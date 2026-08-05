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Référence incontournable dans l’univers des paris sportifs, Winamax est aujourd’hui l’un des leaders du marché en France. Réputée pour son interface intuitive, ses cotes attractives et son large choix de compétitions, la plateforme est également leader dans l’univers du poker en ligne. Grâce à son offre de bienvenue avantageuse et à un programme de fidélité attractif, Winamax n’arrête plus de séduire les parieurs.

⭐ Notre avis sur Winamax en détails

Voici le guide étape par étape pour vous inscrire sur le site de paris sportifs en toute tranquillité :

Inscription Winamax 100€ Caractéristiques 📝 Type d'inscription Gratuite, l’inscription sur Winamax se déroule en ligne. Rapide, elle nécessite tout de même de fournir quelques informations personnelles obligatoires pour accéder aux paris sportifs et au poker en ligne. Ainsi, il vous sera demander de vérifier votre identité conformément à la réglementation française directement sur la plateforme en ligne de Winamax. 📱 Appareils Vous avez la possibilité de vous inscrire sur Winamax via : Ordinateur : en accédant au site officiel de winamax.fr

Smartphone : en téléchargeant l’application Winamax disponible sur iOS et Android ⌛ Temps d'inscription Rapide et fluide, l’inscription sur Winamax ne vous prendra pas plus de dix minutes. Cependant, la validation complète du compte peut prendre quelques jours, le temps de vérifier vos documents d’identité. 🪪 Méthode de vérification Ces documents d’identité peuvent être : Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

Un justificatif de domicile

Un RIB pour retirer vos futurs gains ✔️ Lien d'inscription Inscrivez-vous ici >>

Inscription Winamax : ouvrir un compte de A à Z

Toutes les étapes pour ouvrir votre compte Winamax et commencer à parier sur le site de paris sportifs.

1- Rendez-vous sur le site ou l'application Winamax

Allez sur winamax.fr depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre mobile, ou bien téléchargez l'application mobile du bookmaker.

2 - Le formulaire d'inscription Winamax

Vous serez redirigé vers le formulaire d'inscription, où vous pourrez commencer à indiquer vos informations personnelles : votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance, ou encore votre adresse email. Il faut faudra également choisir un mot de passe, qui vous permettra ensuite de vous connecter à votre compte.

3 - Choisissez votre identifiant

Winamax vous demandera également de choisir un pseudonyme avec lequel vous pourrez parier et participer à différents défis et challenges mis en place par le bookmaker.

4 - Entrez votre code promo

Un champ du formulaire est dédié au code promo Winamax. Indiquez le code WNMX*** pour obtenir 10€ de freebets en plus du premier pari remboursé.

5 - Définissez vos limites de jeu

Afin de jouer de façon responsable, sans dépenser plus que ce vous pouvez vous permettre, Winamax vous invite à définir des limites de dépôt, de mise et de retrait hebdomadaires.

6 -Justifiez votre identité

Afin de vérifier votre compte et s'assurer que vous remplissez toutes les conditions nécessaires, la plateforme a besoin de certains documents, notamment une copie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile.

7 - Validez votre compte

Lorsque Winamax aura vérifié vos documents, vous recevrez un code de validation qu'il vous faudra indiquer pour confirmer définitivement la création de votre compte.

📝 Résumé des étapes d'inscription sur Winamax

Rendez-vous sur le site ou l'appli Winamax Le formulaire d'inscription Winamax Choisissez votre identifiant Entrez votre code promo Définissez vos limites de jeu Justifiez votre identité Validez votre compte

Quelles sont les conditions d'inscription ?

Pour s'inscrire sur Winamax et profiter pleinement de la plateforme, il est impératif de respecter certaines conditions.

Tout d’abord, l’utilisateur doit être âgé d’au moins 18 ans, conformément à la réglementation française sur les jeux d’argent en ligne.

De plus, l’inscription est strictement réservée aux résidents français ou aux personnes disposant d’une adresse en France. Lors de l’inscription, il est nécessaire de fournir des informations personnelles précises, comme le nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail et numéro de téléphone.

Pour valider définitivement son compte, le joueur doit également envoyer des documents justificatifs sous 30 jours : une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) et un RIB. Sans cette vérification, le compte sera suspendu.

Winamax impose également à ses utilisateurs de fixer des limites de jeu dès l’inscription afin d’assurer une pratique responsable. Libre de fixer ses propres limites, chaque joueur doit être conscient des risques que peuvent engendrer les paris sportifs.

Une fois toutes ces étapes complétées, l’utilisateur peut profiter des bonus de bienvenue et commencer à parier ou jouer au poker en ligne.

Bonus inscription Winamax : pourquoi s’inscrire ?

Winamax est l’une des plateformes de paris sportifs et de poker en ligne les plus attractives en France. Voici toutes les bonnes raisons de s’y inscrire :

Les bonus : Winamax se démarque notamment par ses différents bonus paris sportifs et poker plus qu’avantageux lors de l’inscription. Avec le bonus « La Totale » votre bonus peut atteindre jusqu’à 360€ avec notre code promo exclusif !

