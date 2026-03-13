Barça - PSG, Joan Laporta fracasse Dro Fernandez

Depuis plusieurs jours, Joan Laporta multiplie les interventions médiatiques dans le cadre de sa campagne pour la présidence du Barça. Invité à commenter de nombreux dossiers liés au club catalan, le dirigeant espagnol a notamment abordé les travaux prévus pour moderniser le Camp Nou dans les prochaines années.

Durant cet entretien accordé à Jijantes, Joan Laporta a également évoqué l’affaire Negreira, un dossier sensible pour l’institution catalane. « Nous espérons que le juge acquittera le Barça et que ceux qui ont calomnié le Barça feront face à leurs responsabilités », a-t-il déclaré en évoquant cette procédure judiciaire qui continue d’alimenter le débat en Espagne.