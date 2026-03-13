Juventus, la vérité sur Pellegrino

La recherche d'un nouvel avant-centre, au sein de la Juventus, est désormais entrée dans la phase d'évaluation précise. Ce n'est pas une nouveauté que les Bianconeri étudient actuellement les profils figurant sur la liste de la direction de la Vieille Dame et s'efforcent de déterminer quelle serait la meilleure recrue à recruter en vue du prochain été.

Parmi les nombreux noms qui ont circulé dans les rumeurs de ces dernières semaines, figure également celui de l'attaquant argentin de Parme, Mateo Pellegrino. Mais voyons exactement ce qui transparaît concernant cet intérêt potentiel du club piémontais pour l'attaquant de l'équipe dirigée par Carlos Cuesta.