Fabio Esposito est ému lorsqu'il parle de Diego Armando Maradona. Comme tous les Napolitains, mais lui un peu plus encore : « C'était un ami de mon père et de mon oncle, raconte-t-il dans notre interview, nous vivions dans le même quartier et je me souviens quand il venait chez nous. Je n'ai jamais revu chez personne ce bonheur qui brillait dans les yeux de mon père. » On écrit Maradona, on lit histoire : « Diego incarnait la révolution qui a mis fin à la différence entre le Nord et le Sud, qui, heureusement, n’existe plus aujourd’hui ». Animateur et visage connu de Food Network, Esposito présente plusieurs émissions, dont « Pazzi di pizza » avec le vainqueur du Festival de Sanremo 2026, Sal Da Vinci, et « Pazzi di Roma » avec Barbara Foria ; il anime également un podcast télévisé et une émission de radio sur Radio Marte. Mais malgré tout ce travail, il reste toujours de la place pour un peu de football : « Ma première fois au stade, c'était pour un Napoli-Milan en 1993/1994 : nous étions en difficulté et, dans les dernières minutes, Di Canio a marqué après un double feinté sur Baresi et Maldini. J'étais dans la tribune avec mon père. La dernière fois, c'était cette année contre la Fiorentina, mais dans les gradins. »