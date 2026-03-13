Depuis toujours, l'Atalanta est l'un des clubs italiens qui travaille le mieux avec les jeunes. Elle les forme en interne, les met en valeur, les éloigne si nécessaire des projecteurs pour leur permettre de mûrir sans pression ni responsabilités excessives, et, lorsque le moment est venu, les lance dans le grand football. Et elle fait toujours mouche. Des jeunes formés au club, mais aussi ceux recrutés ailleurs, en profitant des opportunités offertes par le marché : parmi celles-ci, il y a eu cet été celle de recruter Sergej Levak en libre.
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Qui est Sergej Levak, le « petit Milinkovic-Savic » de l'Atalanta aux statistiques dignes d'un grand joueur ?
L'INTUITION DE LEVAK ET LES STATISTIQUES D'UN JOUEUR DE HAUT NIVEAU EN C
L'Atalanta a remporté la bataille face aux clubs étrangers pour recruter le milieu de terrain croate né en 2006, libre de tout contrat après la fin de son contrat avec la Roma. les Nerazzurri l'ont intégré à la réserve dans le but de lui permettre de jouer régulièrement en Serie C dans l'équipe des moins de 23 ans et il est aujourd'hui devenu un pilier de l'équipe de Salvatore Bocchetti, au point d'être convoqué par Palladino pour le match contre l'Udinese. Après Dominic Vavassori – attaquant, 8 buts, un autre talent à suivre – Levak est le joueur qui a marqué le plus de buts en championnat avec 7 réalisations (aucun milieu de terrain n'a marqué autant que lui dans le groupe C).
LE PETIT MILINKOVIC
Levak est un milieu de terrain central dans le 3-4-2-1 de l'équipe U23 de l'Atalanta ; droitier et mesurant 1,95 m, il peut, si nécessaire, reculer de quelques mètres pour jouer en tant que milieu défensif ou être aligné en position avancée dans le milieu de terrain. Il présente des caractéristiques similaires à celles de l'ancien joueur de la Lazio Milinkovic Savic : c'est un joueur doué dans les duels et doté d'un excellent sens du placement ; à Rome, il était considéré comme l'un des meilleurs espoirs du centre de formation, mais aucun accord financier n'a pu être trouvé pour le renouvellement de son contrat.