Qui est Sergej Levak, le « petit Milinkovic-Savic » de l'Atalanta aux statistiques dignes d'un grand joueur ?

L'Atalanta a remporté la bataille face aux clubs étrangers pour recruter le milieu de terrain croate né en 2006, libre de tout contrat après la fin de son contrat avec la Roma. les Nerazzurri l'ont intégré à la réserve dans le but de lui permettre de jouer régulièrement en Serie C dans l'équipe des moins de 23 ans et il est aujourd'hui devenu un pilier de l'équipe de Salvatore Bocchetti, au point d'être convoqué par Palladino pour le match contre l'Udinese. Après Dominic Vavassori – attaquant, 8 buts, un autre talent à suivre – Levak est le joueur qui a marqué le plus de buts en championnat avec 7 réalisations (aucun milieu de terrain n'a marqué autant que lui dans le groupe C).