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Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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VIDÉO : C'est le chaos total ! Ryan Reynolds et Rob Mac, copropriétaires de Wrexham, rejoignent l'équipe de commentateurs pour le derby contre Swansea

L'ascension digne d'un conte de fées de Wrexham ne cesse de faire parler d'elle, les propriétaires célèbres Ryan Reynolds et Rob Mac endossant un nouveau rôle inédit. Pour fêter les cinq ans de leur rachat qui a transformé le club gallois, ce duo de stars a rejoint l'équipe de commentateurs de Sky Sports à l'occasion du très attendu derby de vendredi soir contre Swansea.

  • Wrexham AFC v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Une célébration marquant une étape importante pour les Red Dragons

    Ce match marque le cinquième anniversaire de l'acquisition du club par le duo hollywoodien pour 2,5 millions de dollars en février 2021, une période qui a vu les Red Dragons passer de la National League aux portes de la Premier League.

    Revenant sur le caractère expérimental de leur projet, Reynolds et Mac ont publié un communiqué commun dans lequel ils déclarent : « Tout comme lors de notre décision de racheter Wrexham il y a cinq ans, nous n'avons vraiment aucune idée de la façon dont cela va se passer, mais nous ferons de notre mieux. »

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  • Un nouvel emploi pour Rob et Ryan

    Malgré leur charisme indéniable et leur expérience à l'écran, tous deux ont admis que commenter un match de football professionnel en direct représentait un saut dans l'inconnu. Les propriétaires, qui ont retracé leur parcours dans la série à succès Welcome to Wrexham, ont prouvé qu'ils en étaient encore à leurs débuts sur le plan tactique en ajoutant : « Aucun de nous n'a jamais commenté d'événement sportif, quel qu'il soit, et encore moins un sport dont nous avons appris les règles il y a à peine cinq ans. »

    La retransmission s’est déroulée de manière peu conventionnelle, le duo accueillant divers invités spéciaux tout au long de la soirée pour offrir leur point de vue unique sur l’action sur le terrain. Alors que l’ambiance dans la cabine était détendue, les enjeux sur le terrain ne pouvaient être plus élevés pour l’équipe de Phil Parkinson, qui cherchait à maintenir ses espoirs de promotion. Wrexham s’est toutefois imposé 2-0 face à ses rivaux, consolidant ainsi sa place dans les barrages.

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  • La course à la montée en division supérieure s'intensifie

    Wrexham occupe actuellement la sixième place du classement du Championship et conserve la dernière place qualificative pour les barrages, alors qu'il ne reste plus que neuf journées à disputer. Une quatrième promotion consécutive reste envisageable, un exploit qui permettrait au club de s'imposer pour la première fois de son histoire moderne dans l'élite du football anglais.

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