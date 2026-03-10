La sortie animée de Michel Platini sur le sélectionneur des Bleus : "Didier Deschamps est un…"

Avant d’évoquer l’entraîneur actuel des Bleus, Michel Platini replonge dans ses souvenirs de sélectionneur. Entre 1988 et 1992, l’ancienne gloire du football français dirige la sélection nationale. C’est lui qui appelle Didier Deschamps pour la première fois sous le maillot tricolore.

L’ancien meneur de jeu décrit le profil du milieu de terrain qu’il avait choisi à l’époque.

« Didier était le footballeur qu'on a vu, un homme de devoir, plutôt qu'un Zidane et il le faisait bien. Il était le chef, il avait sa personnalité, il unissait l'équipe et on a besoin d'un joueur comme ça. Comme sélectionneur, il fait jouer l'équipe comme il pense qu'elle joue le mieux possible. C'est moi qui l'ai sélectionné, je savais comment il jouait et qu'il était important. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé sélectionneur. Il fallait qu'il fasse son équipe comme il le pense ».

Dans ses mots, Platini insiste sur un point : le leadership naturel de Deschamps sur un terrain.