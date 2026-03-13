(C)Getty Images
Kylian Mbappé n'est pas prêt pour son retour au Real Madrid, mais Álvaro Arbeloa garde espoir pour le déplacement à Manchester City
Des problèmes de condition physique mettent la superstar française sur la touche
Après avoir manqué ses quatre derniers matchs en raison d'un problème au genou, Mbappé ne sera pas de retour pour le match de Liga contre Elche samedi. Bien que le champion du monde ait fait des progrès significatifs dans sa rééducation, le staff médical et l'équipe technique ont opté pour la prudence.
Cette décision reflète l'importance des enjeux de la semaine à venir, le club donnant la priorité à la remise en forme de Mbappé pour la scène européenne. Arbeloa tient à s'assurer que sa star soit à 100 % de ses capacités avant de reprendre la compétition, afin d'éviter tout risque de rechute à long terme pendant la fin de saison en championnat.
Mbappé forfait pour le match contre Elche
Bien que l'attaquant français montre des signes encourageants dans son rétablissement après sa blessure, le staff technique a décidé de ne pas prendre de risque avec lui à l'approche d'une semaine décisive pour le géant espagnol.
« La situation n'est pas compliquée. Il va mieux de jour en jour. Sa convalescence se déroule comme prévu. Nous avons établi un plan, qui dépend de ses progrès, mais je pense qu’il ira bien. Il ne sera pas disponible demain, mais je suis sûr qu’il fera le déplacement à Manchester », a déclaré Arbeloa lors d’une conférence de presse. « Je veux qu’il puisse faire le déplacement à Manchester. Nous verrons comment il se sent demain et dimanche, et nous prendrons alors une décision finale. »
Exigez une intensité élevée
Si l'absence de Mbappé est un coup dur pour ce match, Arbeloa refuse de laisser son équipe perdre de vue la course au titre national. L'entraîneur a insisté sur le fait que les joueurs devaient maintenir un niveau d'intensité élevé, quelle que soit la composition du onze de départ. Il s'attend à une ambiance survoltée, similaire à celle qui régnait lors du match aller contre Manchester City.
Il a ajouté : « Nous abordons ce match avec la mentalité de ceux qui se battent pour la Liga. C'est un match important. Nous voulons une ambiance similaire à celle que nous avons connue contre City. Nous sommes conscients de la force de l'équipe que nous affrontons, une équipe qui joue mieux que ne le laisse penser son classement. Nous sommes prêts à fournir un effort supplémentaire. Nous sommes concentrés et motivés. »
En prévision des semaines décisives
Les Blancos occupent actuellement la deuxième place de la Liga et cherchent à maintenir la pression sur Barcelone,
qui compte quatre points d'avance en tête du classement. Après le match contre Elche, Madrid se rendra à Manchester pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, avec une avance de 3-0 acquise lors du match aller grâce au sensationnel triplé de Federico Valverde en première mi-temps.
