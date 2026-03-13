Nathan De Cat : le jeune milieu de terrain d'Anderlecht, véritable colosse, s'apprête à signer un transfert juteux alors que le Bayern Munich et d'autres clubs s'intéressent à lui

Suivant les traces des anciens élèves de l'académie du club Vincent Kompany, Romelu Lukaku et Youri Tielemans, De Cat brille pour le géant belge lors de sa première saison complète chez les seniors, attirant l'attention grâce à une série de performances impressionnantes au milieu du terrain qui démentent son jeune âge. Il a été si bon qu'il pourrait bien prétendre à une place inattendue dans l'avion qui emmènera les Diables Rouges à la prochaine Coupe du monde.

En effet, cet été pourrait être décisif pour l'adolescent : il entame la dernière année de son contrat et, comme rien n'indique qu'un renouvellement est imminent, Anderlecht sera probablement contraint de vendre son précieux atout à prix réduit pour éviter de le perdre gratuitement dans 12 mois.

La saison exceptionnelle de De Cat a suscité beaucoup d'intérêt de la part de clubs, notamment des grands noms de la Bundesliga et de la Premier League. Voici pourquoi le milieu de terrain suscite autant d'enthousiasme...