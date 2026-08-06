Les meilleures applications de paris sportifs en 2023

Les meilleures applications paris sportifs en août 2026

Quelle est la meilleure application de paris sportifs en août 2026 ?

🥇 Unibet est désormais la meilleure application de paris sportifs en France à ce jour. Suite à sa fusion stratégique avec Parions Sport, le site de paris sportifs a consolidé sa position de leader en alliant l'expertise technologique d'Unibet à la solidité historique de la marque de la FDJ.

Sa fiabilité, son interface intuitive et ses cotes généralement compétitives, notamment sur les grands événements, en font l'une des applis préférées des utilisateurs qui lui attribuent une note de 4,7 sur l'App Store et 4,4 sur le Play Store. Cette alliance lui permet d'offrir une expérience enrichie, combinant le meilleur du streaming en direct (Unibet TV) avec une profondeur de marchés inégalée, confirmant son statut d'application incontournable pour tous les types de parieurs.

Unibet Winamax Betclic PMU Betsson Olybet Pokerstars Sport DAZN Bet NetBet Bwin

Les meilleures applications de paris sportifs en détails

L'application Unibet

✔️ Avantages de l'application Unibet

Cash Out

MyBet : crééz votre propre pari en combinant jusqu'à 10 sélections

Super Cotes Boostées

MultiMax : jusqu’à 50% de bonus sur les combinés foot, tennis et/ou rugby.

Annulation de pari : jusqu'à 2 minutes après la validation du pari

Live Stream avec Streambet

Notifications push :

Favoris pour personnaliser votre écran d’accueil

🎁 Bonus de bienvenue : Avec le code promo Unibet GOAL110, les nouveaux joueurs peuvent obtenir un double bonus : 10€ sans dépôt + remboursement du premier pari jusqu'à 100€ s'il est perdant.

L'application Winamax

⭐ Notes des utilisateurs : 4,6 sur App Store & 4,4 sur Play Store

✔️Avantages de l'appli Winamax

Bonus de premier dépôt jusqu’à 100€

Cotes très attractives

Plus de 20 disciplines ouvertes aux paris

Paris Live

Live Stream avec la Winamax TV

Émissions Winamax

Paris combinés MyMatch

Cash Out

Grilles 7 et 12 sélections

Jeu de l’entraîneur

Partagez de paris sur les réseaux sociaux

Système de Miles pour accumuler des points de fidélité et débloquer des bonus de jeu.

🎁 Bonus de bienvenue : Winamax offre deux bonus à ses nouveaux inscrits : un bonus paris sportifs jusqu'à 100€ en cash et le second pour le poker jusqu'à 250€.

L'application Betclic

⭐ Notes des utilisateurs : 4,7 sur App Store & 4,5 sur Play Store

✔️ Avantages de l'application Betclic

+ de 50 sports à l'affiche et jusqu’à 250 paris différents par évènement

Défis pour remporter des feebets

Paris combinés Multi+ : jusqu’à 50% de bonus si le combi est gagnant

Annulation de pari : dans les 2 minutes suivant la prise de pari

Cotes boostées : jusqu’à 15%

Cash Out

Partage de paris sur les réseaux sociaux

Connexion rapide via Touch ID ou Face ID

Live Streaming

Nouvelle fonctionnalité d’assurance : si votre combiné est perdant à cause d’une seule sélection, vous êtes remboursé de votre mise de base.

Boosts réguliers sur la plateforme de poker avec des cash game boostées et des feebets à remporter à l’issus d’une partie.

🎁 Bonus de bienvenue : Betclic rembourse votre premier pari jusqu'à 100€ s'il est perdant. Utilisez le code promo Betclic BCGOAL au moment de votre inscription pour profiter de ce bonus, crédité sous forme de feebets.

L'application PMU Sport

⭐ Notes des utilisateurs : 4 sur l'App Store & 3,2 sur le Play Store

✔️ Avantages de l'application PMU

Large choix de paris

Live streaming : Regardez certains matchs en direct depuis l'application.

Fonctionnalité Cash Out : Sécurisez vos gains ou limitez vos pertes en retirant votre pari avant la fin de l'événement.

Bonus Combi max : vos gains sur les paris combinés sont boostés jusqu'à 75%.

Offres promotionnelles régulières : Bénéficiez de freebets, de remboursements et d'autres promotions tout au long de l'année.

Possibilité de jouer au Twister Poker

Modificateur de paris

🎁 Bonus de bienvenue : PMU rembourse votre premier sportif jusqu'à 100€ s'il est perdant. Un bonus crédité en cash et non en paris gratuits.

