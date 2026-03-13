Goal.com
Dans les coulisses de la quête du triplé de Chelsea : les Blues entament leur course aux trois trophées avec la finale de la Coupe de la Ligue, malgré une défense de titre catastrophique en WSL

La saison de Chelsea ne s'est pas déroulée comme prévu jusqu'à présent. Après avoir remporté son sixième titre consécutif en Super League féminine l'année dernière, en restant invaincu lors des 22 matchs et en établissant plusieurs records, la défense du titre des Blues s'est avérée incroyablement décevante. Avec neuf points de retard sur le leader Manchester City à six matchs de la fin, ce résultat est tout simplement insuffisant pour un club aux standards aussi élevés.

Cependant, cela ne signifie pas pour autant que la saison de Chelsea ne peut pas encore se terminer sur une note positive. Certes, les choses ont été difficiles en championnat, et même conserver une place en Ligue des champions s'annonce compliqué, mais trois trophées sont encore à portée de main pour les champions d'Angleterre en titre.

L'équipe de Sonia Bompastor est en quarts de finale de la FA Cup et de la Ligue des champions et, dimanche, elle affrontera Manchester United en finale de la Coupe de la Ligue. Après avoir battu les Red Devils au cinquième tour de la FA Cup, une nouvelle victoire contre l'équipe de Marc Skinner, qui permettrait de remporter le premier trophée de la saison, pourrait donner à Chelsea l'élan nécessaire pour terminer en beauté, réparer ses erreurs et faire taire les sceptiques.

« Nous pouvons encore remporter plusieurs titres dans ce club », déclare Erin Cuthbert, qui en est à sa dixième année sous les couleurs des Blues, à GOAL. « Je pense que c'est ce qu'on attend de vous quand vous êtes dans un club comme Chelsea : même si vous traversez une mauvaise passe ou que les gens commencent à douter de vous à l'extérieur, vous devez toujours rebondir et leur montrer de quoi vous êtes capable. »

  Lauren James Chelsea Women 2025-26

    En dessous de la moyenne

    Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Chelsea n'a pas été aussi dominant et incontournable que d'habitude cette saison. Certaines sont évidentes, comme le fait que les Blues n'ont tout simplement pas été aussi efficaces qu'ils auraient dû l'être, ou qu'ils le sont habituellement, devant le but. Aucune équipe de la WSL n'est aussi loin de ses objectifs (xG) que Chelsea, qui a marqué 29 buts pour un xG de 33,77. West Ham, troisième avant-dernier, est le suivant sur cette liste, mais avec un écart négatif de 2,66, contre 4,77 pour Chelsea.

    Cela est au moins en partie lié aux blessures auxquelles les Blues ont dû faire face. Si l'on se concentre uniquement sur les attaquantes, Mayra Ramirez n'a pas joué de toute la saison, Sam Kerr vient tout juste de revenir après une blessure qui l'a tenue éloignée des terrains pendant près de deux ans et Aggie Beever-Jones a manqué plusieurs matchs en raison d'une blessure à la cheville. Catarina Macario, qui a parfois joué en tant qu'attaquante, n'a pas joué depuis décembre, tandis que la charismatique Lauren James n'a disputé ses 90 premières minutes de la saison que le mois dernier.

    Mais il y a aussi d'autres problèmes. Il y a le fait que cette équipe ne semble pas aussi solide en défense que la saison dernière, ce qui s'explique en partie par l'approche plus offensive adoptée par Bompastor cette saison. Mais lorsque cela ne porte pas ses fruits dans le dernier tiers, cela rend les faiblesses défensives plus visibles.

    
  Sjoeke Nusken Chelsea Women 2025-26

    Déception palpable

    D'une part, la domination de Chelsea sur la WSL ne pouvait pas durer éternellement. Remporter six titres consécutifs était incroyable, surtout compte tenu des adversaires auxquels ils étaient confrontés. Après tout, City, United et Arsenal ne sont pas des équipes faciles à battre. Mais dans le vestiaire des Blues, cette perspective n'est pas invoquée comme une raison pour minimiser une défense de titre décevante.

