Marseille - Auxerre : L’OM enchaîne dans la douleur (1-0)

L’Olympique de Marseille recevait l’AJ Auxerre, vendredi soir, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Une rencontre peu séduisante qui s’est quand même soldée par une courte victoire marseillaise face aux Bourguignons.

Un premier acte insipide

C’est sous les sifflets du Vélodrome que les joueurs de l’OM ont fait leur entrée sur la pelouse ce vendredi. Un mouvement d’humeur qui n’aura pas eu l’effet espéré d’entrée tant ces derniers ont livré une prestation insipide lors du premier acte. Idem du côté de l’AJA qui, malgré son envie d’aller de l’avant, faisait preuve de plusieurs déchets techniques balle au pied. Il fallait attendre la 27e minute pour voir une première frappe du côté marseillais avec Mason Greenwood qui ne trouvait pas le cadre. Ce qui n’apportait pas plus de rythme dans un match, marqué plutôt par des fautes répétitives des deux côtés jusqu’à la pause.

L’OM trouve la faille, Auxerre imprécis

Les choses bougeaient dès le retour des vestiaires avec une première frappe de Mason Greenwood détournée en corner par Donovan Léon (46e). Une occasion qui réveillait enfin les Marseillais qui commençaient à s’installer dans la moitié de terrain auxerroise. Mais Auxerre ne se laissait pas, pour autant, impressionner et s’illustrait également sur des situations de contre. Mais le réalisme était toujours absent pour l’OM et l’AJA et la rencontre semblait bien se diriger vers un score nul et vierge.

Mais Amine Gouiri, juste entré en jeu, en décidait autrement en reprenant un ballon mal renvoyé par la défense bourguignonne pour surprendre Donovan Léon (1-0, 79e). L’AJA pensait revenir au score dans les dernières minutes mais le but d’Okoh était invalidé pour une faute de main (87e). Le score ne bougeait donc pas jusqu’au coup de sifflet final et l’OM pouvait savourer une nouvelle victoire en Ligue 1. L’Olympique de Marseille (3e, 49 pts) conforte ainsi sa place sur le podium tandis que l’AJ Auxerre (16e, 19 pts) s’enfonce dans la zone rouge.