Nathan De Cat : le jeune milieu de terrain d'Anderlecht, véritable colosse, s'apprête à signer un transfert juteux alors que le Bayern Munich et d'autres clubs s'intéressent à lui

Le timing de l'ascension fulgurante de De Cat sera doux-amer pour Anderlecht. Si le club se réjouit de pouvoir compter sur lui pour assurer sa qualification européenne pour la saison prochaine, le contrat qu'il a signé en 2024 n'a plus qu'un an à courir et le joueur ne semble guère disposé à le prolonger, les Paars-wit n'ayant pas répondu à ses attentes financières jusqu'à présent, ses parents se chargeant des négociations.
Inévitablement, l'émergence du milieu de terrain à Bruxelles a suscité de nombreuses rumeurs de transfert. Les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, ainsi que Tottenham, Aston Villa et Everton en Premier League, auraient tous manifesté leur intérêt pour le joueur de 17 ans. Compte tenu du risque de le perdre gratuitement dans 12 mois, Anderlecht serait prêt à accepter une offre d'à peine 30 millions d'euros (26 millions de livres sterling/35 millions de dollars) pour se séparer cet été du dernier joyau issu de son centre de formation, même si cela représenterait tout de même un record de vente pour le club.
S'adressant à DAZN au début du mois de mars, les propos de De Cat n'ont fait qu'alimenter les spéculations. « Les choses peuvent évoluer rapidement dans le football », a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait un transfert cet été. « Je ne vais pas m'exprimer à ce sujet. Vous savez que je ne répondrai jamais à cette question. Et honnêtement, je ne sais pas encore moi-même. »
À court terme, De Cat vise une sélection improbable dans l'équipe belge pour la Coupe du monde, même s'il n'a encore jamais été appelé en équipe senior. Au vu de sa trajectoire actuelle, on ne peut pas l'exclure.
« Il reste à voir comment le reste de la saison va se dérouler, mais je sais qu'il y a beaucoup de gars qui ont une carrière plus prometteuse que la mienne », a-t-il déclaré. « Si le sélectionneur national m'appelle, je ne dirai pas non, mais cela ne doit pas nécessairement être pour cette Coupe du monde. Je serais tout à fait satisfait si je n'y participais pas, mais ce serait bien. »