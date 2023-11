Les meilleurs sites de paris sportifs en novembre 2023 : quels sont-ils ? Comment faire son choix ?

Découvrez les 10 meilleurs sites de paris sportifs accessibles en France : quels sont-ils ? Quels sont leurs points forts et leurs points faibles ?

Les meilleurs sites de paris sportifs avec leurs bonus de bienvenue

Voici un premier aperçu des meilleurs bookmakers avec leurs offres de bienvenue respectives pour vous permettre de choisir l'opérateur le plus adapté à votre profil :

Notre top 10 des meilleurs sites de paris sportifs

Unibet Winamax Betclic ZEbet NetBet PMU Vbet Parions Sport Barrière Bet Bwin

Unibet : la référence des paris sportifs en France

Unibet reste LA référence dans le secteur des paris sportifs. C’est ainsi le seul opérateur qui offre un bonus de bienvenue sur les 3 univers avec le code UNIGOAL :

Sport : jusqu’à 100€ de bonus en freebets sur votre 1er pari

Turf : 1 er pari remboursé en cash jusqu’à 20€

Poker : jusqu’à 250€ sur le 1er dépôt + 2 tickets tournoi

Le catalogue de jeu est plus que satisfaisant, avec plus de 200 types de pronos à l’affiche sur les plus grandes rencontres notamment.

Côté offres spéciales, on retrouve bien entendu le Cash Out, mais aussi le MultiMax qui permet d’empocher jusqu’à 50% de bonus supplémentaires sur les paris combinés gagnants (5 sélections ou plus uniquement). Vous pourrez aussi faire augmenter votre bankroll grâce aux Super Cotes Boostées. Elles sont proposées sur une sélection de paris simples et combinés.

On retrouve aussi des Flash Bets, qui sont des cotes boostées à durée limitée. Activez les notifications de l’appli ou suivez Unibet sur Twitter pour connaître les dernières offres de ce type.

Autre fonctionnalité à ne pas manquer : le MyBet. C’est l’équivalent du MyCombi sur Betclic ou du MyMatch de Winamax. Elle vous offre la possibilité de faire un combiné avec des sélections portant sur une seule rencontre.

À noter qu’Unibet propose une fonction d’annulation de pari qui permet de récupérer sa mise sans pénalité si vous en faites la demande dans les 2 minutes à compter de la validation de votre pronostic.

Winamax : le n°1 du pari sportif en France

Winamax est l’un des meilleurs sites de paris sportifs en France. C’est lui qui propose le meilleur bonus, les meilleures offres promotionnelles, les meilleures cotes et la meilleure Live TV. Difficile de faire mieux.

Le bonus de bienvenue Winamax

Winamax propose un bonus en 2 parties :

Doublement du 1 er dépôt jusqu’à 100€

250€ max. supplémentaires en fonction de la somme versée lors du 1er versement

La 1re tranche est versée une fois que vous avez approvisionné votre compte pour la 1re fois. Vous obtiendrez dans la foulée un bonus égal au montant déposé, dans une limite de 100€. Pas besoin de faire un pari pour gagner les 100€ : il vous suffit de faire un dépôt. On ne peut pas faire plus simple.

La 2e partie est plus difficile à obtenir. À la suite de votre 1er dépôt, Winamax vous offre un 2e bonus, qui sera bloqué et divisé en 10 parties égales. Vous devrez alors les libérer une à une en plaçant des paris sportifs ou en jouant au poker.

Le bonus Winamax est excellent : les 100€ liés au dépôt sont très simples à récupérer. La 2e partie nécessite de beaucoup jouer. Elle est donc moins attractive. Mais qu’importe : le 1er volet est largement au-dessus de la plupart des offres de bienvenue proposées à l’heure actuelle.

Offres spéciales

Côté formule de jeu et promos ponctuelles, Winamax met le paquet :

Cash Out : une option qui vous permet de récupérer une fraction de votre mise ou de vos gains avant le coup de sifflet final. Vous pouvez ainsi vous protéger contre les retournements de situation de dernière minute.

