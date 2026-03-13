VIDÉO : C'est le chaos total ! Ryan Reynolds et Rob Mac, copropriétaires de Wrexham, rejoignent l'équipe de commentateurs pour le derby contre Swansea

Malgré leur charisme indéniable et leur expérience à l'écran, tous deux ont admis que commenter un match de football professionnel en direct représentait un saut dans l'inconnu. Les propriétaires, qui ont retracé leur parcours dans la série à succès Welcome to Wrexham, ont prouvé qu'ils en étaient encore à leurs débuts sur le plan tactique en ajoutant : « Aucun de nous n'a jamais commenté d'événement sportif, quel qu'il soit, et encore moins un sport dont nous avons appris les règles il y a à peine cinq ans. »

La retransmission s’est déroulée de manière peu conventionnelle, le duo accueillant divers invités spéciaux tout au long de la soirée pour offrir leur point de vue unique sur l’action sur le terrain. Alors que l’ambiance dans la cabine était détendue, les enjeux sur le terrain ne pouvaient être plus élevés pour l’équipe de Phil Parkinson, qui cherchait à maintenir ses espoirs de promotion. Wrexham s’est toutefois imposé 2-0 face à ses rivaux, consolidant ainsi sa place dans les barrages.