Reece James est « aux anges » : le capitaine de Chelsea compte passer ses « meilleures années » à Stamford Bridge après avoir signé un nouveau contrat

Chelsea a officiellement confirmé que James s'était assuré un avenir à long terme dans l'ouest de Londres en signant un nouveau contrat exceptionnel qui court jusqu'en 2032. Ce produit du centre de formation, qui a rejoint le club à l'âge de six ans, a consolidé son statut de pilier du projet sportif du club.

Le défenseur de 26 ans est désormais assuré de rester au cœur de l'équipe première pendant près d'une décennie supplémentaire. Ayant gravi tous les échelons du centre de formation jusqu'au plus haut niveau, la prolongation de son contrat constitue un coup de pouce significatif pour la vision des dirigeants, qui souhaitent construire une équipe autour de leaders issus du club et de talents d'élite.