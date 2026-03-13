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Pep Guardiola met enfin fin à sa malédiction du « Manager du mois » : l'entraîneur de Manchester City remporte son premier titre de la Premier League depuis 2021
Un retour tant attendu sur le podium
L'entraîneur de City a remporté le titre d'entraîneur du mois de février, sa première distinction depuis plus de quatre ans. Cette récompense vient couronner une formidable série de résultats au cours de laquelle son équipe a imposé son autorité pendant cette période cruciale de l'hiver.
- AFP
Grimper les échelons de la grandeur de tous les temps
Bien qu'il n'ait plus remporté ce titre depuis décembre 2021, il s'agit du 12e titre de « Manager du mois » pour Guardiola, ce qui le place en troisième position au classement général, derrière Sir Alex Ferguson et Arsène Wenger.
Le patron de Manchester City devance désormais d'un point David Moyes, d'Everton, consolidant ainsi son statut de l'une des figures les plus titrées à avoir jamais foulé les terrains de Premier League.
En tête du calendrier des matchs de février
Le triomphe de Guardiola repose sur un mois de février quasi parfait, durant lequel son équipe a su allier fluidité tactique et solidité défensive. Après avoir débuté le mois par un match nul contre Tottenham Hotspur, Guardiola a mené Manchester City à un total de 13 points – le meilleur de la ligue – au cours des semaines suivantes, grâce à des victoires contre Liverpool, Fulham, Newcastle et Leeds. Ce bilan impressionnant a permis à City de rester en lice pour le titre, tandis que ses rivaux peinaient à trouver la régularité.
L'entraîneur de 54 ans a dû faire face à une concurrence acharnée pour remporter le trophée, s'imposant finalement comme le favori parmi un groupe d'entraîneurs talentueux. Guardiola a devancé une liste de quatre finalistes comprenant également Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United) et Arne Slot (Liverpool).
- Getty Images Sport
Double fête pour les Citizens
Ce fut un mois fructueux à tous les niveaux pour le club d'Etihad, puisque l'équipe première a vu les exploits individuels de ses joueurs récompensés, parallèlement au succès tactique de son entraîneur. Il s'agit du deuxième prix remporté par Man City pour le mois de février, après que l'attaquant Antoine Semenyo ait été désigné Joueur du mois. Avec des performances dignes d'un prix tant sur le banc que sur le terrain, City semble bien parti pour poursuivre sa quête de nouveaux trophées alors que la saison touche à sa fin.
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