Combo Booster : remportez entre 2,5% et 100% de bonus supplémentaires sur vos combinés gagnants à partir de 4 sélections, en plus de vos gains. Le pourcentage dépend du nombre de paris contenus dans votre ticket de jeu.

MyMatch : placez un pari combiné sur une rencontre unique (ce qui est normalement interdit). Vous pourrez ainsi minimiser les risques en maximisant votre capacité à lire et anticiper une rencontre. Idéal pour les matchs où vous avez accès à beaucoup d’informations (Equipe de France, Ligue 1, Ligue des champions…)

Garanties : paris de type « buteur » remboursés sur le foot ou le basket si le joueur sort en première période (garantie buteur) ou joue moins de 12 minutes (garantie 5 majeur).

Missions : remplissez les objectifs des différents challenges proposés et remportez des freebets.

Jeu de l’Entraîneur : montez votre équipe à partir des joueurs proposés (comme dans MPG) et marquez des points en fonction des actions effectuées pendant le match. Empochez une part du jackpot mis en jeu si vous faites partie des meilleurs coachs.

Grilles : un mode de jeu qui s’adresse aux amateurs de Loto Foot. Sélectionnez l’issue de chaque pari proposé et placez votre mise. Remportez une part de la cagnotte si vous avez le nombre minimum de réponses demandées. Avec les grilles, vous pouvez remporter une somme même en cas d’erreur.

Programme VIP : gagnez des points en faisant des paris ou en jouant au poker et échangez-les contre des bonus. Grimpez les différents niveaux et empochez encore plus de points grâce à vos actions de jeu.

Cotes et Live TV

Winamax propose les meilleures cotes du marché, à la fois sur les 1N2 et les paris secondaires. Cela ne concerne pas tous les pronos, mais sur le long terme, la différence avec les autres bookmakers est notable.

La Live TV Winamax est l’une des plus dynamiques en France. Elle retransmet des centaines d’évènements sportifs mais aussi des émissions spéciales produites par le site. Vous pourrez notamment regarder :

3 championnats majeurs de foot : Italie, Allemagne, Espagne

Tous les tournois ATP/WTA de tennis : Roland Garros, Wimbledon, US Open, Open d’Australie, Masters 1 000, ATP 500/250, WTA Premier/International…

Tous les autres sports : basket (NBA), rugby, volley, handball…

Parmi les émissions proposées, on retrouve notamment Sans filet (émission tennis quotidienne), le Match en Direct (conseils de pronos et commentaires d’une rencontre sélectionnée), sans oublier les programmes thématiques (Winamax FC sur le foot, Pole Position sur le F1…).

Betclic : un bookmaker fidèle à sa réputation

Betclic fait partie des sites de paris sportifs les plus connus de France.

Son bonus de bienvenue est dans la moyenne du marché : 100€ remboursé sur le 1er pari en cas de perte avec le code promo BCGOAL.

L’offre de jeu est bonne (plus de 250 types d’enjeu sur les gros évènements), mais les cotes sont loin d’être exceptionnelles. Le site se rattrape sur les formules de jeu, qui sont de bonne facture :

Cash Out : demandez le paiement ou le remboursement anticipé de votre prono, avant le résultat final.

Multi + : jusqu’à 50% de bonus sur vos combinés. Le boost dépend du nombre de sélections contenues dans votre ticket de jeu.

MyCombi : placez un combiné avec des pronos qui portent sur un seul match.

Annuler mon pari : demandez l’annulation de votre pari dans les 2 minutes à compter de sa validation et vous n’aurez aucune pénalité. Fonctionne uniquement sur les pronos prématch.

Boost : gagnez jusqu’à 15% en plus sur certains paris. Faites vite, car elles ont une durée limitée. Activez les notifications Push de votre smartphone pour être averti des dernières offres.

Défis : remplissez les objectifs que l’on vous propose et gagnez des freebets.

L’un des points noirs du site est qu’il n’y a quasiment jamais d’offre ponctuelle.

ZEbet : un site de paris sportifs avec un bonus facile à débloquer

ZEbet bataille pour se faire une place dans le top 5 des bookmakers français depuis quelques années, et réussit à convaincre de plus en plus.

