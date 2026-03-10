Comment le pari risqué du PSG concernant le transfert de Gianluigi Donnarumma a condamné le tenant du titre de la Ligue des champions à une saison décevante

Naturellement, les éloges ont fusé de toutes parts. Ousmane Dembélé en a reçu la plus grande partie après avoir inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui lui a finalement valu son premier Ballon d'Or, tandis que Désiré Doué s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète et que Khvicha Kvaratskhelia a remporté le titre officieux de meilleure recrue de la mi-saison, complétant l'attaque de stars du PSG après avoir quitté Naples.

Ailleurs, l'ascension de Vitinha, passé du statut de flop des Wolves à celui de passeur hors pair, a été une histoire vraiment unique, et l'arrière latéral Nuno Mendes a suscité l'admiration générale en neutralisant tous les ailiers d'élite qu'il a affrontés. Cependant, si tous ces joueurs méritaient d'être sous les feux de la rampe, un homme n'a pas reçu la reconnaissance qu'il méritait.

Sans Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart, le PSG n'aurait probablement pas remporté son premier triplé. Rien qu'en Ligue des champions, il a arrêté deux penalties de Liverpool lors d'une séance de tirs au but dramatique en huitièmes de finale, et a effectué un total de 15 arrêts pour contrer Aston Villa et Arsenal lors des quarts de finale et des demi-finales du PSG.

Après une saison aussi impressionnante, le gardien italien aurait certainement été intouchable dans n'importe quel autre grand club. Mais, contre toute attente, le PSG a fait de son transfert l'une de ses priorités cet été, finissant par conclure un accord de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) avec Manchester City.

Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de qualifier cette décision d'erreur monumentale, le PSG ne faisant plus peur à ses adversaires sur la scène européenne, ni même nationale.