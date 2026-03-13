Getty Images Sport
Reece James est « aux anges » : le capitaine de Chelsea compte passer ses « meilleures années » à Stamford Bridge après avoir signé un nouveau contrat
Un engagement à vie à Stamford Bridge
Chelsea a officiellement confirmé que James s'était assuré un avenir à long terme dans l'ouest de Londres en signant un nouveau contrat exceptionnel qui court jusqu'en 2032. Ce produit du centre de formation, qui a rejoint le club à l'âge de six ans, a consolidé son statut de pilier du projet sportif du club.
Le défenseur de 26 ans est désormais assuré de rester au cœur de l'équipe première pendant près d'une décennie supplémentaire. Ayant gravi tous les échelons du centre de formation jusqu'au plus haut niveau, la prolongation de son contrat constitue un coup de pouce significatif pour la vision des dirigeants, qui souhaitent construire une équipe autour de leaders issus du club et de talents d'élite.
- Getty Images Sport
Du centre de formation au poste de capitaine
Après avoir signé son nouveau contrat, James s'est dit ravi, déclarant sur le site officiel du club : « Je suis aux anges d'avoir prolongé mon contrat – Chelsea compte énormément pour moi. J'ai toujours dit que je voulais passer mes meilleures années ici, et je crois sincèrement que nous avons tout ce qu'il faut pour poursuivre sur la lancée de nos succès passés. »
Les directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart ont fait écho aux sentiments du défenseur, soulignant son importance pour l'identité du club. « C'est le leader de cette équipe, tant sur le terrain qu'en dehors. Reece sait ce que signifie porter cet écusson et nous sommes impatients de poursuivre cette aventure ensemble. »
Des projets ambitieux pour l'avenir
James a déjà mené l'équipe à la victoire en Ligue Europa Conférence et lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA, s'imposant comme un pilier tactique de l'effectif. Sa décision de prolonger son contrat jusqu'en 2032 constitue l'un des engagements les plus longs de l'histoire de la Premier League, témoignant d'une confiance totale envers le staff technique actuel et la stratégie de recrutement.
L'international anglais a tenu les promesses qu'il avait laissées entrevoir à l'adolescence lorsqu'il a remporté le titre de Joueur de la saison de l'Académie en 2018. En consacrant ses meilleures années aux Blues, il garantit que le mantra « Made in Cobham » restera au cœur du club pendant cette période de transition majeure.
- Getty Images Sport
À la tête de la difficile tâche qui attend Chelsea
Chelsea occupe actuellement la cinquième place du classement de la Premier League et vise une place en Ligue des champions. James reste un joueur clé des Blues cette saison : il a disputé 35 matches toutes compétitions confondues, marquant deux buts et délivrant sept passes décisives.
Le prochain match des Blues est un choc de championnat contre Newcastle, avant d'affronter un défi de taille face au PSG lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions – le match aller s'est soldé par une victoire 5-2 des Parisiens.
