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Bienvenue sur Betclic, l’un des plus importants opérateurs de paris sportifs en France. Retrouvez ci-dessous un guide simple et rapide vous accompagnant lors de votre inscription sur la plateforme.

Commencez à parier en seulement quelques minutes en suivant ce guide étape par étape.

Inscription Betclic Caractéristiques 📝 Type d'inscription Remplissez le formulaire depuis votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette. 📱 Appareils Inscrivez-vous sur l’application mobile Betclic disponible sur IOS et Android ou sur le site web betclic.fr ⌛ Temps d'inscription Réalisez votre inscription en moins de 10 minutes en vous fournissant de vos différents documents personnels demandés par le bookmaker. 🪪 Méthode de vérification Pour valider votre inscription, il vous suffit de transmettre un justificatif de domicile, un RIB et une photocopie d'une carte d’identité ou d’un passeport et le tour est joué ! ✔️ Lien d'inscription Inscrivez-vous ici >>

Code promo BCGOAL

⭐ Notre avis Betclic en détails

Quelles sont les conditions d'inscription ?

Pour ouvrir un compte sur Betclic, vous devez remplir certaines conditions obligatoires. Voici les principales règles à respecter :

Avoir au moins 18 ans :

L’inscription sur Betclic est strictement réservée aux personnes majeures. Lors de votre inscription, vous devrez certifier avoir au moins 18 ans et prouver votre identité avec une pièce officielle (carte d’identité, passeport, permis de conduire).

Résider en France ou dans un pays autorisé par Betclic :

Betclic est un site agréé en France. Pour vous inscrire, vous devez résider en France métropolitaine ou dans un territoire où Betclic est légalement accessible. Une adresse valide sera exigée lors de l'inscription.

Fournir vos informations personnelles ainsi que des justificatifs :

Nom et prénom (identiques à ceux figurant sur votre pièce d’identité), date et lieu de naissance, adresse postale complète, adresse e-mail et numéro de téléphone.

Dans un délai de 30 jours après l'inscription, vous devez également envoyer les documents suivants pour valider définitivement votre compte :

Pièce d’identité en cours de validité (CNI, passeport, permis de conduire)

Justificatif de domicile récent (facture d’électricité, quittance de loyer…)

Relevé d’Identité Bancaire pour les transactions financières

Un seul compte par personne et par foyer :

Vous ne pouvez ouvrir qu’un seul compte Betclic. Si vous tentez de créer plusieurs comptes avec la même adresse IP ou les mêmes informations, tous vos comptes risquent d’être bloqués définitivement.

Une fois toutes ces conditions respectées, votre compte sera activé et vous pourrez commencer à parier en toute sécurité.

Ouvrir un compte Betclic de A à Z

Toutes les étapes nécessaires pour réaliser son inscription sur Betclic et commencer à parier sur le site.

1. Rendez-vous sur le site ou l'appli Betclic

Pour commencer votre inscription, allez sur le site du bookmaker depuis votre ordinateur, votre mobile, votre tablette, ou télécharger l'application Betclic. Cliquez sur le bouton d'inscription situé en haut de votre écran.

2. Le formulaire d'inscription Betclic

Vous serez alors dirigé vers un formulaire. Commencez par indiquer votre nom de famille, votre prénom, votre date de naissance ainsi que votre lieu de naissance.

3. Fournissez vos coordonnées

Betclic vous demandera ensuite d'indiquer votre numéro de téléphone, votre adresse email ainsi mais aussi votre adresse postale. Ne tentez pas de fournir de fausses informations, car Betclic les vérifiera et si vos données ne sont pas correctes, vous ne pourrez pas finaliser votre inscription.

4. Choisissez vos identifiants

C'est le moment de choisir votre pseudo et votre mot de passe, ceux qu'il vous faudra indiquer lorsque vous vous connecterez à votre compte.

5. Indiquez votre code promo

Un champ dédié du formulaire d'inscription vous permettra d'indiquer le code promo Betclic BCGOAL, grâce auquel vous pourrez débloquer votre bonus de bienvenue. Vous pourrez aussi indiquer votre code parrainage si vous en avez un.

6. Fixez vos limites de jeux

Afin de pouvoir réaliser des dépôts et retirer vos gains, Betclic vous demande d'indiquer vos coordonnées bancaires.

C'est aussi là que vous pourrez définir vos limites de jeu : le montant de dépôt et de mise maximum que vous vous autorisez chaque semaine, ainsi que la limite de retrait automatique en cas de gains.

7. Justifiez votre identité

Pour valider votre inscription sur Betclic, il vous faudra fournir des justificatifs : votre pièce d’identité, un justificatif de domicile (facture internet,d'eau, d'électricté, de gaz ou encore quittance de loyer) et un RIB pour réaliser vos dépôts et retirer vos gains.

Vous disposez de 30 jours pour fournir ces documents. Si vous dépassez ce délai, votre compte sera désactivé.

8. Saisissez votre code de validation

Betclic pourra alors vérifier toutes vos informations et vous faire parvenir un code d'activation par courrier postal. Vous devrez saisir ce code pour valider définitivement votre inscription sur Betclic et commencer à parier sur le bookmaker.

📝 Résumé des étapes d'inscription sur Betclic

Rendez-vous sur le site ou l'appli Betclic Le formulaire d'inscription Betclic Fournissez vos coordonnées Choisissez vos identifiants Indiquez votre code promo Betclic Fixez vos limites de jeux Justifiez votre identité Saisissez votre code de validation

Pourquoi s’inscrire sur Betclic ?

