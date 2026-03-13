Fabio Esposito est ému lorsqu'il parle de Diego Armando Maradona. Comme tous les Napolitains, mais lui un peu plus encore : « C'était un ami de mon père et de mon oncle, raconte-t-il dans notre interview, nous vivions dans le même quartier et je me souviens quand il venait chez nous. Je n'ai jamais revu chez personne ce bonheur qui brillait dans les yeux de mon père. » On écrit Maradona, on lit histoire : « Diego incarnait la révolution qui a mis fin à la différence entre le Nord et le Sud, qui, heureusement, n’existe plus aujourd’hui ». Animateur et visage connu de Food Network, Esposito présente plusieurs émissions, dont « Pazzi di pizza » avec le vainqueur du Festival de Sanremo 2026, Sal Da Vinci, et « Pazzi di Roma » avec Barbara Foria ; il anime également un podcast télévisé et une émission de radio sur Radio Marte. Mais malgré tout ce travail, il reste toujours de la place pour un peu de football : « Ma première fois au stade, c'était pour un Napoli-Milan en 1993/1994 : nous étions en difficulté et, dans les dernières minutes, Di Canio a marqué après un double feinté sur Baresi et Maldini. J'étais dans la tribune avec mon père. La dernière fois, c'était cette année contre la Fiorentina, mais dans les gradins. »
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Fabio Esposito, de la télévision au football : « Maradona à la maison avec papa, les vacances avec Cannavaro et Sal Da Vinci au stade »
Pourriez-vous nous raconter une anecdote familiale avec Maradona ?
« Il est venu au baptême de mon cousin avec 40 montres en plastique dorées. Nous, les enfants, on croyait que c'étaient vraiment des montres en or ; quand on les a vues, on est restés bouche bée. »
Quel effet Diego Armando Maradona produisait-il quand il était à la maison ?
« C'était génial. J'avais 7 ou 8 ans, il ne venait jamais seul : il amenait Careca, Giordano, Alemao… Et je leur faisais signer toutes les pages de mon journal. »
Es-tu resté en contact avec lui après son départ à la retraite ?
« Pendant un certain temps, oui. Je ne l'ai plus vu ces 10 ou 15 dernières années, car il s'était éloigné de tout le monde. »
Qui sont tes amis dans le monde du football ?
« Borriello, avec qui nous avons passé plusieurs soirées à Milan, les Cannavaro, avec qui nous partons en vacances, et d'autres anciens footballeurs de ma génération. J'ai grandi en jouant avec Cristian Maggio et les deux Cannavaro ; aujourd'hui, nos enfants sont dans la même classe à l'école. Et à part eux, il y a aussi ceux de Mertens, Cavani, Behrami… ».
Vous avez des questions à leur poser ?
« Une fois, on s'est tous retrouvés pour disputer un match organisé par l'école : j'ai regardé autour de moi et il n'y avait que d'anciens joueurs du Napoli, je me suis dit : "Mais qu'est-ce que je fais là ?!" ».
Quel genre de supporter es-tu ?
« Je vis vraiment le match à fond ; disons qu'ayant moi-même joué au football, j'essaie aussi d'analyser un peu la rencontre d'un point de vue tactique. Mais quand l'adrénaline monte, je fais partie de ceux qui « vivent » les 90 minutes. »
À quel niveau as-tu joué ?
« Chez les amateurs, j'étais ailier gauche offensif, gaucher. Et je tirais en cloche… ».
Naples a toujours été une ville très proche de l'équipe.
« Le fait de n'avoir qu'une seule équipe, sans rivalités internes, est un atout. De plus, De Laurentiis a très bien su attirer les femmes et les familles au stade, élargissant ainsi le public. Il existe deux types de supporters : ceux qui considèrent le football comme un spectacle, et ceux pour qui c'est une religion. »
Quelle est la plus grande folie que tu aies commise pour le Napoli ?
« Le match Naples-Parme, il y a 23 ans. J'étais à Milano Marittima avec des amis, il était entre 9 h et 9 h 30 du matin : on s'est regardés et on s'est dit : "Pourquoi on n'irait pas au stade ?!". On a roulé à 200 km/h, je me souviens encore qu'il nous a fallu quatre heures et quart. Et on est arrivés à temps. »
Une superstition qui ne se discute pas ?
« Que l'on regarde le match à la maison ou au stade, il faut absolument porter quelque chose aux couleurs du Napoli. Toujours et quoi qu'il arrive. Si nous sommes à la maison et qu'il y a quelqu'un qui soutient une autre équipe, il peut rester, mais il doit changer de pièce. »
À part Maradona, quel est le joueur auquel tu es le plus attaché ?
« J'en citerai deux qui ont marqué l'histoire récente du Napoli : Cavani et Mertens. Le premier, c'était émouvant de le voir de près ; quant au Belge, il a toujours accepté de commencer sur le banc, quel que soit l'entraîneur, sans jamais se plaindre. »
Tu as participé à une émission avec Sal Da Vinci, qui est lui aussi supporter du Napoli.
« On va presque toujours au stade ensemble, on commente les matchs et je peux vous dire qu'il est un grand fan d'Antonio Conte. Chaque fois que des rumeurs circulent sur son éventuel départ, il s'inquiète. Et quand Sal a un spectacle au théâtre pendant que Naples joue, il se fait afficher le score en direct du match sur son écran. »
Avec qui aimerais-tu présenter une émission sportive ?
« J'aime la façon dont Diletta Leotta s'impose : ce n'est pas facile, car beaucoup s'attardent sur son apparence physique, mais elle s'en sort toujours brillamment en tant que présentatrice sportive. Par ailleurs, sur ce point, je miserais sur Veronica Gentile (Le Iene, ndlr) ».