L'application Pokerstars sport

⭐Notes des utilisateurs : 4,2 sur App Store & 3,7 sur Play Store

✔️ Avantages de l'appli Pokerstars Sport

Cotes Boostées

Coups de Poker : Des cotes spéciales sont disponibles pour les joueurs qui souhaitent tenter des paris audacieux avec des gains potentiellement élevés.

Multi Cote : jusqu'à 200% de gains supplémentaires sur les paris combinés

Notifications Push personnalisées : notifications en temps réel pour rester informés des événements sportifs et des promotions.

PokerStars Rewards : programme de fidélité qui permet aux joueurs de gagner des points et des récompenses en jouant au poker et en pariant.

Partage des résultats sur les réseaux sociaux

Système de connexion sécurisé : reconnaissance faciale et empreinte digitale

Options de Paiement Flexibles : y compris Visa, Skrill, et Neteller

Interface Conviviale

Support Client 24/7

StarSub pour une assurance sur votre pari buteur en cas de remplacement.

🎁 Bonus de bienvenue : Pokerstars Sports rembourse votre premier pari s'il est perdant, dans la limite de 100€. Un bonus remis en freebets, et en deux fois.

L'application Betsson

⭐ Notes des utilisateurs : 3,1 sur App Store & 3,7 sur Play Store

✔️ Avantages de l'application Betsson

Cashback

Combi Express

CashOut+ : Les utilisateurs peuvent sécuriser leurs gains en direct et laisser une partie de leur mise en jeu.

Promotions régulières

BetSwipe : possibilité de préparer ses paris en swipant les différents événements.

Application native : Betsson a développé l'une des premières applications natives pour les paris en argent réel sur le marché nordique

Support client proactif

Large gamme de sports et de paris : L'application couvre une variété de sports avec des cotes compétitives, notamment sur les ligues de football populaires et d'autres événements sportifs majeurs

🎁 Offre de Bienvenue : Betsson rembourse jusqu'à 100€ en bonus si le premier pari est perdant. De plus, les nouveaux utilisateurs reçoivent 10€ supplémentaires après validation de leur compte grâce au code promo Betsson VERIF10.

L'application NetBet

⭐ Notes des utilisateurs : 2,7 sur App Store & 2,4 sur Play Store

✔️ Avantages de l'application NetBet

Jackpot mystère tous les vendredis

Club NetBet : cumulez des points grâce à vos paris pour les échanger contre des bonus

Cash Out

Grilles de 5, 7, 9 ou 12 sélections

Combi Boosté

Live Streaming sur la la NetBet TV

Paris en direct

🎁 Bonus de bienvenue : NetBet rembourse votre premier s'il est perdant, dans la limite de 100€ et sous forme de paris gratuits (freebets). Utilisez le code promo NetBet NBGOAL lors de votre inscription pour profiter de cette offre de bienvenue.

L'appli Olybet

⭐ Notes des utilisateurs : 3,9 sur App Store & 4,6 sur Play Store

✔️ Avantages de l'application Olybet

Live Streaming : Suivez vos événements sportifs préférés en direct.

Cash Out : Sécurisez vos gains avant la fin d'un match.

Gestion du compte joueur : Gérez facilement vos dépôts, retraits, et historique des transactions.

Paris en direct : Placez des paris en temps réel pendant les matchs.

Promotions régulières : Profitez de diverses offres et promotions tout au long de l'année.

🎁 Bonus de bienvenue : avec le code promo Olybet OLYGOAL, le bookmaker offre un bonus de bienvenue allant jusqu'à 100€ pour les nouveaux utilisateurs : 1e pari remboursé jusqu'à 50€ s'il est perdant + 50€ de cashback.

L'application DAZN Bet

⭐ Notes des utilisateurs : pas encore de notes. L'application mise sur l'intégration avec l'écosystème de streaming sportif DAZN.



Synergie DAZN : Intégration facilitée pour les abonnés à la plateforme de streaming DAZN (selon les droits disponibles).

Interface intuitive : Design moderne et épuré axé sur la rapidité de prise de pari.

Pari en Live : Console de direct réactive avec statistiques en temps réel.

Notifications personnalisées : Recevez des alertes sur le score de vos matchs suivis.

Sécurité biométrique : Accès sécurisé via Touch ID ou Face ID pour une connexion rapide.

🎁 Bonus de bienvenue : Les nouveaux inscrits peuvent profiter d'un bonus de bienvenue classique : le premier pari remboursé jusqu'à 100€ en BonusBets s'il est perdant.

