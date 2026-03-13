S'exprimant sur Paddy Power, Joe Cole a fait part de ses inquiétudes concernant le manque de continuité au poste de gardien de but à Chelsea. Cole a révélé avoir demandé conseil à l'ancien gardien Ben Foster lors de la victoire 4-2 de Chelsea contre Wrexham, le 7 mars, en cinquième tour de la FA Cup. « Il faut essayer de se mettre dans la peau d'un gardien de but », a expliqué Cole. « Quand j’ai parlé à Ben, il m’a dit qu’un gardien avait absolument besoin d’enchaîner les matchs, car c’est déjà un poste solitaire. Il faut sentir la pleine confiance de son entraîneur. » Selon Foster, l’aspect mental de ce rôle exige une « certitude absolue », ce qui rend les changements tactiques de Rosenior « assez étranges » aux yeux des observateurs expérimentés.