Le bookmaker a ainsi entrepris de gros efforts au niveau du bonus de bienvenue. Il est certes plus faible que le précédent, mais beaucoup plus simple à obtenir : c’est un bonus de 1er dépôt qui peut atteindre 100€ avec le code ZBGOAL.

ZEbet propose entre 100 et 150 types de paris différents sur les évènements importants, avec des cotes dans la moyenne du marché. Les seules offres permanentes sont le Cash Out (assurance de pari) et le Combi Boosté, qui permet d’empocher entre 2,5% et 50% de bonus supplémentaires sur ses paris combinés.

ZEbet a des atouts mais présente encore des désavantages : il y a peu d’offres additionnelles, et tout juste le nécessaire dans les formules de jeu.

NetBet : un bookmaker solidement installé

Depuis quelques années, NetBet s’est solidement installé dans le top 5 des meilleurs sites de paris sportifs. Le bonus de bienvenue reste toutefois en-dessous de ses concurrents : un 1er pari remboursé jusqu’à 50€ + 10% de cashback sur toutes vos mises (dans une limite de 50€) avec le code NBGOAL. Le montant est dans la moyenne du marché, mais vous devrez parier 500€ pour obtenir la 2e partie.

L’opérateur propose tout de même quelques offres intéressantes :

Jackpot : participez chaque vendredi à cette promo et gagnez des bonus en freebets.

Combi assuré foot : jusqu’à 50€ remboursés sur un pari combiné de 5 sélections ou plus comportant une erreur.

Combi Boost : jusqu’à 100% supplémentaires sur vos paris combinés foot, tennis ou NBA comportant au minimum 4 sélections.

Grilles de loto foot : gagnez une partie de la cagnotte si vous avez assez de bonnes réponses.

Club NB : programme de fidélité qui permet d’échanger contre des bonus les points obtenus grâce à ses paris.

Malgré quelques points négatifs, NetBet reste quand même un site de pari de premier plan.

PMU : un bookmaker avec de nombreuses offres spéciales

PMU fait partie des sites historiques de pari en France. Il est pourtant loin d’être le plus populaire. La faute sans doute à des cotes assez faibles et un manque de dynamisme au niveau des promos (malgré de bonnes idées, il faut le reconnaître).

L’offre de pari est assez modeste, avec moins d’une centaine de paris proposés par rencontre. En outre, les cotes ne sont pas les plus attractives du marché. Que ce soit en 1N2 ou sur les paris secondaires (Double Chance, Handicap…), l’écart avec des bookmakers comme Winamax est perceptible.

Les nouveaux joueurs peuvent gagner jusqu’à 100€ sur le premier pari perdant en cash via l’offre de bienvenue avec le code SP***.

La force de PMU réside dans les offres et les formules de jeu, dont certaines sont exclusives.

Par exemple :

1N2 Jackpot : pari 1N2 avec un multiplicateur de gain pouvant aller jusqu’à 100. Misez sur l’un des pronos disponibles et obtenez votre coefficient. Si vous remportez l’enjeu, les gains seront multipliés par le nombre obtenu.

Bet Machine : saisissez le gain espéré et la mise souhaitée afin que PMU vous propose des pronos remplissant ces critères. Aucun autre bookmaker n’a d’option de ce genre.

Outre ces offres, PMU dispose d’une assurance Cash Out et d’une offre CombiMax qui permet de gagner entre 5% et 75% de bonus sur les combinés.

Le petit plus PMU : certains paris éligibles au CombiMax sont organisés sous forme de grille. Idéal si vous ne savez pas sur quoi parier. Ces grilles sont entièrement personnalisables. Vous pouvez retirer ou ajouter des paris éligibles à votre convenance.

Vbet : un bookmaker prometteur

Vbet est arrivé en France avec une étiquette flatteuse d’un bookmaker ayant déjà conquis plusieurs pays. Après des débuts convaincants, le site de paris sportif poursuit son ascension..

L’offre de pari n’est pas très grosse, avec seulement 50 enjeux différents proposés sur chaque rencontre. Si vous êtes un joueur occasionnel, cela sera toutefois suffisant. Les cotes sont dans la moyenne.

