Dans les coulisses de la quête du triplé de Chelsea : les Blues entament leur course aux trois trophées avec la finale de la Coupe de la Ligue, malgré une défense de titre catastrophique en WSL

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que la saison de Chelsea ne peut pas encore se terminer sur une note positive. Certes, les choses ont été difficiles en championnat, et même conserver une place en Ligue des champions s'annonce compliqué, mais trois trophées sont encore à portée de main pour les champions d'Angleterre en titre.

L'équipe de Sonia Bompastor est en quarts de finale de la FA Cup et de la Ligue des champions et, dimanche, elle affrontera Manchester United en finale de la Coupe de la Ligue. Après avoir battu les Red Devils au cinquième tour de la FA Cup, une nouvelle victoire contre l'équipe de Marc Skinner, qui permettrait de remporter le premier trophée de la saison, pourrait donner à Chelsea l'élan nécessaire pour terminer en beauté, réparer ses erreurs et faire taire les sceptiques.

« Nous pouvons encore remporter plusieurs titres dans ce club », déclare Erin Cuthbert, qui en est à sa dixième année sous les couleurs des Blues, à GOAL. « Je pense que c'est ce qu'on attend de vous quand vous êtes dans un club comme Chelsea : même si vous traversez une mauvaise passe ou que les gens commencent à douter de vous à l'extérieur, vous devez toujours rebondir et leur montrer de quoi vous êtes capable. »