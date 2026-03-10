Invité exceptionnel de l’émission After Foot sur RMC ce lundi, Michel Platini n’a pas esquivé les sujets brûlants autour de l’Équipe de France de football. À trois mois de la Coupe du monde de football 2026, l’ancien numéro 10 tricolore a livré un plaidoyer très clair en faveur de Didier Deschamps, dont ce tournoi marquera la fin de mandat sur le banc français.
La sortie animée de Michel Platini sur le sélectionneur des Bleus : "Didier Deschamps est un…"
Platini rappelle le rôle de Deschamps joueur
Avant d’évoquer l’entraîneur actuel des Bleus, Michel Platini replonge dans ses souvenirs de sélectionneur. Entre 1988 et 1992, l’ancienne gloire du football français dirige la sélection nationale. C’est lui qui appelle Didier Deschamps pour la première fois sous le maillot tricolore.
L’ancien meneur de jeu décrit le profil du milieu de terrain qu’il avait choisi à l’époque.
« Didier était le footballeur qu'on a vu, un homme de devoir, plutôt qu'un Zidane et il le faisait bien. Il était le chef, il avait sa personnalité, il unissait l'équipe et on a besoin d'un joueur comme ça. Comme sélectionneur, il fait jouer l'équipe comme il pense qu'elle joue le mieux possible. C'est moi qui l'ai sélectionné, je savais comment il jouait et qu'il était important. Ce n'est pas moi qui l'ai nommé sélectionneur. Il fallait qu'il fasse son équipe comme il le pense ».
Dans ses mots, Platini insiste sur un point : le leadership naturel de Deschamps sur un terrain.
Une défense ferme face aux critiques
Depuis plusieurs années, certains observateurs reprochent au sélectionneur français un style jugé prudent ou trop fermé. Michel Platini, lui, balaie ces critiques. « Sincèrement, je suis là pour qu'elle gagne, je veux la voir gagner ».
Pour l’ancien Ballon d’Or, le bilan parle de lui-même : « On a gagné une Coupe du monde (2018) et une autre où on a été en finale avec Didier. C'est formidable ce qu'il a fait. Il les fait jouer d'une certaine façon, il les connaît mieux que nous. L'important, c'est qu'on gagne les matchs ».
Le triple Ballon d’or (1983, 1984, 1985) ne cache pas non plus son attachement personnel à l’actuel sélectionneur.
« Didier Deschamps est un très bon sélectionneur pour moi. Vous pouvez être critiques comme journalistes. Moi, je suis un camarade de Didier Deschamps et je dirai toujours que le sélectionneur a toujours bien fait les choses ».
L’ombre de Zinédine Zidane plane déjà
Alors que Didier Deschamps s’apprête à vivre sa dernière compétition internationale avec les Bleus, la question de sa succession revient régulièrement. Un nom s’impose : Zinédine Zidane. Michel Platini attend de voir comment l’ancien entraîneur du Real Madrid abordera ce défi éventuel.
« Ça dépendra des joueurs que Zinédine Zidane aura à sa disposition pour jouer d'une certaine façon. Si on gagne la Coupe du monde et qu'on n'a pas de numéro 10, ça me fera plaisir quand même. Quand j'étais sélectionneur, je m'en tapais complètement qu'on joue bien au ballon, je voulais qu'on gagne les matchs. Si en plus, on pouvait bien jouer au ballon, c'était formidable mais on ne pouvait pas faire les deux », a-t-il souligné.
Le discours reste fidèle à la philosophie de l’ancien stratège : la victoire avant tout.
Son propre passage sur le banc des Bleus
Michel Platini profite aussi de cet entretien pour évoquer sa propre expérience comme sélectionneur de la France. Une aventure de quatre ans qui s’achève lors de l’Euro 1992. Il se souvient d’un groupe très travailleur.
« J'ai bien aimé ce rôle de sélectionneur, j'avais une équipe d'hommes qui allaient au turbin. Je n'avais pas Zidane, ni de Djorkaeff, pas de joueurs techniques mais j'avais des Bernard Pardo et d'autres joueurs. Il fallait gagner à notre façon. Le seul match où on avait bien joué, on avait perdu 2-0 à Wembley contre l'Angleterre. On avait une équipe où il ne fallait pas qu'on ait le ballon ».
Enfin, Platini évoque avec humour les circonstances de sa nomination.
« Si j'avais eu une grande génération de joueurs, on ne serait jamais venu me chercher, Henri Michel serait resté. Pourquoi on est venu me chercher? Je n'avais jamais entrainé, je n'avais jamais été sélectionneur et j'y étais allé pour faire plaisir au football français. Si l'équipe avait été superbe, ils ne seraient jamais venus me chercher. On est venu me chercher parce qu'on a fait match nul à Chypre ».
Entre souvenirs personnels et soutien assumé, Michel Platini délivre ainsi un message clair : pour lui, Didier Deschamps reste l’homme de la situation jusqu’au bout de son mandat.