Le bonus de bienvenue s’élève à 100€ avec le code VBETGOAL. C’est un remboursement du 1er pari perdant, qui est versé en 2 fois 50%. La première partie est créditée une fois que le prono est déclaré perdant. Pour obtenir la 2e, il faudra valider définitivement son compte joueur et dépenser la 1re tranche du bonus.

Côté promo, la sélection est correcte :

Cash Out : protégez vos paris des impondérables. Demandez l’annulation du ticket et récupérez une somme en cash proportionnelle à la cote live au moment où vous en faites la demande.

Cote boostée : empochez un bonus de gain sur une sélection de paris.

Rebet : rechargez un ticket de jeu déjà payé et validez-le en quelques secondes. Pratique si vous avez fait un cash out par exemple et que vous souhaitez rejouer le même prono.

Offres ponctuelles : elles sont mises en place lors des matchs ou des évènements importants (Coupe du monde, Euro…). Vbet propose aussi des promos partenaires qui permettent de gagner des bonus si vous misez sur certains clubs ayant un accord avec le site comme Monaco et Nice.

Parions Sport : une valeur sûre dans le monde du pari sportif

Parions Sport est le bookmaker de la Française des Jeux. Il propose une offre de pari solide, mais sans grande nouveauté par rapport aux leaders du secteur.

Le bonus de bienvenue se différencie de la concurrence. C'est un remboursement du 1er pari jusqu’à 100€, quel que soit le résultat. On peut donc gagner jusqu’à 100€ à l’inscription.

L’offre de jeu est satisfaisante. Les cotes en 1N2 sont dans la moyenne et l’on trouve plus de 250 paris différents sur les rencontres importantes.

Côté offres spéciales, on retrouve bien entendu le Cash Out qui permet de récupérer du cash contre l’annulation de son pari, mais aussi le « Combi Boosté » qui offre jusqu’à 100% supplémentaires sur les combinés. Notons aussi que l’opérateur propose une excellente promo parrainage avec 20€ à partager.

Parions Sport a des partenariats avec certains des plus grands clubs de foot français comme le PSG et l’OM : vous aurez donc accès à des offres exclusives comme des challenges à la grosse cote sur certains matchs ou des cagnottes sur la saison.

Le site dispose d’une Live TV, avec une programmation de bonne qualité. En plus de 3 grands championnats de foot européens (Seria A, Bundesliga, Liga), vous aurez accès à la plupart des gros tournois de tennis, ainsi qu’à une sélection d’autres sports (basket US, rugby…). Les rencontres non diffusées pourront être suivies via un Live Tracker.

Enfin, les Défis PS Live vous permettent de gagner des bonus en freebets si vous misez sur les rencontres diffusées en live sur la PSTV.

Barrière Bet : le bookmaker du groupe Barrière

Barrière est connu en France pour ses casinos terrestres. Le groupe a désormais une branche paris sportifs qui sait se montrer généreux avec les nouveaux joueurs, mais aussi avec les clients des établissements physiques. Le bonus de bienvenue est composé de 2 parties :

1 er pari remboursé à 100% jusqu’à 100€

Jusqu’à 100€ de freebets si vous avez une carte Carré VIP

Pour récupérer la 1re partie du prono, il suffit de jouer et de perdre votre 1er pari. Ensuite, vous obtiendrez la 2e partie si vous avez une carte Carré VIP, qui est disponible dans les établissements Barrière. Elle permet de gagner entre 10€ et 100€ selon votre niveau (Blanc/Argent/Or/Noir).

Pour le reste, l’offre de jeu est assez conventionnelle, mais de bonne qualité. Il n’est pas rare de voir plus de 250 paris disponibles sur une rencontre.

Le site propose 2 formules de jeu spéciales : le Cash Out (débouclage anticipé de votre pari), et le Golden Combi qui permet d’empocher entre 3% et 100% de bonus supplémentaire sur vos combinés. On retrouve aussi une fonction ReBet qui permet de resélectionner automatiquement les pronos qui figuraient sur un ancien ticket de jeu.

Bwin : l'opérateur parfait pour les débutants

Bwin fait partie des bookmakers historiques. De notre point de vue, il se démarque donc par certains avantages conséquents mais conserve des lacunes malgré tout sur d’autres.

