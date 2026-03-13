Goal.com
Nathan De Cat : le jeune milieu de terrain d'Anderlecht, véritable colosse, s'apprête à signer un transfert juteux alors que le Bayern Munich et d'autres clubs s'intéressent à lui

Nathan De Cat est la prochaine grande révélation belge, au sens figuré comme au sens propre. À seulement 17 ans, ce milieu de terrain mesure déjà 1,90 mètre, et il n'a pas encore fini sa croissance. Dernier joyau issu du célèbre centre de formation d'Anderlecht, sa taille n'est pas la seule raison pour laquelle il a attiré l'attention de certains clubs européens de premier plan.

Suivant les traces des anciens élèves de l'académie du club Vincent Kompany, Romelu Lukaku et Youri Tielemans, De Cat brille pour le géant belge lors de sa première saison complète chez les seniors, attirant l'attention grâce à une série de performances impressionnantes au milieu du terrain qui démentent son jeune âge. Il a été si bon qu'il pourrait bien prétendre à une place inattendue dans l'avion qui emmènera les Diables Rouges à la prochaine Coupe du monde.

En effet, cet été pourrait être décisif pour l'adolescent : il entame la dernière année de son contrat et, comme rien n'indique qu'un renouvellement est imminent, Anderlecht sera probablement contraint de vendre son précieux atout à prix réduit pour éviter de le perdre gratuitement dans 12 mois.

La saison exceptionnelle de De Cat a suscité beaucoup d'intérêt de la part de clubs, notamment des grands noms de la Bundesliga et de la Premier League. Voici pourquoi le milieu de terrain suscite autant d'enthousiasme...

    Là où tout a commencé

    Né dans la banlieue bruxelloise de Vilvoorde à l'été 2008, rejoindre le plus grand club de la capitale belge était une étape naturelle pour De Cat, qui a attiré l'attention d'Anderlecht à l'âge de 10 ans après un passage au KV Mechelen, intégrant ainsi le célèbre centre de formation du club.

    De Cat a rapidement gravi les échelons du Paars-wit, son succès étant clairement prédestiné dès le début. Il a remarquablement obtenu une promotion dans l'équipe des moins de 18 ans avant son 15e anniversaire, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il progresse encore en intégrant le RSCA Futures - l'équipe junior senior d'Anderlecht qui sert de réserve - en janvier 2024, avec laquelle il a fait ses débuts professionnels.

    Le milieu défensif a signé un nouveau contrat en août 2024 et a été officiellement promu en équipe première après avoir participé à la tournée de pré-saison, même si la plupart de ses minutes de jeu continuaient d'être disputées avec le RCSA Futures. Une solide saison 2024-25 à ce niveau, où De Cat a souvent été capitaine de l'équipe à l'âge de 16 ans, lui a ouvert la voie vers l'équipe première à la fin de cette saison, et il n'a pas regardé en arrière depuis.

  • La grande percée

    Bien qu'il ait fait ses débuts chez les seniors lors d'un match de huit minutes contre le Fenerbahçe de José Mourinho lors du match retour des barrages de l'Europa League en février 2025, à l'âge de 16 ans, sept mois et un jour, De Cat a dû patienter pour obtenir régulièrement du temps de jeu en équipe première.

    Celles-ci sont finalement arrivées en avril dernier, lorsque l'adolescent a eu l'occasion de prouver sa valeur lors des barrages du championnat de Belgique, qui déterminent le vainqueur final. Anderlecht étant donné perdant, le milieu de terrain a pu jouer régulièrement en tant que remplaçant tout au long du tournoi à la ronde et a même inscrit son tout premier but chez les seniors contre le Royal Antwerp en mai, récupérant le ballon dans la surface de réparation et envoyant un tir imparable au fond des filets.

    Cette série de matchs s'est avérée être un tremplin pour De Cat qui, après avoir brillé avec les U17 belges lors du Championnat d'Europe l'été dernier, a été titulaire dès le début de la saison 2025-2026, confirmant ainsi les espoirs placés en lui.

    Comment ça va ?

    De Cat a saisi sa chance en tant que joueur de l'équipe première ; il a marqué ses débuts en tant que senior avec une passe décisive lors d'une performance individuelle dynamique et dominante contre Westerlo lors de la première journée de la saison, où il semblait être absolument partout, enregistrant neuf récupérations de ballon et obtenant même son propre best-of individuel de la part du diffuseur DAZN. À seulement 17 ans, il s'est imposé comme un titulaire incontournable au cours des semaines et des mois qui ont suivi.

    Son premier but de la saison est arrivé en octobre sous la forme d'une frappe longue distance incroyable contre Sint-Truidense, De Cat trouvant la lucarne à 25 mètres après avoir habilement évité deux défenseurs. En novembre, l'adolescent a remporté le titre de joueur du mois de la Pro League après avoir brillé alors qu'Anderlecht prenait un sérieux élan avec quatre victoires consécutives, dont une performance influente contre son rival, le Club Brugge, où il a joué un rôle clé dans le but victorieux.

    De Cat a été nommé Jeune joueur belge de l'année malgré un hiver difficile pour son club, qui a vu l'entraîneur Besnik Hasi perdre son poste en février après une série de cinq matchs sans victoire. Il a joué un rôle essentiel dans le redressement de l'équipe depuis, contribuant à quatre buts en autant de matchs depuis un poste plus avancé, tout en réalisant une performance décisive lors du match retour de la demi-finale de la Coupe de Belgique, où il a de nouveau tourmenté Anvers en marquant d'une volée millimétrée.

