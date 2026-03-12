Goal.com
Thierry Henry en exclusivité : Kylian Mbappé offrait tout le temps du caviar aux gens, mais aujourd'hui, il est en train de se faire détruire

Thierry Henry a pris la défense de l'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé, affirmant que son compatriote français avait été injustement critiqué au cours de sa carrière en raison des attentes élevées à son égard. Mbappé s'est fait connaître avec l'AS Monaco avant de signer un contrat à neuf chiffres avec le Paris Saint-Germain et de remporter la Coupe du monde avec la France en tant que titulaire clé alors qu'il était encore adolescent. À ce jour, Mbappé a marqué 365 buts en 460 apparitions en club, tandis qu'il a également inscrit 55 buts en 94 sélections avec la France, ce qui le place en deuxième position derrière Olivier Giroud dans le classement des meilleurs buteurs de tous les temps des Bleus. Malgré ces nombreuses distinctions, Mbappé n'a jamais remporté la Ligue des champions en tant que joueur, et bien qu'il soit pressenti pour remporter de nombreux Ballons d'Or dans une ère post-duopole Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, il n'a toujours pas décroché le Ballon d'Or.

  • Henry défend la carrière de Mbappé

    Dans une interview exclusive accordée à GOAL, en association avec Lay's, Henry a déclaré que Mbappé avait été jugé injustement pendant la majeure partie de sa carrière en raison des attentes élevées que les gens avaient placées en lui lorsqu'il était jeune.

    Henry a déclaré : « Pour moi, je ne pense même pas au Ballon d'Or, qui vient avec ce que vous faites. Je pense simplement que c'est un gars qui a commencé avec... il n'a joué que deux Coupes du monde et est allé deux fois en finale. Il a marqué dans les deux, il en a gagné une, il en a perdu une. Peu de gens peuvent en dire autant. Peu de gens ont fait cela.

    Mais malheureusement pour Kylian, quand on donne tout le temps du caviar aux gens, il suffit d'un seul jour dans l'année où on ne le fait pas pour qu'on se fasse descendre en flammes. C'est fou, mais c'est comme ça. C'est le niveau où il se trouve.

    Parfois, il est jugé sur ce qu'il ne fait pas ou ce qu'il n'a pas encore fait. Et les gens ont tendance à oublier ce qu'il a accompli, ce qui me fait dire : « OK, je comprends, je ne dis pas qu'il a droit à une passe, mais peut-on parfois être justes ? » Il y a tellement d'attentes envers ce garçon depuis qu'il a 16 ans, et il a presque toujours répondu présent. Vu son comportement, ses statistiques, ses trophées et ses chiffres, il ne s'en sort pas si mal.

    Mais, comme je l'ai dit, un jour, si vous n'apportez pas de caviar à votre hôte, il se plaindra. C'est comme ça, et le joueur qu'il est, je pense que d'une certaine manière, il doit simplement l'accepter. Cela vous montre que vous êtes un joueur exceptionnel, car sinon, on ne parlerait pas de vous. Mais tout ce que je sais, c'est que ce gars n'a disputé que deux Coupes du monde et s'est rendu deux fois en finale. Je veux dire, s'il en dispute une troisième, ce n'est même plus l'histoire de la France, c'est l'histoire de la Coupe du monde. »

    Les espoirs de Mbappé pour la Coupe du monde avec la France

    Mbappé a la possibilité d'égaler le record de Cafu, qui a disputé trois finales de Coupe du monde, mais l'équipe de France avec laquelle il joue aujourd'hui est très différente de celle avec laquelle il a remporté le tournoi en 2018. Henry estime que la profondeur de l'effectif des Bleus leur sera bénéfique, mais il s'est abstenu de nommer les joueurs qu'il choisirait comme titulaires.

    « Eh bien, c'est à Didier Deschamps qu'il revient de le faire, en toute honnêteté ! », a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé qui il aimerait voir jouer. « Nous avons la chance en France d'avoir beaucoup de choix, et pas seulement en attaque. Que ce soit au milieu de terrain, en défense, parmi les gardiens de but, peu importe, nous avons beaucoup de chance de ce côté-là.

