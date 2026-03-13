À Barcelone, la campagne présidentielle bat son plein et les déclarations se multiplient dans les médias. Entre promesses électorales, dossiers sportifs et règlements de comptes, l’atmosphère est particulièrement animée autour du club catalan. Ces derniers jours, le président sortant, Joan Laporta, n’hésite pas à occuper l’espace médiatique pour défendre son bilan et répondre aux critiques. Mais lors de sa dernière prise de parole, un sujet en particulier a ravivé les tensions ; le départ de Dro Fernandez vers le Paris Saint-Germain, un épisode qui continue manifestement de laisser des traces.
Barça - PSG, Joan Laporta fracasse Dro Fernandez
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La campagne médiatique très offensive de Joan Laporta
Depuis plusieurs jours, Joan Laporta multiplie les interventions médiatiques dans le cadre de sa campagne pour la présidence du Barça. Invité à commenter de nombreux dossiers liés au club catalan, le dirigeant espagnol a notamment abordé les travaux prévus pour moderniser le Camp Nou dans les prochaines années.
Durant cet entretien accordé à Jijantes, Joan Laporta a également évoqué l’affaire Negreira, un dossier sensible pour l’institution catalane. « Nous espérons que le juge acquittera le Barça et que ceux qui ont calomnié le Barça feront face à leurs responsabilités », a-t-il déclaré en évoquant cette procédure judiciaire qui continue d’alimenter le débat en Espagne.
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Joan Laporta moque son adversaire pour Erling Haaland
Dans ce contexte électoral tendu, Joan Laporta n’a pas hésité à répondre également aux promesses formulées par son adversaire Víctor Font, notamment concernant un éventuel recrutement d’Erling Haaland.
Le dirigeant catalan s’est montré particulièrement critique envers cette proposition. Joan Laporta a ainsi déclaré : « Font avec Haaland, c’était ridicule. On ne peut pas être ridicule à ce point, quelques heures après, son agent a démenti. Au lieu de se taire, il continue à proférer des mensonges, et c’est ça tromper les supporters. »
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Le départ de Dro Fernandez toujours en travers de la gorge
Mais c’est surtout le départ de la jeune pépite Dro Fernandez vers le PSG qui a suscité la réaction la plus virulente. Interrogé sur ce transfert réalisé lors du dernier mercato, Joan Laporta n’a pas caché son agacement face à la situation.
Le président catalan a tenu des propos particulièrement sévères concernant les coulisses de ce dossier. Joan Laporta a ainsi déclaré : « Le départ de Dro, c’est une trahison de la part de son agent (Ivan de la Peña, qui est aussi l’agent de Luis Enrique, ndlr). C’était une honte et un coup de poignard dans le dos. Avec Jorge Mendes, nous avons gardé Lamine Yamal et cela ne nous est pas arrivé avec "Lo Pelat" (De la Peña), à cause de lui Dro est parti au PSG. Si Jorge Mendes avait eu Dro, cela ne se serait pas produit. "Lo Pelat" était un personnage à part, de par son passé au Barça, mais il nous a montré son hypocrisie. »
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Joan Laporta dézingue le clan Dro Fernandez
Au-delà du simple transfert, cet épisode semble avoir profondément marqué les dirigeants du club catalan. La perte d’un jeune talent considéré comme l’un des grands espoirs de la formation barcelonaise reste un sujet sensible dans la campagne actuelle.
Dans la suite de son intervention, Joan Laporta a poursuivi ses critiques : « Nous avons fait une exception et il a commis un acte odieux. Il nous a menti effrontément. Heureusement, nous entretenons de bonnes relations avec le PSG et son président, que je remercie. La clause libératoire (de Dro) n’a pas été activée. J’avais de la peine pour Hansi (Flick). Il a été contrarié car il lui a donné des opportunités en équipe première, au détriment de joueurs qui le méritaient davantage. »