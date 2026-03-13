Kylian Mbappé n'est pas prêt pour son retour au Real Madrid, mais Álvaro Arbeloa garde espoir pour le déplacement à Manchester City

Après avoir manqué ses quatre derniers matchs en raison d'un problème au genou, Mbappé ne sera pas de retour pour le match de Liga contre Elche samedi. Bien que le champion du monde ait fait des progrès significatifs dans sa rééducation, le staff médical et l'équipe technique ont opté pour la prudence.

Cette décision reflète l'importance des enjeux de la semaine à venir, le club donnant la priorité à la remise en forme de Mbappé pour la scène européenne. Arbeloa tient à s'assurer que sa star soit à 100 % de ses capacités avant de reprendre la compétition, afin d'éviter tout risque de rechute à long terme pendant la fin de saison en championnat.