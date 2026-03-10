Goal.com
James Westwood

Traduit par

Comment le pari risqué du PSG concernant le transfert de Gianluigi Donnarumma a condamné le tenant du titre de la Ligue des champions à une saison décevante

Le Paris Saint-Germain a été de loin la meilleure équipe d'Europe la saison dernière. L'équipe de Luis Enrique a remporté le doublé Ligue 1-Coupe de France, balayant sur son passage Manchester City, Liverpool et Arsenal avant de battre l'Inter en finale de la Ligue des champions et de remporter enfin le premier titre continental du club.

Naturellement, les éloges ont fusé de toutes parts. Ousmane Dembélé en a reçu la plus grande partie après avoir inscrit 35 buts et délivré 16 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui lui a finalement valu son premier Ballon d'Or, tandis que Désiré Doué s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète et que Khvicha Kvaratskhelia a remporté le titre officieux de meilleure recrue de la mi-saison, complétant l'attaque de stars du PSG après avoir quitté Naples.

Ailleurs, l'ascension de Vitinha, passé du statut de flop des Wolves à celui de passeur hors pair, a été une histoire vraiment unique, et l'arrière latéral Nuno Mendes a suscité l'admiration générale en neutralisant tous les ailiers d'élite qu'il a affrontés. Cependant, si tous ces joueurs méritaient d'être sous les feux de la rampe, un homme n'a pas reçu la reconnaissance qu'il méritait.

Sans Gianluigi Donnarumma comme dernier rempart, le PSG n'aurait probablement pas remporté son premier triplé. Rien qu'en Ligue des champions, il a arrêté deux penalties de Liverpool lors d'une séance de tirs au but dramatique en huitièmes de finale, et a effectué un total de 15 arrêts pour contrer Aston Villa et Arsenal lors des quarts de finale et des demi-finales du PSG.

Après une saison aussi impressionnante, le gardien italien aurait certainement été intouchable dans n'importe quel autre grand club. Mais, contre toute attente, le PSG a fait de son transfert l'une de ses priorités cet été, finissant par conclure un accord de 26 millions de livres sterling (35 millions de dollars) avec Manchester City.

Aujourd'hui, il n'est pas exagéré de qualifier cette décision d'erreur monumentale, le PSG ne faisant plus peur à ses adversaires sur la scène européenne, ni même nationale.

    « À la recherche d'un profil différent »

    Le 9 août, le PSG a annoncé le transfert du gardien de Lille Lucas Chevalier pour 55 millions d'euros (48 millions de livres sterling/64 millions de dollars), liant le Français à un contrat de cinq ans. Le montant colossal du transfert et l'engagement à long terme en disaient long, et ce n'est donc pas vraiment une surprise si Donnarumma a été écarté de l'équipe qui affrontait Tottenham cinq jours plus tard lors de la Supercoupe de l'UEFA.

    « Je suis soutenu par mon club et nous essayons de trouver la meilleure solution », a déclaré Luis Enrique lors de sa conférence de presse d'avant-match. « C'est une décision difficile. Je n'ai que des éloges à faire à Donnarumma. C'est l'un des meilleurs gardiens de but qui soient et un homme encore meilleur. Mais nous recherchions un profil différent. Il est très difficile de prendre ce genre de décisions. »

    L'entraîneur espagnol voulait un gardien plus moderne, capable de jouer au ballon, pour la prochaine étape de son projet au Parc des Princes, et Chevalier correspondait parfaitement à ce profil, avec 722 passes réussies contre 463 pour Donnarumma en Ligue 1 la saison dernière. Étonnamment, le fait que Donnarumma soit supérieur à Chevalier en termes d'arrêts et de commandement dans sa surface n'a pas été pris en compte.

    Il était extrêmement injuste de se débarrasser aussi facilement de Donnarumma après quatre années de service exceptionnel, et il a admis être « déçu et découragé » dans un message d'adieu publié sur les réseaux sociaux. Il avait tout à fait le droit de ressentir cela, et il a expliqué les raisons de son départ dans une interview accordée à Sky Sports en novembre, alors qu'il s'était déjà imposé comme un joueur clé pour Pep Guardiola à City.

    « Je me suis senti déçu (par le PSG) parce que je m'étais adapté, j'avais fait particulièrement attention », a-t-il déclaré. « Mais les derniers mois ont été complètement différents. Je ne pourrai jamais l'expliquer, mais il faut l'accepter. »

    Des informations ont également fait état du refus du PSG de céder aux exigences de Donnarumma concernant une éventuelle prolongation de contrat, qui se traduisait par une augmentation de salaire de 12 millions d'euros par an. Chevalier aurait accepté un salaire annuel beaucoup plus modeste de 6 millions d'euros, mais il est depuis devenu très clair que l'écart salarial reflète également la différence de qualité entre les deux joueurs.

