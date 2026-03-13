Goal.com
En direct
GRAFICA PAVLOVIC MILANcalciomercato.com

Traduit par

Milan s'efforce de consolider la meilleure défense d'Europe : négociations en cours pour la prolongation du contrat de Pavlovic

Sous la houlette d'Allegri, Pavlovic a amélioré ses performances : le Serbe est décisif tant dans sa propre surface de réparation que dans celle de l'adversaire, avec 3 buts inscrits

Après 28 journées de championnat, le Milan possède la meilleure défense parmi les cinq grands championnats européens. Un chiffre qui va totalement à l'encontre de ce que l'on a pu observer, notamment la saison dernière, lorsque les Rossoneri encaissaient des buts à répétition et avaient terminé le championnat avec 43 buts encaissés (1,13 par match). Malgré cela, l'effectif n'a pas changé, si ce n'est le remplacement de Thiaw, cédé pour plus de 40 millions d'euros à Newcastle, par De Winter, arrivé pour 18 millions d'euros en provenance de Gênes.

Le Milan de Massimiliano Allegri n'a encaissé que 20 buts en 28 matchs disputés jusqu'à présent en championnat. Avec une moyenne de 0,71, il occupe la première place en termes de buts encaissés par match parmi les cinq meilleurs championnats européens. Jusqu'à la dernière journée, c'était la Roma qui occupait la tête du classement, mais sa défaite 2-1 à Gênes l'a fait glisser à la quatrième place (21 buts encaissés en 28 matchs, soit 0,75 par 90 minutes).

  • PAVLOVIC OBTIENT LA MEILLEURE NOTE

    Le CIES (Centre international d'études sur le sport) Football Observatories a publié un rapport qui recense les joueurs ayant la plus grande valeur marchande dans chaque équipe de Serie A. Le joueur le mieux coté du Milan AC est StrahinjaPavlović, qui se classe parmi les premiers de ce classement.

    Le classement place en tête le jeune talent de la Juventus, Kenan Yıldız, évalué entre 123 et 145 millions d'euros. Viennent ensuite Lautaro Martinez, évalué entre 94 et 109 millions, Santiago Castro, évalué entre 59 et 68 millions, et Matias Soulé, évalué entre 53 et 61 millions.

    • Publicité

  • SOINS ALLEGRI

    Aux côtés de Max, Strahinja est devenu un défenseur de haut niveau, limitant ses erreurs tactiques et défensives grâce à une plus grande vigilance face au danger. Par rapport à la saison dernière, Pavlovic est méconnaissable : il est désormais un élément déterminant tant dans sa propre surface de réparation que dans celle de l'adversaire, avec 3 buts marqués, tous décisifs. Le Milan envisage l'avenir avec optimisme, convaincu que l'ancien joueur de Salzbourg, âgé de seulement 24 ans, dispose encore d'une marge de progression importante, tant à court qu'à long terme.

  • OPÉRATION RENOUVELLEMENT

    Le Milan ne se contente pas de la prolongation, imminente, de Tomori et travaille également à la prolongation du contrat de Pavlovic, qui expire en 2028. Le club rossonero dispose d'une option de renouvellement annuel, tout comme pour Pulisic, mais a entamé des discussions avec les agents du défenseur serbe en vue d'un contrat allant jusqu'en 2031 avec une revalorisation salariale : il touche actuellement 1,7 million d'euros et s'oriente vers un nouveau salaire de 2,5 millions d'euros. Les négociations viennent de commencer mais se déroulent dans une bonne entente. Pavlovic-Milan, en avant ensemble...

Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0