    Je ne sais pas comment nous allons jouer. Les gens vont parler de Mbappé. Vous avez un joueur comme [Hugo] Ekitike qui est en train de se faire un nom. Il y a six mois, personne n'aurait dit qu'Ekitike pourrait aller ou ira à la Coupe du monde. C'est à Deschamps de décider. Et maintenant, les gens se disent à nouveau : « Oh mon Dieu, la France ». Donc, comme je l'ai dit, je n'aime pas trop entrer dans les détails pour savoir qui devrait y aller, qui ne devrait pas y aller, ou ce qui va se passer.

    Je sais que nous avons des options, on ne peut pas le nier. Nous avons le choix. Nous avons une bonne équipe, mais elle ne peut compter qu'un certain nombre de joueurs. Il va falloir laisser de bons joueurs à la maison. C'est ça, la qualité de la France. Tout ce que je veux, pour être honnête avec vous, c'est que nous soyons performants, que nous puissions disputer une autre finale et que nous soyons sûrs de la gagner. Mais c'est un espoir, c'est un souhait. Je veux cela pour mes anciens coéquipiers et pour mon pays. C'est certain. »

  • L'Angleterre pourrait-elle mettre fin à 60 ans de souffrance ?

    Henry estime que la France devra faire face à une concurrence acharnée si elle veut remporter un troisième titre mondial, l'Angleterre de Thomas Tuchel faisant partie des prétendants au titre en Amérique du Nord. La France de Mbappé a éliminé les Three Lions en quarts de finale avant d'atteindre la finale de 2022.

    « Écoutez, on ne peut jamais être trop confiant. La seule chose qui nous donne une certaine positivité, c'est que nous avons atteint les deux dernières finales. Et si l'on remonte plus loin, sur les sept dernières Coupes du monde, nous avons atteint quatre finales », a poursuivi Henry. « Alors, oui, mais comment ne pas penser à l'Angleterre maintenant ? Comment ne pas penser à ceux qui ont toujours mis l'Allemagne de côté, ou qui pensent que le Brésil pourrait faire son retour, vous voyez ? Je veux dire, l'Italie doit encore se qualifier, mais comment ne pas y penser ? Le Portugal ou l'Argentine comme champions du monde, vous voyez ? Je suis français, je vais toujours espérer que nous ferons une bonne Coupe du monde, mais ça va être difficile. C'est toujours difficile. C'est très difficile à dire.

    « Depuis que Tuchel a pris l'équipe en main, Harry Kane semble différent de celui que nous avons vu à l'Euro. Peut-être qu'il a eu beaucoup de matchs à disputer à l'Euro. J'ai déjà vécu ça, je dis toujours aux gens qu'on ne se prépare pas pour les tournois, on les joue. Parce que certains de ces gars arrivent parfois à bout de forces à cause de la longue saison qu'ils ont disputée.

    Mais écoutez, il faut rendre hommage à cette équipe, et aussi à [Gareth] Southgate, pour ce qu'il a construit, car ce n'est plus l'entraîneur. Nous savons tous que c'est Tuchel, et je suis un grand fan de Tuchel, mais je dis simplement que deux finales, une demi-finale avant, un quart de finale contre la France. Vous êtes là ou presque, alors maintenant vous devez trouver un moyen de franchir cette ligne, qui est, comme vous le savez, en Angleterre, une ligne que les gens attendent depuis 1966 que de nombreux joueurs et équipes franchissent. Ce n'est pas facile à franchir. Si vous regardez l'histoire des équipes qui n'ont pas gagné, des grands joueurs qui n'ont pas gagné, cela ne se passe tout simplement pas comme ça. Si vous regardez les équipes qui l'ont remporté, vous verrez qu'elles ne sont pas nombreuses. Si vous regardez les noms, la plupart du temps, ce sont les mêmes. L'Espagne est récemment venue ajouter son nom à la liste, mais si vous supprimez les noms des équipes qui ont remporté le titre, vous revenez souvent aux mêmes, ce qui montre que ce n'est pas facile.

    Je vis à Londres, je vis en Angleterre. J'étais avec Bukayo [Saka] l'autre jour, et je dois dire que je lui souhaite bonne chance, évidemment pas contre la France, car cela va sans dire, c'est la norme, évidemment. Mais je pense simplement que cette équipe est très proche d'y arriver.

