totalisant plus de 500 apparitions en championnat et marquant 102 buts depuis la défense et le milieu de terrain. Martini est devenu une légende du club d'Auxerre et a progressé jusqu'au niveau international avant de devenir entraîneur des gardiens de but de l'équipe de France.