100€ en cash offerts si votre premier pari est perdant, Winamax vous rembourse alors en cash.

10€ de freebets supplémentaires suite à votre premier dépôt.

Et jusqu'à 250€ de bonus poker : un bonus progressif basé sur votre activité en cash game et tournois qui vous permet d’accumuler des « Miles » et débloquer des gains jusqu’à 250€.

Une plateforme attractive : Winamax offre un large choix de compétitions et s’affirme aujourd’hui comme un des leaders du marché français, et européen. Avec des cotes souvent parmi les plus élevées du marché, notamment en football, Winamax vous offre des paris variés et compétitifs.

: Winamax offre un large choix de compétitions et s’affirme aujourd’hui comme un des leaders du marché français, et européen. Avec des cotes souvent parmi les plus élevées du marché, notamment en football, Winamax vous offre des paris variés et compétitifs. Une référence du poker en ligne : Winamax est le leader du poker en France, avec des tournois quotidiens et des cash games attractifs. Un programme VIP avec des récompenses et des défis sont également présents pour vous faire vivre une expérience unique.

: Winamax est le leader du poker en France, avec des tournois quotidiens et des cash games attractifs. Un programme VIP avec des récompenses et des défis sont également présents pour vous faire vivre une expérience unique. Programme de fidélité : Avec son système de Miles, chaque pari ou partie de poker vous rapporte des points échangeables contre des récompenses et des freebets.

Problèmes avec l’inscription sur Winamax

Lors de votre inscription sur Winamax, vous pouvez rencontrer quelques problèmes. Voici comment les éviter :

Mes justificatifs personnels sont non-conformes :

Pas de panique, une faute de frappe est vite arrivée ! Veillez à ce que vos informations personnelles (nom, prénom, date de naissance, adresse email, etc.) soient correctement renseignées. Cela pourrait en effet entraîner des complications, notamment pour la validation du compte. De plus, certains formats de fichiers peuvent ne pas être acceptés, téléchargez des documents de bonne qualité et conformes aux exigences de Winamax.

Comment utiliser mon offre de bienvenue :

Chez Winamax, il n’y a pas de code promo à fournir lors de votre inscription. Ce n’est qu’une fois votre compte validé par les services de Winamax, qu’il vous suffira de faire votre premier dépôt et de placer votre premier pari sportif. S’il est perdant, Winamax vous rembourse votre mise en freebets d’une valeur maximum de 100€. Vous recevrez 10€ de freebets en plus!

Mon inscription est refusée, pourquoi :

Âge insuffisant : seules les personnes majeures (18 ans et plus) peuvent s’inscrire en toute légalité sur Winamax. Toute tentative par un mineur entraînera un rejet automatique.

Multiplication des comptes : une seule inscription par personne est autorisée. Si un utilisateur tente de créer plusieurs comptes avec la même identité ou les mêmes coordonnées bancaires, son inscription sera logiquement refusée.

Non-respect des conditions générales : toute tentative de fraude ou de contournement des règles (ex : utilisation d’une fausse identité, d’un VPN pour contourner les restrictions géographiques, etc.) peut entraîner un rejet de l’inscription

Inscription Winamax : le parrainage

En ce moment, le programme de parrainage de Winamax permet de gagner 60€ de freebets : 30€ pour le parrain & 30€ pour le filleul.

Le parrain a 4 options pour parrainer ses amis (5 parrainages maximum par an) :



Via Facebook

Via X (anciennement Twitter)

Par email

Via une url à partager avec ses amis

Si vous parrainez 5 personnes sur l'année, vous recevrez en plus une prime de 2000 Miles que vous pourrez utiliser sur la boutique Winamax.

❔FAQ - Inscription Winamax

+ Puis-je m'inscrire sur Winamax depuis un mobile ? Oui, vous pouvez aussi bien vous inscrire depuis un smartphone que depuis une tablette ou un ordinateur. La procédure est exactement la même et vous pourrez profiter du bonus de bienvenue. + Y a-t-il des frais pour les dépôts et retraits ? Winamax ne facture généralement pas de frais pour les dépôts. Cependant, des frais peuvent être appliqués par votre banque ou le prestataire de services de paiement utilisé. Pour les retraits, Winamax offre un retrait gratuit par semaine, les retraits supplémentaires peuvent être soumis à des frais. + Mon compte est-il sécurisé ? Oui, Winamax utilise des technologies de cryptage avancées pour protéger vos données personnelles et financières. De plus, le site est régulé par l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ), garantissant un environnement de jeu sécurisé et équitable. + Pourquoi dois-je fournir une pièce d'identité ? La fourniture d'une pièce d'identité est obligatoire pour vérifier votre âge et votre identité. Cela permet de garantir la sécurité des transactions et de prévenir les fraudes.

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