    Mais il y a aussi le Portugal et beaucoup d'autres équipes. Si vous voyez ce que je veux dire. Parfois, pour être là, pour remporter la Coupe du monde, il faut un petit peu de chance. Il faut que tout le monde soit en forme. Il ne faut pas perdre de joueurs en cours de route. Il faut avoir un peu de temps, un gars qui arrive devant vous et rate un but facile. Il y a tellement de choses dont on peut parler qui doivent se mettre en place pour que vous puissiez gagner. Donc, comme je l'ai dit, c'est tout ce que je peux souhaiter à certains de ces gars, parce que ce serait génial pour eux, mais je pense la même chose pour mon pays, et je pense vraiment qu'ils ont la capacité de gagner. Évidemment, ils font partie des favoris pour une raison, et si vous regardez les résultats récents de l'Angleterre dans les tournois, ils sont là ou presque. Maintenant, il s'agit de franchir la ligne d'arrivée.

    Henry, « Fan du match » de Lay's et un groupe de discussion WhatsApp spécial

    Henry s'est entretenu avec GOAL en collaboration avec Lay's, dans la perspective de la Coupe du monde. Ayant déjà participé à d'autres campagnes Lay's, telles que l'initiative « No Lay's, No Game » qui a remporté un franc succès l'année dernière, l'énigmatique Français est de retour aux côtés de Lionel Messi, Sir David Beckham, Alexia Putellas et Steve Carell, offrant aux fans la possibilité d'accéder à leur groupe de discussion WhatsApp exclusif. Ils ont également dévoilé le programme « Fan of the Match », qui permettra à 104 supporters chanceux (un pour chaque match du tournoi) de bénéficier d'un accès exclusif au bord du terrain, de billets premium pour les matchs, d'une reconnaissance à la mi-temps sur l'écran géant du stade et de leur propre trophée Lay's Fan of the Match.

    « Nous nous rapprochons à nouveau des fans », s'est réjoui Henry. « [Ces dernières années], c'était nous, ou plutôt moi, qui allions frapper à la porte des gens pour les inviter au stade [pour le programme « No Lay's, No Game »]. Cette année, grâce au groupe WhatsApp et au programme Fan of the Match, [les fans peuvent] remporter un trophée, des billets premium et venir après le match. Ça va être génial. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir la chance de vivre ce genre de situation en tant que fan. Je pense que c'est vraiment un rêve. »

    Alors, que pouvons-nous attendre de Henry dans cette discussion WhatsApp ? « Eh bien, je ne peux pas tout vous dire ! Je ne peux pas gâcher la surprise. Mais vous me verrez certainement sourire, ça c'est sûr », a-t-il admis.

    « Le plus important, c'est d'y avoir accès, je pense que c'est ça qui fait tout l'intérêt. Je ne peux pas entrer dans les détails, sinon ce ne sera plus une surprise pour tout le monde, mais le plus important, c'est de se sentir vraiment connecté à tout le monde et d'avoir ces « plaisanteries ». Vous verrez que ça va encore une fois être très drôle.

    Je suis [enthousiaste], je vais être honnête avec vous. Vous savez, c'est ma quatrième fois [avec Lay's]. Et après la première, quand on m'a dit que je devais aller chez les gens et frapper à leur porte, je me suis dit : « Vraiment ? Et puis, vous savez quoi ? C'était incroyable, la réaction des gens qui ouvraient la porte, qui ne pensaient pas que c'était moi, qui essayaient de me raconter des histoires pour me faire rester s'ils n'avaient pas de Lay's. Par exemple, un type est venu avec une pomme de terre et m'a dit : « Je peux vous en faire cuire une ? » Mais de quoi vous parlez ? Pas de Lay's, pas de match ! Je ne peux pas rester.

    Mais leur réaction et l'interaction, c'était génial. Parce que je n'arrête pas de dire que pendant ma carrière [de joueur], on est passé d'une époque où les joueurs allaient boire un verre au pub avec les fans avant mon arrivée à Arsenal, à une époque où on a arrêté ça, donc ma génération n'a pas connu ça. Aujourd'hui, les joueurs discutent avec les fans sur Instagram, ils leur répondent directement. Donc, j'ai sauté cette étape. Pour moi, c'était sympa d'ajouter ce petit lien, d'aller chez les gens, et comme vous allez le voir, je plaisante avec les fans, ce qui est cool. »

    Lay's offre aux fans l'accès au groupe WhatsApp le plus légendaire de tous les temps, où les stars Alexia Putellas, Lionel Messi, David Beckham, Steve Carell et Thierry Henry organisent la fête ultime pour regarder la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Cliquez ici pour plus de détails.

