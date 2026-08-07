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Coupe du monde
Coupe du mondeVue d'ensemble
Coupe du monde, calendrier et résultats
Plus
lundi 13 juillet
mardi 14 juillet
vendredi 17 juillet
samedi 18 juillet
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|أوجسبورج
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|باير ليفركوزن
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|بايرن ميونخ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|بوروسيا دورتموند
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0