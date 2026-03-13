Turin-Parme, les notes de CM : Simeone et Vlasic, quel duo ! Pellegrino, le verdict

TURIN

Après une première mi-temps marquée par quelques difficultés, le Toro s'impose pleinement face à son adversaire en seconde période et remporte une victoire plus que méritée. Vlasic et Simeona ont été les meilleurs sur le terrain, tandis que Zapata, revenu sur le banc, a retrouvé son niveau d'antan.

Paleari 6 : quelques erreurs sur le but encaissé, mais une prestation globalement satisfaisante.

Coco 6 : il assure bien en défense, en fermant bien les espaces et en s'étirant également lors des contre-attaques.

Ismajli 6,5 : il a bien contré Oristanio, apportant également son aide sur le flanc.

Ebosse 6 : quelques problèmes face à Pellegrino en première mi-temps, mais il parvient à mieux trouver son rythme en seconde période.

(à partir de la 48e s.t. Marianucci : s.v.)

Pedersen 6 : match globalement satisfaisant, bien dans le coup.

Ilkhan 7 : marque son premier but et livre une performance convaincante.

(à partir de la 30e minute de la deuxième mi-temps, Prati 6 : bonne entrée en jeu, aide bien en phase défensive.)

Gineitis 6 : match globalement satisfaisant, il aurait peut-être pu oser quelques actions plus élaborées.

Obrador 6,5 : joue large sur la gauche, apportant un bon soutien en débordement à C. Adams.

Vlasic 7,5 : leader au milieu de terrain, il forme un bon mur en phase de repli et repart très vite en profondeur. Toujours indispensable au jeu de l'équipe.

(à partir de la 48e minute de la deuxième mi-temps, Anjorin : s.v.)

Adams 7 : match d'une grande intensité. Toujours au cœur de l'action, il récupère de nombreux ballons et relance bien l'équipe. Il couronne sa performance par une passe décisive parfaite pour le troisième but.

(à partir de la 17e minute de la deuxième mi-temps, Zapata 7 : enfin un match convaincant de l'attaquant, qui montre toute sa puissance avec un très beau but lointain.)

Simeone 7,5 : toujours dangereux en phase offensive, il ouvre d'abord le score puis réalise un superbe geste technique à l'occasion du troisième but, confirmant ainsi son excellente condition physique.

(à partir de la 30e minute de la deuxième mi-temps, Kulenovic 6,5 : il s'est bien intégré au jeu et s'est même montré dangereux quelques minutes après son entrée sur le terrain grâce à une excellente frappe au but.)

Entraîneur : D'Aversa 7 : Le Toro s'impose et convainc. Après une première mi-temps en dents de scie, il prend pleinement possession du terrain en seconde période et s'impose avec caractère face à l'adversaire. Depuis le banc, D'Aversa fait entrer un Zapata en grande forme et un Kulenovic en pleine forme.