S'inscrire sur Betclic présente plusieurs avantages qui en font l'un des bookmakers les plus attractifs en France :

Profitez de plusieurs bonus de bienvenue avantageux avec des offres sur le sport mais aussi sur le poker. Jusqu'à 100 € remboursés en cash si votre premier pari est perdant avec le code promo Betclic et jusqu’à 250 € et des tickets de tournois gratuits pour jouer au poker.

avantageux avec des offres sur le sport mais aussi sur le poker. Jusqu'à 100 € remboursés en cash si votre premier pari est perdant avec le code promo Betclic et jusqu’à 250 € et des tickets de tournois gratuits pour jouer au poker. Grâce à Betclic, pariez en direct sur vos sports préférés et sécurisez vos gains ou limitez vos pertes avant la fin d’un match grâce à l’option cash out.

sur vos sports préférés et sécurisez vos gains ou limitez vos pertes avant la fin d’un match grâce à l’option cash out. Ne manquez rien des plus grands évènements sportifs du monde. Betclic vous propose un large choix de paris sur le football avec la Ligue 1, la Champions League, mais aussi sur le tennis avec les plus grands tournois du monde comme Roland Garros et l’US Open. Sans oublier le basket avec la NBA et l’Euroleague, mais aussi le Rugby, la Formule 1, le MMA, et bien d’autres.

En bref, Betclic est la plateforme de paris sportifs idéale pour les débutants mais aussi pour les parieurs expérimentés, grâce à ses bonus attractifs, son interface intuitive et la diversité des offres et des paris disponibles.

Inscription Betclic : les bonus de bienvenue

À l'instar de tous les sites de paris sportifs français, Betclic propose des bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits.

⚽ Bonus paris sportifs : Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire avec le code promo Betclic BCG***, d'effectuer un premier dépôt, puis de placer un pari. Ce premier pari peut être réalisé sur n'importe quel match ou compétition sportive, dans la limite de 100 euros. Si ce pari est perdant, Betclic vous rembourse votre mise en feebets, jusqu'à 100 euros.

🏇 Bonus paris hippiques : pour les amateurs de turf, Betclic propose un bonus similaire au bonus sport. Le bookmaker rembourse votre premier pari dans la limite de 100€ s'il est perdant. Le bonus est crédité sous forme de paris gratuits (crédits de jeu non retirables).

♠️ Bonus poker : Les fans de poker en ligne ne sont pas en reste. Betclic leur permet d'obtenir jusqu'à 250 euros suite à leur premier dépôt sur le site. Vous recevrez aussi 7 tickets de tournoi pour jouer au poker gratuitement.

Problèmes avec l’inscription sur Betclic

Lors de votre inscription sur Betclic, vous pourriez rencontrer plusieurs problèmes courants. Voici les principaux obstacles et comment les résoudre :

Refus de validation de l’identité

Il arrive parfois que le document d’identité fourni soit refusé par Betclic. Vérifiez alors que les documents sont bien lisibles et à jour (moins de 3 mois pour le justificatif de domicile par exemple).

Problème avec le bonus de bienvenue

Assurez-vous d’avoir saisi le code promo effectif au moment de votre inscription et vérifiez que votre premier pari respecte bien les conditions du bonus (pas de cash out, mise minimale respectée).

Prenez également en compte que le bonus peut être crédité avec un léger délai.

Compte bloqué ou inactif

Si vous n’avez pas validé votre compte sous 30 jours, il a pu être désactivé temporairement. Envoyez vos documents justificatifs au plus vite et contactez le support pour vérifier si une restriction ou une erreur technique empêche l’accès à votre compte.

Inscription Betclic : le parrainage

En plus du bonus de bienvenue proposé par Betclic à ses nouveaux inscrits, le bookmaker propose une offre de parrainage. Si vous êtes inscrit sur Betclic, vous pouvez bénéficier de bonus lorsque vos amis s'inscrivent grâce à vous.

Pour ce faire, rien de plus simple : vous aurez un code de parrainage, accessible depuis votre compte, qu'il vous suffira de partager avec vos amis. Lors de leur inscription sur Betclic, ils devront entrer ce code ainsi que votre pseudonyme.

Une fois l'inscription de votre ami finalisée et son premier dépôt effectué, vous et votre filleul recevrez chacun 10 euros de feebets pour parier sur Betclic. Il est possible de parrainer jusqu'à 5 personnes par mois, et donc de cumuler 50€ de bonus supplémentaires.

❔FAQ - Inscription Betclic

+ Quels sont les documents nécessaires pour vérifier mon compte ? Pour vérifier votre compte, vous devrez fournir une pièce d'identité valide (comme une carte d'identité, un passeport ou un permis de conduire) et un justificatif de domicile récent (comme une facture de services publics ou un relevé bancaire). + Y a-t-il un âge minimum pour s'inscrire sur Betclic ? Oui, vous devez avoir au moins 18 ans pour vous inscrire et jouer sur Betclic, conformément à la législation en vigueur. + Que faire si j'ai oublié mon mot de passe ? Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié ?" sur la page de connexion. Suivez les instructions pour réinitialiser votre mot de passe en utilisant votre adresse e-mail enregistrée. + Puis-je modifier mes informations personnelles après l'inscription ? Oui, vous pouvez modifier certaines de vos informations personnelles dans les paramètres de votre compte. Cependant, pour des modifications importantes, comme le changement de nom, vous devrez peut-être contacter le service client.

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