    Début catastrophique

    Chevalier n'était pas non plus à la hauteur de Donnarumma en termes d'expérience, ce qui était évident dès le début. Bien que le PSG ait battu Tottenham pour remporter la Supercoupe après une séance de tirs au but, Chevalier ayant notamment arrêté un penalty de Micky van de Ven, il a commis une terrible erreur de maniement qui a permis aux Spurs de marquer leur deuxième but dans le match nul 2-2. Au lieu de bloquer calmement le faible coup de tête de Cristian Romero au second poteau, Chevalier a attendu que le ballon rebondisse et a fini par l'aider à entrer dans les filets. C'était une image à laquelle les supporters du PSG allaient bientôt s'habituer.

    Le mois suivant, lorsque le PSG s'est rendu à Marseille pour le premier Classique de la saison de Ligue 1, l'ineptie de Chevalier lui a coûté cher. À la quatrième minute du match, un centre dévié de Mason Greenwood a rebondi haut dans les airs, dans la zone idéale pour que le nouveau numéro 1 du PSG vienne le récupérer. Hélas, il a mal calculé sa course et son saut, et son geste a surpris le capitaine du club, Marquinhos, qui a accidentellement renvoyé le ballon dans ses propres filets sous la pression de Nayef Aguerd.

    Marseille a finalement remporté la victoire 1-0, sa première contre le PSG au Vélodrome en 14 ans, et Chevalier a fait une déclaration inquiétante sur son rôle sous Luis Enrique après le coup de sifflet final, déclarant aux journalistes : « C'est très différent de ce que j'ai connu auparavant. Le ballon n'arrive pas souvent dans mes mains. »

    « Si petit » et manquant de « charisme »

    Chevalier a momentanément allégé la pression qui pesait sur lui en réalisant un blanchissage lors du match suivant du PSG en championnat, une victoire 2-0 à domicile contre Auxerre, et a étonnamment eu peu à faire lors de la victoire 2-1 en Ligue des champions à Barcelone, les hôtes n'ayant réussi que trois tirs cadrés. Il est toutefois redescendu sur terre lorsque le PSG a affronté Lille au stade Pierre-Mauroy, Ethan Mbappé revenant hanter son ancien club.

    Le PSG était en passe de remporter les trois points jusqu'à ce que Mbappé récupère le ballon à l'autre bout de la surface à cinq minutes de la fin et tire du pied gauche un ballon qui aurait dû être facile à arrêter pour Chevalier. Mais le gardien international français a été beaucoup trop lent à se coucher sur sa droite, et le ballon a roulé sous sa main faiblement tendue. Lille s'en est sorti avec un match nul 1-1, et le PSG a perdu deux autres points contre Strasbourg au Parc des Princes, Chevalier se retrouvant à nouveau sous les feux de la rampe pour de mauvaises raisons.

    Il s'est complètement trompé dans son placement sur l'ouverture du score de Joaquin Panichelli, puis a laissé passer un tir à ras de terre de Diego Moreira, laissant le PSG mené 3-1 à la 50e minute. Les Parisiens sont revenus au score (3-3), mais Chevalier a été vivement critiqué après le match par un ancien champion du monde français.

    « Sur le premier but, j'ai d'abord pensé que c'était un coup de tête difficile, mais après l'avoir analysé, j'ai réalisé qu'il reculait », a déclaré l'ancien gardien des Bleus Lionel Charbonnier sur RMC Sport. « Il est sur ses talons, donc il plonge en arrière, et c'est une erreur fatale. Sur le deuxième but, il essaie d'étendre sa jambe, et ses crampons s'accrochent au gazon. Pour moi, à l'heure actuelle, la tâche est trop grande pour Chevalier. Il est trop petit. Quand on le regarde, on a l'impression que le but est énorme. Il n'a pas encore le charisme nécessaire. »

    Revendiquer un droit

    Luis Enrique a réagi fermement aux critiques croissantes à l'encontre de Chevalier, affirmant que Donnarumma avait subi le même traitement de la part des médias français.

