Les étapes à suivre pour ouvrir un compte sur Winamax et commencer à miser sur le bookmaker en ligne.

Les étapes pour réaliser son inscription sur Winamax

Winamax est l’un des principaux opérateurs de paris sportifs en France. L’inscription sur Winamax s’avère être simple. Vous n’aurez besoin que de quelques minutes et quelques documents.

📱 Aller sur winamax.fr

La première étape consiste à vous rendre sur le site winamax.fr (ou l’application mobile Winamax). Vous trouverez ensuite le bouton “S’inscrire” afin d’accéder à un formulaire d’inscription Winamax.

📝 Remplir le formulaire

Vous aurez ensuite accès à un formulaire Winamax. Comme chez chaque bookmaker, vous devrez fournir vos informations générales tels votre nom, prénom, date de naissance et pays de naissance.

Il vous sera aussi demandé de remplir votre numéro de téléphone et votre adresse email. Ces informations seront primordiales pour accéder à votre compte ensuite.

Si vous avez un code promo Winamax, il faudra l'indiquer dans le champ dédié du formulaire.

Pour finaliser votre inscription Winamax, vous devrez également choisir un pseudonyme et un mot de passe.

Bien entendu, des conditions s’appliqueront au moment de l’inscription. Vous devrez justifier que vous avez plus de 18 ans. Vous devrez également prendre connaissance des conditions générales de jeux et paris.

💰 Indiquer vos données bancaires et imposer vos limites

Vous devrez également fournir vos informations bancaires (IBAN). Ces informations seront nécessaires afin que vous puissiez déposer de l’argent pour parier mais également pour retirer vos gains.

Dans cette section, vous pourrez aussi fixer vos limites de paris. Vous pourrez notamment limiter les sommes déposées sur votre compte et les sommes jouées. Ces limites pourront vous aider à ne pas succomber à un coup de folie.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Les opérateurs de jeux doivent vérifier l’identité des personnes inscrites. C’est un pré-requis édicté par la loi. Après l’inscription Winamax, vous devrez donc transmettre votre pièce d’identité ainsi qu’une copie de votre RIB.

Vous pourrez les envoyer par email support@winamax.fr, les faire parvenir sur votre espace personnel ou encore par courrier postal. Les données de ces documents devront bien entendu correspondre aux informations que vous avez fourni pendant votre inscription Winamax.

Comment s’inscrire sur l’application mobile ?

Vous pourrez parier sur Winamax via le site Internet mais également sur l’application mobile. Il vous suffira de télécharger cette application sur votre téléphone mobile en passant par le store correspondant. Une fois que vous aurez téléchargé et installé l’application sur votre smartphone, vous pourrez vous inscrire en suivant les mêmes étapes que celles détaillées ci-dessus.

Le bonus à l’inscription Winamax

En tant que bookmaker, Winamax propose divers bonus bienvenue pour les nouveaux inscrits. L’un d’eux se nomme “La Totale” et il est particulièrement intéressant. En effet, dès que vous aurez finalisé votre inscription et crédité votre compte, vous recevrez la même somme en freebets. Ainsi si vous déposez 100 euros, vous recevrez 100 euros de freebets, avant même votre premier pari sur la plateforme.

Par ailleurs, Winamax a également mis en place un système de Miles, qui s’activent quand vous effectuez un pari ou jouez au poker. Ces miles peuvent vous permettre de récupérer 250 euros en freebets, avec un système de 30 miles = 1 euro. Plus vous jouerez, plus vous collecterez de miles, plus vous récupérez de freebets dans la limite des 250 euros.

Comment valider son inscription ?

Comme indiqué, chaque bookmaker doit s’assurer de l’identité de la personne inscrite sur sa plateforme. Il est donc primordial d’envoyer votre RIB, une pièce d’identité (carte d’identité, passeport) et un justificatif de domicile dans les 30 jours suivants votre inscription Winamax.

Vous pouvez les envoyer à l’adresse support@winamax.fr ou dans le rubrique Documents de votre compte. Si vous ne le faîtes pas, votre compte Winamax deviendra inactif.

Réaliser son premier dépôt sur Winamax

Une fois votre inscription Winamax finalisée, vous pourrez déposer de l’argent sur votre compte. Pour cela, vous devrez aller en haut à droite de l’écran et cliquer sur “Déposer de l’Argent”.

Winamax propose diverses méthodes de dépôt d’argent. Vous pourrez bien entendu utiliser votre carte bancaire ou réaliser un virement bancaire. Il faut cependant savoir que suite à un virement bancaire, l’argent peut prendre quelques jours à être crédité sur votre compte Winamax.

Enfin, vous pourrez aussi opter de passer par des opérateurs tiers comme Paypal ou Skrill. Cette méthode a bonne réputation et est notamment plébiscitée par les parieurs qui ne veulent pas utiliser leur carte bancaire en direct.

Placer son premier pari

Quand vous aurez de l’argent crédité sur votre compte Winamax, vous pourrez enfin réaliser votre premier pari.

Winamax propose un choix très vaste de sports sur lesquels parier. Football, basketball, rugby, tennis, Formule 1… Vous pourrez choisir selon les événements du moment et vos sports préférés. Les plus curieux pourront aussi parier sur du biathlon, du snooker ou du ski alpin.

Quoi qu’il en soit, réaliser son premier pari est très simple sur Winamax. Vous n’aurez qu’à choisir le match ou la compétition de votre choix. Ensuite, vous devrez évaluer les différentes cotes et estimer celle qui vous parait la plus intéressante. Quand vous aurez validé ces deux étapes, vous n’aurez plus qu’à choisir le montant que vous souhaitez parier. Après ce dernier clic, c’est parti. Votre premier pari sera validé et vous n’aurez plus qu’à suivre le match en question.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

Winamax propose un bonus spécial pour le parrainage. Ce bonus parrainage concerne tous les parrains et filleuls. Ainsi, si vous avez déjà un compte sur Winamax, vous pourrez convaincre vos amis d’utiliser Winamax. Ils pourront ensuite s’inscrire en utilisant votre lien de parrainage.

A chaque fois, le parrain et le filleul seront crédités de 20 euros de bonus (10 euros en cash et 10 euros en freebet).

Chaque joueur Winamax peut parrainer jusqu’à cinq personnes du 1er janvier au 31 décembre chaque année.

Inscription Winamax - La FAQ

Comment compléter votre inscription Winamax ?

Pour valider votre inscription et commencer à jouer, vous devrez faire parvenir deux documents à Winamax. Vous devrez faire parvenir une pièce d’identité recto-verso et un justificatif de domicile à votre nom. Ces documents pourront être chargés sur votre espace personnel ou envoyés par email.

Est-il possible de changer son pseudo sur Winamax ?

Oui, il vous suffira de vous rendre dans les paramètres de votre compte. Vous y verrez un bouton vous proposant de changer votre pseudo.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment bénéficier des 100€ de freebets lors de mon inscription ?

Pour cela, il vous suffira de valider votre inscription Winamax. Ensuite, vous devrez effectuer un premier dépôt d’argent de 100 euros. Dès que cette somme sera créditée sur votre compte Winamax, vous obtiendrez instantanément les 100 euros de freebets offerts par Winamax.