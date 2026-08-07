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3بايرن ميونخ crestبايرن ميونخ00000000
4بوروسيا دورتموند crestبوروسيا دورتموند00000000
5بوروسيا مونشنجلادباخ crestبوروسيا مونشنجلادباخ00000000
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