    « Je suis très satisfait de Lucas Chevalier. Pour moi, il est l'une des meilleures options, voire la meilleure », a déclaré le patron du PSG. « Et lorsque nous recrutons un joueur, nous y réfléchissons longuement. Il a de la personnalité, il l'a démontré et continue de le faire à l'entraînement et en match. Je pense que vous ne vous souvenez pas pendant combien d'années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Moi, je m'en souviens parfaitement ! »

    Les difficultés de Chevalier se sont toutefois poursuivies en novembre et décembre, notamment lors de la victoire chaotique 5-3 du PSG contre Tottenhamen Ligue des champions, où son incapacité à gérer un corner profond a conduit au premier but de Randal Kolo Muani dans le match. Alors que Donnarumma transmettait son calme à la défense, Chevalier ne suscite que de l'anxiété, le PSG étant désormais une équipe beaucoup plus facile à battre.

    Enfin, à l'approche de la finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA contre Flamengo, Luis Enrique a pris la décision que la plupart des supporters réclamaient en préférant le gardien remplaçant Matvei Safonov à Chevalier. Il a eu raison, car Safonov s'est révélé être le héros du match.

    Après 120 minutes de jeu et un score de 1-1, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but, et le Russe a remarquablement arrêté quatre des cinq tentatives de Flamengo, permettant au PSG de remporter le trophée. Safonov a été porté en triomphe par ses coéquipiers et les membres du staff dans une ambiance de liesse après la séance de tirs au but, marquant le début d'une nouvelle dynamique entre les poteaux.

    Sous-estimé

    Chevalier n'a disputé que six matches toutes compétitions confondues avec le PSG depuis cette finale, soit trois de moins que Safonov, et la concurrence accrue n'a pas permis au joueur de 24 ans de donner le meilleur de lui-même. Au contraire, cela n'a fait que déstabiliser davantage l'ancien gardien de Lille. Il a offert au Sporting CP une victoire surprise lors de la septième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, en repoussant un tir de Francisco Trincao directement dans la trajectoire de Luis Suarez qui a marqué le but de la victoire. Il a également réagi trop lentement sur le tir décisif de Jonathan Ikone lors de la défaite surprise du PSG face à son voisin, le Paris FC, en huitièmes de finale de la Coupe de France.

    L'irrégularité de Donnarumma avec le ballon aux pieds n'était rien comparée aux nombreuses failles de Chevalier dans son jeu global, et il faut également reconnaître que Safonov n'est pas au même niveau que le gardien de but de Manchester City.

    Safonov a montré de meilleurs réflexes que Chevalier au cours des deux derniers mois, mais il n'est pas plus performant dans le jeu aérien et hésite souvent à sortir de sa ligne. Le PSG aurait vraiment dû mieux apprécier les qualités de Donnarumma, une personnalité dominante et une présence physique intimidante qui maintenait l'ordre dans la défense. Aujourd'hui, celle-ci est en plein désarroi, et si Luis Enrique ne trouve pas de solution, il risque fort de terminer sa troisième saison complète au club sans avoir remporté le moindre titre majeur.

    Auto-sabotage

    Ce n'est pas une idée farfelue, étant donné que le PSG n'est en tête de la Ligue 1 qu'avec un seul point d'avance sur la surprenante équipe de Lens et qu'il s'est qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions grâce à une victoire peu convaincante 5-4 contre Monaco. Chelsea va certainement sentir le sang avant le match aller des huitièmes de finale contre le tenant du titre, qui vient de subir une défaite 3-1 en championnat contre Monaco.

    Il faut noter que la situation des gardiens de but n'est en aucun cas le seul problème auquel Luis Enrique a dû faire face cette saison. Presque toutes ses stars seniors ont passé un certain temps à l'infirmerie, Doue ayant été absent pendant deux mois en raison d'une blessure à la cuisse, tandis que Dembélé a manqué un total de 15 matchs jusqu'à présent en raison de diverses blessures. 

    À ce stade de la saison dernière, Dembélé était une force de la nature imparable, mais depuis le début de l'année, nous n'avons vu que quelques aperçus de sa meilleure forme, et il semble que les problèmes de condition physique qui ont marqué les premières années de sa carrière soient revenus. Quant à Fabian Ruiz, il n'a disputé que 13 matchs de Ligue 1, et sa créativité et son penchant pour les percées tardives dans la surface de réparation nous manquent cruellement.

    Le PSG n'a pas réussi à trouver son rythme en raison de ces contretemps quasi permanents dans la composition de son équipe. Cependant, il reste en bonne posture grâce à la base solide qui a permis de remporter le triplé.

    L'importance de l'absence de Donnarumma ne peut être surestimée ; elle a déséquilibré toute l'équipe. Luis Enrique a indéniablement fait des merveilles dans la capitale française, mais il a involontairement saboté ses chances de bâtir une dynastie durable en abandonnant trop tôt une légende du club.

