Goal.com
En direct
cm grafica pellegrino parma 2025 26 2.1 desk high impactGetty Images
Gabriele Stragapede

Traduit par

Juventus, la vérité sur Pellegrino

Quelles sont les informations qui circulent concernant l'attaquant de Parme, Carlos Cuesta ?

La recherche d'un nouvel avant-centre, au sein de la Juventus, est désormais entrée dans la phase d'évaluation précise. Ce n'est pas une nouveauté que les Bianconeri étudient actuellement les profils figurant sur la liste de la direction de la Vieille Dame et s'efforcent de déterminer quelle serait la meilleure recrue à recruter en vue du prochain été.

Parmi les nombreux noms qui ont circulé dans les rumeurs de ces dernières semaines, figure également celui de l'attaquant argentin de Parme, Mateo Pellegrino. Mais voyons exactement ce qui transparaît concernant cet intérêt potentiel du club piémontais pour l'attaquant de l'équipe dirigée par Carlos Cuesta.

  • CE QUI EST FILTRÉ

    Selon les informations relayées par Fabrizio Romano dans une vidéo sur YouTube, la Juventus étudie actuellement d'autres profils. Les Bianconeri sont certes à la recherche d'un attaquant – en donnant la priorité à la prolongation de Dusan Vlahovic –, compte tenu également des départs possibles d'Openda et de David, mais cette question ne sera pas réglée dans l'immédiat.

    Il sera avant tout essentiel, en cette fin de saison, d'assurer la qualification en Ligue des champions avant de planifier tous les investissements à réaliser cet été. Pellegrino est un joueur pour lequel la Juventus n'a pas entamé de négociations ni pris de contacts vraiment concrets, notamment parce qu'elle envisagerait plutôt de recruter un joueur plus expérimenté et de renommée internationale.

    • Publicité

  • UN ŒIL SUR LA PREMIÈRE

    Concernant Pellegrino, affirme Romano, il faut prêter attention aux pistes qui mènent à la Premier League. L'Argentin est le type même de joueur qui, de par ses qualités, plaît toujours aux équipes du championnat anglais de première division.

    Il faudra ensuite voir si l'une de ces équipes se présentera avec une offre importante à soumettre à Parme, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant. Un point doit toutefois être clarifié : les Émiliens ne ressentent pas le besoin de vendre le joueur à tout prix, compte tenu également de son contrat récemment prolongé jusqu'au 30 juin 2030.

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Parme crest
Parme
PAR
Cremonese crest
Cremonese
CRE
0