Résumé des avantages des applications paris sportifs

⚽ Bookmaker 🎁 Bonus de bienvenue ✔️ Les fonctionnalités importantes Unibet Jusqu’à 110€ en freebets (code GOAL110) Paris sportifs et turf, MyBet (10 cotes sur 1 match), Super Cotes Boostées, Cash Out, MultiMax (jusqu’à 50% de bonus), annulation pari en 2 min, Streambet (matchs en direct avec cotes), base de données statistiques, favoris et notifications push. Winamax 1er dépôt doublé jusqu’à 100€ Les meilleures cotes du marché, 20+ sports, 20 000+ matchs en streaming, émissions d’experts, MyMatch, Cash Out, Grilles, Jeu de l’entraîneur, Parrainage, partage des paris. Betclic 1er pari remboursé jusqu’à 100€ 50+ sports, 250 paris par événement, Défis quotidiens, Multi+ (jusqu’à 50% de bonus), annulation pari en 2 min, assurance sur un combiné perdant, Cotes Boostées (jusqu’à 15%), Cash Out, partage des pronos, Connexion rapide (Face ID/Touch ID), Streaming (La Liga, Bundesliga, ATP/WTA, NBA). Pokerstars Sport 1er pari remboursé jusqu’à 100€ (en 2 freebets) Football, NBA, Grand Chelem, rugby (Top 14), interface fluide et agréable. Betsson Jusqu’à 110€ (100€ sur dépôt + 10€ sans dépôt avec code promo) Interface complète, Replay, BetSwipe. NetBet Jusqu’à 100€ (50€ après le 1er pari avec code NBGOAL) Jackpot mystère, Club NetBet (points échangeables), Cash Out, Grilles (5-12 sélections), Combi Boosté (5%-100%), large choix de paris live et pré-match. PMU 1er pari remboursé jusqu’à 100€ (code promo SP***) 30+ sports, CombiMax (jusqu’à 75% de bonus), Bet Machine (suggestions de paris), 1N2 Jackpot (gain x1 à x100), Live Stream (Serie A, NHL, ATP/WTA), Cash Out, challenges et bonus. Olybet 1er pari remboursé jusqu’à 50€ + jusqu'à 50€ de cashback Cash Out, cotes boostées, paris live, MyCombo pour personnaliser vos paris, partenariat avec le Stade Toulousain. DAZN Bet 1er pari remboursé jusqu'à 100€ Synergie avec le streaming DAZN, interface moderne, Bet Builder et statistiques en temps réel.

Quelles est la meilleure appli pour parier sur le foot ?

📱L'application Unibet est l'une des meilleures options pour les amateurs de paris sportifs, en particulier pour ceux qui suivent le football.

Compatibilité : l'application Unibet est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris iOS, Android, Harmony OS et Microsoft, offrant une grande accessibilité pour les utilisateurs.

: l'application Unibet est compatible avec tous les systèmes d'exploitation, y compris iOS, Android, Harmony OS et Microsoft, offrant une grande accessibilité pour les utilisateurs. Interface intuitive : l'application est conçue pour être facile à utiliser, avec une interface intuitive qui permet une navigation fluide et agréable. Les rubriques sont bien présentées, et l'accès aux fonctionnalités est simple.

: l'application est conçue pour être facile à utiliser, avec une interface intuitive qui permet une navigation fluide et agréable. Les rubriques sont bien présentées, et l'accès aux fonctionnalités est simple. Gestion du compte : Unibet permet de gérer facilement son compte joueur depuis l'application, avec des fonctionnalités complètes pour effectuer des dépôts, retirer ses gains, et consulter l'historique des transactions.

: Unibet permet de gérer facilement son compte joueur depuis l'application, avec des fonctionnalités complètes pour effectuer des dépôts, retirer ses gains, et consulter l'historique des transactions. Paris en direct : les utilisateurs peuvent parier en direct sur une variété de sports, avec des cotes mises à jour en temps réel. L'application offre également des fonctionnalités de cash out pour sécuriser ses gains avant la fin d'un match.

: les utilisateurs peuvent parier en direct sur une variété de sports, avec des cotes mises à jour en temps réel. L'application offre également des fonctionnalités de cash out pour sécuriser ses gains avant la fin d'un match. Bonus de bienvenue : Unibet offre un bonus de bienvenue attractif pour les nouveaux utilisateurs : via le code promo GOAL110, le bookmaker offre non seulement un bonus sans dépôt de 10 euros, mais il rembourse également le premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 euros.

