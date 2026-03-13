Bien qu'il n'ait plus remporté ce titre depuis décembre 2021, il s'agit du 12e titre de « Manager du mois » pour Guardiola, ce qui le place en troisième position au classement général, derrière Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger.

Le patron de Manchester City devance désormais d'un point David Moyes, d'Everton, consolidant ainsi son statut de l'une des figures les plus titrées à avoir jamais foulé les terrains de Premier League.