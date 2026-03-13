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Simeone Torino ParmaGetty Images

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Turin-Parme, les notes de CM : Simeone et Vlasic, quel duo ! Pellegrino, le verdict

Les notes du match avancé de la 29e journée.

TURIN

Après une première mi-temps marquée par quelques difficultés, le Toro s'impose pleinement face à son adversaire en seconde période et remporte une victoire plus que méritée. Vlasic et Simeona ont été les meilleurs sur le terrain, tandis que Zapata, revenu sur le banc, a retrouvé son niveau d'antan.

Paleari 6 : quelques erreurs sur le but encaissé, mais une prestation globalement satisfaisante.

Coco 6 : il assure bien en défense, en fermant bien les espaces et en s'étirant également lors des contre-attaques.

Ismajli 6,5 : il a bien contré Oristanio, apportant également son aide sur le flanc.

Ebosse 6 : quelques problèmes face à Pellegrino en première mi-temps, mais il parvient à mieux trouver son rythme en seconde période.

(à partir de la 48e s.t. Marianucci : s.v.)

Pedersen 6 : match globalement satisfaisant, bien dans le coup.

Ilkhan 7 : marque son premier but et livre une performance convaincante.

(à partir de la 30e minute de la deuxième mi-temps, Prati 6 : bonne entrée en jeu, aide bien en phase défensive.)

Gineitis 6 : match globalement satisfaisant, il aurait peut-être pu oser quelques actions plus élaborées.

Obrador 6,5 : joue large sur la gauche, apportant un bon soutien en débordement à C. Adams.

Vlasic 7,5 : leader au milieu de terrain, il forme un bon mur en phase de repli et repart très vite en profondeur. Toujours indispensable au jeu de l'équipe.

(à partir de la 48e minute de la deuxième mi-temps, Anjorin : s.v.)

Adams 7 : match d'une grande intensité. Toujours au cœur de l'action, il récupère de nombreux ballons et relance bien l'équipe. Il couronne sa performance par une passe décisive parfaite pour le troisième but.

(à partir de la 17e minute de la deuxième mi-temps, Zapata 7 : enfin un match convaincant de l'attaquant, qui montre toute sa puissance avec un très beau but lointain.)

Simeone 7,5 : toujours dangereux en phase offensive, il ouvre d'abord le score puis réalise un superbe geste technique à l'occasion du troisième but, confirmant ainsi son excellente condition physique.

(à partir de la 30e minute de la deuxième mi-temps, Kulenovic 6,5 : il s'est bien intégré au jeu et s'est même montré dangereux quelques minutes après son entrée sur le terrain grâce à une excellente frappe au but.)

Entraîneur : D'Aversa 7 : Le Toro s'impose et convainc. Après une première mi-temps en dents de scie, il prend pleinement possession du terrain en seconde période et s'impose avec caractère face à l'adversaire. Depuis le banc, D'Aversa fait entrer un Zapata en grande forme et un Kulenovic en pleine forme.

  • PARME

    Après une bonne première mi-temps, les visiteurs s'effondrent physiquement en seconde période et s'inclinent lourdement. La défense a connu de nombreuses difficultés, tandis qu'en attaque, Pellegrino s'est illustré.

    Suzuki 5 : match certainement pas facile pour lui après sa longue blessure. En première mi-temps, il se fait passer le ballon entre les jambes, tandis qu’en deuxième mi-temps, il reçoit des ballons de toutes parts.

    Delprato 5,5 : une performance qui s'estompe surtout en deuxième mi-temps. En difficulté notamment dans la lecture du jeu défensif, il alterne en phase de contre-attaque de bons gestes et des erreurs évitables.

    Troilo 5 : il a surtout du mal à marquer Simeone. Ses distances sont trop grandes, ce qui permet aux adversaires de jouer en prenant tout leur temps.

    (à partir de la 18e minute de la deuxième mi-temps, Valenti 5 : il touche très peu de ballons et ceux qu'il joue sont souvent perdus ou récupérés par ses coéquipiers.)

    Circati 5 : lent dans ses interventions, il arrive souvent en retard et manque de précision dans ses passes à ses coéquipiers lors des contre-attaques.

    Cremaschi : s.v.

    (à partir de la 11e minute de la première mi-temps, Britschgi 5,5 : sa prestation n'est pas tout à fait convaincante, plutôt guindée, il n'entre pas vraiment dans le vif du jeu.)

    (à partir de la 33e minute de la deuxième mi-temps, Ondrejka : s.v.)

    Ordonez 5,5 : en première mi-temps, il tente de créer quelques bonnes actions, surtout entre les lignes, mais en deuxième mi-temps, il disparaît du terrain.

    (à partir de la 18e minute de la deuxième mi-temps, Oristanio 5 : ses mouvements sont souvent confus, sans véritable contribution à l'attaque.)

    Keita 4,5 : malchanceux sur l'autogoal, sinon beaucoup d'efforts, surtout lors des contre-attaques rapides de ses coéquipiers.

    (à partir de la 18e minute de la deuxième mi-temps, Estevez 6 : bonne entrée en jeu, même s'il a été peu suivi par ses coéquipiers.)

    Sorensen 5,5 : il lui manque toujours cette précision nécessaire pour bien conclure l'action. Trop maniéré.

    Valeri 5,5 : plus actif en première mi-temps, il se perd un peu en seconde période, comme le reste de l'équipe, en perdant des ballons importants.

    Strefezza 6 : en phase offensive, il tente de construire quelque chose, notamment en prenant à partie l'adversaire.

    Pellegrino 6,5 : certainement le meilleur de son équipe. Il marque le but de l'égalisation provisoire, tandis que pour le reste, il joue toujours bien physiquement et se montre dangereux dans la surface de réparation adverse.

    Entraîneur : Cuesta 5 : Parme s'effondre physiquement en deuxième mi-temps. Les remplacements auraient peut-être dû être effectués plus tôt, même si, dans l'ensemble, ils n'ont pas apporté le changement de rythme auquel on pouvait s'attendre.

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