    « Je suis furieuse que le championnat soit peut-être hors de portée et je n'aime pas ça », déclare Cuthbert. « Je pense que nous avons vraiment connu une période qui sera difficile à égaler, même à l'avenir, et [remporter six titres consécutifs] est un exploit incroyable, mais cela ne rend pas les choses meilleures et ne m'aide pas à accepter [la perte du titre]. Je suis une compétitrice. Je veux remporter tous les trophées. »

  Millie Bright Chelsea Women 2025-26

    Aigus sur la table

    Heureusement, Chelsea a encore trois trophées à remporter. La finale de la Coupe de la Ligue dimanche offre une première chance de remporter un titre, avant le quart de finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le champion d'Europe en titre et grand rival londonien des Blues, qui aura lieu plus tard ce mois-ci. Chelsea affrontera ensuite un autre adversaire de la capitale, Tottenham, le premier week-end d'avril, avec une place en demi-finale de la FA Cup à la clé.

    C'est une partie de la saison qui exige beaucoup des joueurs et des effectifs de ces grands clubs, avec un calendrier qui prévoit souvent des matchs tous les trois ou quatre jours. Les Blues ont longtemps été considérés comme l'équipe à battre en termes de profondeur, mais les blessures font que ce n'est pas aussi évident cette saison.

    Cela dit, Bompastor dispose toujours de nombreux joueurs de haut niveau et, surtout, ceux-ci ont une grande expérience de la « phase décisive » de la saison, ce qui n'est pas le cas de tout le monde.

  Erin Cuthbert Chelsea Women 2025-26

    Une expérience riche

    Cela peut être particulièrement avantageux compte tenu de l'approche adoptée par Chelsea dans ces matchs. En repensant à la finale de la Coupe de la Ligue de l'année dernière, qui a vu les Blues battre Man City 2-1 et remporter le trophée, Cuthbert se souvient que cela « n'était qu'un match comme les autres » pour elle, « car à ce stade de la saison, chaque match est une finale de coupe ».

    « Oui, il y a un trophée à gagner, mais il y a un trophée à gagner dans chaque match que nous disputons », explique-t-elle. « C'est le genre de mentalité qui, si vous prenez l'habitude de considérer que chaque match est important, vous permet de ne pas être intimidé par l'événement. »

    Les autres équipes ont-elles cette mentalité ? Chelsea se bat pour remporter plusieurs trophées depuis de nombreuses années, tandis que son adversaire de dimanche, Manchester United, est beaucoup plus novice en la matière. Cela pourrait-il jouer en faveur des Blues ? « On peut jouer l'événement plutôt que le match, et je pense que c'est une position dangereuse », note Cuthbert à propos des équipes les moins expérimentées.

  Erin Cuthbert Millie Bright Chelsea League cup 2025

    Des gagnants confirmés

    Le groupe de Chelsea s'est régulièrement retrouvé dans ce genre de situation, trouvant à chaque fois différents moyens de s'imposer. Il faut reconnaître que le sentiment d'inévitabilité qui entourait les Blues n'est pas aussi fort cette saison, les petits détails ne leur étant pas aussi souvent favorables. Mais c'est une équipe qui sait se battre et arracher la victoire, même si la performance n'est pas tout à fait à la hauteur de ses ambitions, ce qui a parfois été le cas récemment.

    C'est pourquoi Cuthbert est si fier de la victoire en finale de la Coupe de la Ligue l'année dernière : « Je pense que cette performance, en particulier, incarnait bien l'esprit de Chelsea. Se battre même lorsque nous n'étions pas au meilleur de notre forme, trouver le moyen de gagner. Je pense que c'est ce dont nous aurons besoin au cours des prochains mois. Nous n'avons peut-être pas le rythme, mais trouver le moyen de gagner est ce que cette équipe de Chelsea a toujours fait et c'est ce que nous devons continuer à faire. »

  Chelsea Women 2025-26

    Prêt à faire une déclaration

    Si Chelsea y parvient ce week-end, cela pourrait être le déclic dont leur saison a besoin.

    « C'est le premier trophée de la saison et il arrive à un moment où il peut soit vous donner un coup de pouce supplémentaire pour continuer et réussir le reste de la saison, soit ébranler un peu votre confiance à l'approche de la fin de la saison et de tous les grands matchs », confirme Cuthbert. « C'est important. C'est un trophée important pour nous, il serait important pour le groupe, il serait important pour l'entraîneur et, surtout, il serait important pour le club. »

    Après tant de négativité autour de cette équipe de Chelsea, après ses deux premières défaites consécutives en WSL en plus de 10 ans, après les questions sur l'avenir de Bompastor et alors que le titre de championne lui échappe, que signifierait pour ce groupe de joueuses de soulever ce trophée dimanche ?

    « Ce serait un message fort », estime Cuthbert. « Cela en dirait long sur la situation de l'équipe, sur notre résilience et sur notre capacité à trouver le moyen de gagner, ce que cette équipe de Chelsea a toujours fait. »