    Principaux atouts

    Bien que De Cat mesure déjà 1,90 m et ait encore plusieurs années devant lui pour grandir, sa taille n'est pas nécessairement son plus grand atout. Certes, son gabarit élancé lui permet de glisser sur le terrain et d'échapper relativement facilement aux défenseurs, mais il combine cela avec une intelligence de jeu, un sang-froid et une combativité à toute épreuve. Son mental d'élite lui sera également très utile. « Ma seule préoccupation est de m'améliorer chaque jour, de toujours placer la barre plus haut », a-t-il déclaré au Nieuwsblad en janvier.

    La décision du nouvel entraîneur Jeremy Taravel de le faire monter plus haut sur le terrain semble être un coup de maître, car elle permet de maximiser la vision de jeu, les passes et la puissance de De Cat dans un rôle plus avancé, tout en faisant de lui une menace offensive. Interrogé par DAZN sur l'amélioration de ses performances, le jeune joueur a déclaré : « Je ne pense pas qu'il y ait de hasard. La différence, c'est qu'il [Taravel] me donne plus de liberté. Il sait qui peut gérer cela et qui ne le peut pas. Je pense vraiment qu'il a joué un rôle important. »

    Le fait que l'adolescent démontre qu'il peut évoluer pratiquement partout au milieu du terrain pourrait bien ajouter un zéro supplémentaire à son prix. Malgré son jeune âge, il semble déjà être un milieu de terrain complet, et rares sont ceux qui, à son âge, possèdent un talent technique comparable à celui du Belge.

    Possibilité d'amélioration

    Il apparaît de plus en plus clairement que le jeu de De Cat ne présente pas beaucoup d'inconvénients, mais compte tenu de son âge, il reste naturellement un peu brut dans certains domaines. Il cherche encore à exploiter au mieux son physique imposant, ce qui le conduit parfois à se faire dominer par des adversaires plus expérimentés. Il n'est pas non plus aussi dangereux dans les airs qu'il devrait l'être, même si ce n'est pas nécessairement son rôle.

    Les statistiques offensives du milieu de terrain se sont nettement améliorées ces derniers temps, mais il va également travailler dur à l'entraînement sur ses tirs et ses finitions afin d'améliorer cet aspect de son jeu offensif. La discipline est également un problème : De Cat a déjà été suspendu pour avoir accumulé trop de cartons jaunes cette saison.

    Le prochain... Declan Rice ?

    Quand on voit De Cat en pleine action, avalant les mètres à grandes enjambées sur le terrain, sa chevelure rebondissante, un joueur en particulier vient à l'esprit. Tout comme le jeune Belge, Declan Rice a débuté comme milieu défensif à West Ham avant de se transformer en quelque chose de bien plus important et de poursuivre son évolution à Arsenal, où il est désormais un numéro 8 redoutable sous les ordres de Mikel Arteta.

    La transition de De Cat vers un rôle plus offensif aurait pu se produire beaucoup plus tôt dans sa carrière, mais il existe encore de nombreuses similitudes entre la façon dont les deux milieux de terrain opèrent. Rice n'est qu'un peu plus petit que son homologue et est devenu un excellent porteur de balle grâce à sa longue foulée qui lui permet de couvrir beaucoup de terrain, tout en étant capable de distribuer des passes et d'intervenir si la situation l'exige. Comme De Cat, l'international anglais est devenu plus dangereux devant le but et plus créatif, notamment grâce à ses coups de pied arrêtés.

    Il se trouve que Rice est un joueur que De Cat admire. « Mes modèles sont Declan Rice d'Arsenal et Rodri de Man City », a-t-il récemment déclaré au Nieuwsblad. « Pour atteindre ce niveau, je dois travailler dur. »

    Rice est certainement la référence pour ce que l'adolescent peut devenir, même si l'on peut affirmer qu'il est déjà supérieur d'un point de vue technique. Ses prétendants verront certainement ce potentiel.

    Et ensuite ?

    Le timing de l'ascension fulgurante de De Cat sera doux-amer pour Anderlecht. Si le club se réjouit de pouvoir compter sur lui pour assurer sa qualification européenne pour la saison prochaine, le contrat qu'il a signé en 2024 n'a plus qu'un an à courir et le joueur ne semble guère disposé à le prolonger, les Paars-wit n'ayant pas répondu à ses attentes financières jusqu'à présent, ses parents se chargeant des négociations.

    Inévitablement, l'émergence du milieu de terrain à Bruxelles a suscité de nombreuses rumeurs de transfert. Les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, ainsi que Tottenham, Aston Villa et Everton en Premier League, auraient tous manifesté leur intérêt pour le joueur de 17 ans. Compte tenu du risque de le perdre gratuitement dans 12 mois, Anderlecht serait prêt à accepter une offre d'à peine 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling/35 millions de dollars) pour se séparer cet été du dernier joyau issu de son centre de formation, même si cela représenterait tout de même un record de vente pour le club.

    S'adressant à DAZN au début du mois de mars, les propos de De Cat n'ont fait qu'alimenter les spéculations. « Les choses peuvent évoluer rapidement dans le football », a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait un transfert cet été. « Je ne vais pas m'exprimer à ce sujet. Vous savez que je ne répondrai jamais à cette question. Et honnêtement, je ne sais pas encore moi-même. »

    À court terme, De Cat vise une sélection improbable dans l'équipe belge pour la Coupe du monde, même s'il n'a encore jamais été appelé en équipe senior. Au vu de sa trajectoire actuelle, on ne peut pas l'exclure.

    « Il reste à voir comment le reste de la saison va se dérouler, mais je sais qu'il y a beaucoup de gars qui ont une carrière plus prometteuse que la mienne », a-t-il déclaré. « Si le sélectionneur national m'appelle, je ne dirai pas non, mais cela ne doit pas nécessairement être pour cette Coupe du monde. Je serais tout à fait satisfait si je n'y participais pas, mais ce serait bien. »