: Unibet offre un bonus de bienvenue attractif pour les nouveaux utilisateurs : via le code promo GOAL110, le bookmaker offre non seulement un bonus sans dépôt de 10 euros, mais il rembourse également le premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 euros. Fonctionnalités avancées : Unibet propose des fonctionnalités avancées comme le cash out, le streaming en direct (Unibet TV), et des alertes personnalisées pour enrichir l'expérience de paris.

Comment choisir une application paris sportifs ?

Le choix d’une application de paris sportifs ne doit pas se faire à la légère, car elle va conditionner directement votre expérience de jeu. Il est donc essentiel de sélectionner d’abord un bookmaker de qualité, car l’application est toujours le reflet fidèle du site auquel elle est associée. Plus un site est complet et riche en fonctionnalités, plus son support mobile sera performant et agréable à utiliser. Alors, quels sont les différents critères à prendre en compte ?

L'ergonomie de l'appli

D’un point de vue ergonomique, les principales applications comme celles d’Unibet, Winamax ou Betclic offrent une navigation fluide et intuitive, bien que leurs choix graphiques puissent être différents. Si vous envisagez de parier principalement depuis votre smartphone ou votre tablette, il est recommandé de commencer par tester l’application afin de vérifier les petits détails qui peuvent faire la différence dans votre quotidien de parieur.

Ce choix est bien sûr propre à chacun. La présence d’une barre de recherche, la possibilité d’ajouter des matchs ou compétitions en favori, ou encore l’option de connexion via empreinte digitale ou reconnaissance faciale sont autant d’éléments qui peuvent faciliter votre expérience de jeu, alors faites le bon choix !

Les moyens de paiements

Les moyens de paiement sont également un critère clé dans le choix d’une application de paris sportifs. Certains joueurs apprécient la simplicité des paiements via Google Pay ou Apple Pay, qui évitent d’avoir à saisir manuellement les informations de leur carte bancaire à chaque dépôt, ce qui, en effet, peut souvent être plus pratique et rapide pour parier sur un match en cours par exemple. Assurez-vous que l’application propose ces options afin de garantir des transactions rapides tout en étant sécurisées.

Les fonctionnalités

Enfin, il est primordial de vérifier que toutes les fonctionnalités essentielles à votre style de jeu sont bien présentes sur l’application. Si vous utilisez régulièrement le cash out, souhaitez annuler un pari sans pénalité en cas d’erreur, ou aimez jouer en combiné tout en profitant de bonus spécifiques, assurez-vous que ces options soient disponibles. Une application doit permettre une expérience de jeu complète pour être véritablement efficace pour vous et vos besoins en tant que parieur.

❔Meilleures applications paris sportifs - FAQ

Quelles sont les applications de paris sportifs les plus populaires en France ?

Parmi les applis les plus populaires en France, on trouve Unibet, Winamax et ParionsSport. Ces applications sont plébiscitées pour leur fiabilité et leurs fonctionnalités avancées.

Est-il sûr de parier sur des applications mobiles ?

Oui, tant que vous utilisez des applications réputées et régulées. Assurez-vous que l'application utilise des protocoles de sécurité comme le cryptage SSL pour protéger vos données personnelles et financières.

Puis-je parier en direct sur les applications de paris sportifs ?

Oui, de nombreuses applications de paris sportifs offrent des options de paris en direct, vous permettant de parier sur des événements sportifs en temps réel.

Quels sont les avantages des applications de paris sportifs par rapport aux sites web ?

Les applications offrent généralement une expérience plus fluide et plus rapide, avec des notifications en temps réel et une meilleure accessibilité sur les appareils mobiles. Elles peuvent également offrir des fonctionnalités supplémentaires comme les paris en un clic et les diffusions en direct.

Comment choisir la meilleure application de paris sportifs pour moi ?

Pour choisir la meilleure application de paris sportifs, considérez les critères suivants :

Interface utilisateur : L'application doit être facile à naviguer.

: L'application doit être facile à naviguer. Options de paris : Vérifiez si l'application propose les sports et les types de paris qui vous intéressent.

: Vérifiez si l'application propose les sports et les types de paris qui vous intéressent. Promotions et bonus : Comparez les offres de bienvenue et les promotions régulières.

: Comparez les offres de bienvenue et les promotions régulières. Sécurité et fiabilité : Assurez-vous que l'application est sécurisée et régulée par une autorité compétente.

: Assurez-vous que l'application est sécurisée et régulée par une autorité compétente. Service client : Un bon support client peut faire la différence en cas de problème.

+