Le bookmaker propose un bonus de bienvenue plus souple et un peu plus important que les autres. En effet, les nouveaux inscrits peuvent gagner jusqu’à 120€ sur le pari qu'il détermine grâce au "jeton sans pression", pas forcément le premier pari. Le bonus est offert uniquement si vous perdez votre pronostic. En outre, le live streaming est très pratique.

Du côté des points négatifs, l'offre de paris reste limitée et l'opérateur offre peu de promos qui ne sont pas renouvelées régulièrement. Côté offre promotionnelle, Bwin fait donc le minimum avec deux principales offres (L'Expert et Montrez vos couleurs). Bwin est un bookmaker sans prétention qui est idéal pour les joueurs occasionnels.

Trouver le meilleur site de paris sportifs : quels sont les critères à prendre en compte ?

Cotes

Les cotes constituent un excellent indicateur de l’attractivité d’un bookmaker. C’est simple : plus elles sont élevées, plus vous gagnerez une somme importante en cas de victoire sur un pari.

En règle générale, les sportsbook des différents sites s’équilibrent. Certains d’entre eux seront attractifs en 1N2, mais auront des cotes plus faibles sur d’autres type de paris. Une seule exception à cette règle : Winamax, qui propose les meilleures cotes sur une grande variété d’événements. Pas tous, mais un nombre suffisant pour faire la différence.

Attention tout de même : ne soyez pas focalisé sur les cotes. Elles sont certes importantes, mais ne font pas tout. Le design et les offres promotionnelles sont tout aussi importants dans le choix d’un opérateur.

Qualité et quantité de paris à l’affiche

Le nombre de paris proposé par évènement intéressera en priorité les parieurs ayant un peu d’expérience. Pour les autres, une offre classique sera amplement suffisante.

La différence entre un bookmaker qui offre 50 pronos par rencontre et un autre qui en propose 150 réside principalement dans les paris combos, qui sont des enjeux combinés dont les sélections ont été choisies par le site. Par exemple « Mbappé marque et le PSG gagne 1-0 ». Vous aurez une cote unique sur ce pari. Pour gagner, il faut que les 2 issues se réalisent.

Si vous n’avez pas envie de vous aventurer sur ce terrain et que vous êtes un parieur plutôt classique, n’importe quelle offre de jeu vous conviendra. À voir toutefois si les cotes sont intéressantes.

Bonus de bienvenue

Le bonus de bienvenue vous permet de jouer gratuitement sur le bookmaker. Ce type de promo offre généralement autour de 100€, mais certaines d’entre elles peuvent monter jusqu’à plus de 120€.

Il y a plusieurs types de bonus de bienvenue :

Bonus de dépôt : sans conteste le meilleur. Vous récupérez la somme directement après que vous ayez approvisionné votre compte. C’est le meilleur bonus, car il ne nécessite pas d’action de jeu préalable. Du coup, vous commencez avec un solde de jeu doublé.

1 er pari remboursé : le site vous reverse un bonus égal à la mise de votre 1 er pari, à condition qu’il soit perdant. Cette offre est moins flexible que celle sur le dépôt, car vous devez jouer et perdre pour obtenir l’abondement. C’est toutefois celle qui est la plus répandue chez les bookmakers. Bwin dispose d'une particularité avec son "jeton sans pression" : les nouveaux joueurs peuvent choisir sur quel pari jouer leur bonus, donc pas forcément le premier.

Cashback : c’est un bonus qui est offert au prorata du total des mises engagées durant une certaine période, et ce quel que soit le résultat des paris. Par exemple, avec un cashback de 10%, vous récupérez 1€ tous les 10€ joués. Cette offre est la moins bonne de toutes, car elle pousse à jouer de grosses sommes. Pour obtenir 100€ de bonus, vous devrez dépenser 1000€

Formules de jeu

Cash Out

C’est une option indispensable. Elle vous permet d’annuler un pari à tout moment (à condition que vous ayez misé sur un prono éligible et que le site vous le propose) et de récupérer une somme d’argent. Vous pourrez ainsi sécuriser vos gains à la fin d’une rencontre importante, avant qu’un retournement de situation ne se produise. Mais aussi d’atténuer votre perte sur un prono que vous pensez perdant.

