Milan s'efforce de consolider la meilleure défense d'Europe : négociations en cours pour la prolongation du contrat de Pavlovic

Après 28 journées de championnat, le Milan possède la meilleure défense parmi les cinq grands championnats européens. Un chiffre qui va totalement à l'encontre de ce que l'on a pu observer, notamment la saison dernière, lorsque les Rossoneri encaissaient des buts à répétition et avaient terminé le championnat avec 43 buts encaissés (1,13 par match). Malgré cela, l'effectif n'a pas changé, si ce n'est le remplacement de Thiaw, cédé pour plus de 40 millions d'euros à Newcastle, par De Winter, arrivé pour 18 millions d'euros en provenance de Gênes.

Le Milan de Massimiliano Allegri n'a encaissé que 20 buts en 28 matchs disputés jusqu'à présent en championnat. Avec une moyenne de 0,71, il occupe la première place en termes de buts encaissés par match parmi les cinq meilleurs championnats européens. Jusqu'à la dernière journée, c'était la Roma qui occupait la tête du classement, mais sa défaite 2-1 à Gênes l'a fait glisser à la quatrième place (21 buts encaissés en 28 matchs, soit 0,75 par 90 minutes).