Thierry Henry en exclusivité : Kylian Mbappé offrait tout le temps du caviar aux gens, mais aujourd'hui, il est en train de se faire détruire

Henry estime que la France devra faire face à une concurrence acharnée si elle veut remporter un troisième titre mondial, l'Angleterre de Thomas Tuchel faisant partie des prétendants au titre en Amérique du Nord. La France de Mbappé a éliminé les Three Lions en quarts de finale avant d'atteindre la finale de 2022.

« Écoutez, on ne peut jamais être trop confiant. La seule chose qui nous donne une certaine positivité, c'est que nous avons atteint les deux dernières finales. Et si l'on remonte plus loin, sur les sept dernières Coupes du monde, nous avons atteint quatre finales », a poursuivi Henry. « Alors, oui, mais comment ne pas penser à l'Angleterre maintenant ? Comment ne pas penser à ceux qui ont toujours mis l'Allemagne de côté, ou qui pensent que le Brésil pourrait faire son retour, vous voyez ? Je veux dire, l'Italie doit encore se qualifier, mais comment ne pas y penser ? Le Portugal ou l'Argentine comme champions du monde, vous voyez ? Je suis français, je vais toujours espérer que nous ferons une bonne Coupe du monde, mais ça va être difficile. C'est toujours difficile. C'est très difficile à dire.

« Depuis que Tuchel a pris l'équipe en main, Harry Kane semble différent de celui que nous avons vu à l'Euro. Peut-être qu'il a eu beaucoup de matchs à disputer à l'Euro. J'ai déjà vécu ça, je dis toujours aux gens qu'on ne se prépare pas pour les tournois, on les joue. Parce que certains de ces gars arrivent parfois à bout de forces à cause de la longue saison qu'ils ont disputée.

Mais écoutez, il faut rendre hommage à cette équipe, et aussi à [Gareth] Southgate, pour ce qu'il a construit, car ce n'est plus l'entraîneur. Nous savons tous que c'est Tuchel, et je suis un grand fan de Tuchel, mais je dis simplement que deux finales, une demi-finale avant, un quart de finale contre la France. Vous êtes là ou presque, alors maintenant vous devez trouver un moyen de franchir cette ligne, qui est, comme vous le savez, en Angleterre, une ligne que les gens attendent depuis 1966 que de nombreux joueurs et équipes franchissent. Ce n'est pas facile à franchir. Si vous regardez l'histoire des équipes qui n'ont pas gagné, des grands joueurs qui n'ont pas gagné, cela ne se passe tout simplement pas comme ça. Si vous regardez les équipes qui l'ont remporté, vous verrez qu'elles ne sont pas nombreuses. Si vous regardez les noms, la plupart du temps, ce sont les mêmes. L'Espagne est récemment venue ajouter son nom à la liste, mais si vous supprimez les noms des équipes qui ont remporté le titre, vous revenez souvent aux mêmes, ce qui montre que ce n'est pas facile.

Je vis à Londres, je vis en Angleterre. J'étais avec Bukayo [Saka] l'autre jour, et je dois dire que je lui souhaite bonne chance, évidemment pas contre la France, car cela va sans dire, c'est la norme, évidemment. Mais je pense simplement que cette équipe est très proche d'y arriver.

Mais il y a aussi le Portugal et beaucoup d'autres équipes. Si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, pour être là, pour remporter la Coupe du monde, il faut un petit peu de chance. Il faut que tout le monde soit en forme. Il ne faut pas perdre de joueurs en cours de route. Il faut avoir un peu de temps, un gars qui arrive devant vous et rate un but facile. Il y a tellement de choses dont on peut parler qui doivent se mettre en place pour que vous puissiez gagner. Donc, comme je l'ai dit, c'est tout ce que je peux souhaiter à certains de ces gars, parce que ce serait génial pour eux, mais je pense la même chose pour mon pays, et je pense vraiment qu'ils ont la capacité de gagner. Évidemment, ils font partie des favoris pour une raison, et si vous regardez les résultats récents de l'Angleterre dans les tournois, ils sont là ou presque. Maintenant, il s'agit de franchir la ligne d'arrivée.