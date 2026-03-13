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خالد محمود

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Une légende du club met en garde Chelsea : il faut opérer un changement décisif pour réduire l'écart avec Arsenal et Manchester City

Joe Cole, légende de Chelsea, a remis en question la stratégie de Liam Rosenior consistant à alterner les gardiens Filip Jorgensen et Robert Sanchez. Cole estime que ces changements constants à un poste aussi « solitaire » risquent de miner la confiance, et suggère qu'un numéro un incontesté est indispensable pour que les Blues comblent leur retard sur les prétendants à l'élite de la Premier League, mais qu'ils devront peut-être renforcer leur effectif actuel.

  • Les répercussions psychologiques de la rotation

    S'exprimant sur Paddy Power, Joe Cole a fait part de ses inquiétudes concernant le manque de continuité au poste de gardien de but à Chelsea. Cole a révélé avoir demandé conseil à l'ancien gardien Ben Foster lors de la victoire 4-2 de Chelsea contre Wrexham, le 7 mars, en cinquième tour de la FA Cup. « Il faut essayer de se mettre dans la peau d'un gardien de but », a expliqué Cole. « Quand j’ai parlé à Ben, il m’a dit qu’un gardien avait absolument besoin d’enchaîner les matchs, car c’est déjà un poste solitaire. Il faut sentir la pleine confiance de son entraîneur. » Selon Foster, l’aspect mental de ce rôle exige une « certitude absolue », ce qui rend les changements tactiques de Rosenior « assez étranges » aux yeux des observateurs expérimentés.

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    Les performances en dents de scie de Jorgensen à Paris

    Le débat s'est intensifié après la défaite 5-2 de Chelsea face au Paris Saint-Germain, où la prestation de Jorgensen a divisé l'opinion. Malgré ce score lourd, Cole a livré une analyse nuancée de la soirée du jeune gardien. « Ce fut un match remarquable car, même s'il a encaissé cinq buts et commis une grosse erreur, il a en réalité plutôt bien joué », a noté Cole. Cependant, l'ancien ailier a averti que les erreurs individuelles devenaient un problème systémique à Stamford Bridge, quel que soit le gardien aligné. « Les gardiens de Chelsea doivent mettre un terme à leurs erreurs. Cela devient une habitude », a-t-il ajouté.

  • Combler le fossé qui nous sépare de l'élite

    Pour Cole, c'est le niveau de performance des gardiens qui distingue Chelsea des leaders actuels du football mondial. Il a cité la régularité de Gianluigi Donnarumma, David Raya et Emiliano Martínez comme référence. « C'est indispensable. Les gardiens de Chelsea doivent atteindre ce niveau de performance de manière régulière si le club veut franchir une nouvelle étape », a-t-il insisté. En l'absence d'un numéro 1 incontestable capable de livrer des performances de classe mondiale semaine après semaine, Cole craint que les Blues aient du mal à rester dans la course au sommet.

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    Rosenior défend sa stratégie « match par match »

    Malgré les critiques, Rosenior reste fidèle à son approche moderne. S'exprimant sur sa stratégie avant le match de Coupe d'Angleterre contre Wrexham, l'entraîneur principal a rejeté les étiquettes traditionnelles. « Je considère peut-être le poste de gardien de but différemment pour chaque match », a-t-il déclaré. Il a souligné que la concurrence devait exister à tous les postes sur le terrain, rejetant l'idée selon laquelle un changement implique une hiérarchie permanente. « Je sais que traditionnellement, lorsqu'il y a un changement de gardien, on se dit : "C'est lui le numéro un maintenant". Ce n'est absolument pas le cas. Nous essaierons de sélectionner la meilleure équipe possible pour chaque match. »

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