Annuler votre pari

C’est une fonctionnalité qui est pour l’instant proposée uniquement par Betclic et Unibet. Elle vous permet de récupérer l’argent engagé sur un prono si vous faites la demande d’annulation dans les 2 minutes. Pratique si vous avez fait une erreur dans la saisie de votre mise par exemple.

Combiné sur une rencontre unique

Vous retrouverez cette offre sur Betclic (MyCombi), Winamax (MyMatch) et Unibet (MyBet).

Elles permettent de combiner des sélections portant sur un seul match, alors que c’est normalement impossible. Vous aurez par exemple la possibilité de miser sur une victoire de la France avec un but de Mbappé.

Grâce à cette promo, vous pourrez concentrer vos paris uniquement sur des rencontres que vous maîtrisez, tout en vous ménageant des gains conséquents.

Boost de gain sur les combinés

Cette promo s’adresse à ceux qui veulent faire sauter la banque. La plupart des opérateurs la proposent sous un nom différent : Betclic (Multi+), Winamax (Combo Booster), Parions Sport (Combi Boost)…

Faites un combiné avec des sélections éligibles. Dès que vous atteignez le nombre de sélections minimum demandé, vous êtes éligible à un pourcentage bonus.

Plus votre combiné est important, plus le boost augmente. Tous les records de gain sur les bookmakers ont été établis grâce à un bonus de ce type, lequel compte pour près de la moitié de la somme.

Jeu de l’entraîneur

Vous aimez MPG ? Le Fantasy Sport ? Alors le Jeu de l’Entraîneur proposé par Winamax est fait pour vous. Choisissez le sport (foot/basket) et le type d’événement (match/journée de championnat), puis composez votre équipe avec les joueurs proposés tout en respectant le budget qui vous est imposé.

Les performances réelles de chaque joueur choisi vous feront gagner ou perdre des points. Le but du jeu est de vous classer parmi les meilleurs coachs afin de remporter une part de la cagnotte mise en jeu.

Le Jeu de l’Entraîneur est un excellent mode de jeu si vous savez quel joueur va se distinguer durant la partie sans vraiment savoir quelle équipe s’imposera.

Offres ponctuelles

Les offres ponctuelles sont mises en place par les bookmakers au gré de l’actualité sportive du moment. Elles témoignent généralement du dynamisme du site.

Unibet, Winamax, Parions Sport et PMU sont les meilleurs élèves. Unibet et PMU proposent régulièrement des challenges avec des milliers d’euros à partager. Winamax propose plus de promos que les 2 précédents, mais les bonus sont plus modestes (et aussi plus facile à obtenir).

Qualité de l’application mobile

À l’heure actuelle, toutes les applications mobiles offrent de bonnes performances et surtout un contenu égal à celui du site.

Si vous comptez jouer principalement sur mobile, les détails feront la différence. L’appli prend-elle en charge la connexion par empreinte digitale ? Est-il possible de payer par Apple Pay ? Y a-t-il une barre de recherche pour les paris ? Toutes ces questions paraissent futiles, mais vous gagnerez en qualité et en rapidité.

Sans surprise, la meilleure application est celle d'Unibet. Non seulement elle est très ergonomique et facile à prendre en main, mais c’est une des rares qui propose sport et turf sur le même support. Pas besoin de télécharger une 2e appli pour parier sur les courses hippiques.

FAQ - Meilleurs sites de paris sportifs

Quel bookmaker propose les meilleures cotes ?

De tous les sites de paris sportifs disponibles en France, c’est Unibet qui est le plus compétitif.

Quels sont les sites qui permettent de gagner 100€ de bonus à l’inscription ?

Les sites offrant 100€ à l’inscription sont les suivants : PMU, Betclic, NetBet, Winamax, Parions Sport, Unibet, Vbet, Parions Sport et Barrière Bet. Certains d’entre eux offrent un bonus additionnel.

Quels sont les bookmakers qui prennent en charge Orange Money ?

Aucun bookmaker autorisé par l’ANJ en France ne permet de payer avec Orange Money.