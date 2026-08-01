Newcastle United a remporté la course pour recruter le gardien de but très prometteur Ewen Jaouen après s'être mis d'accord avec le Stade de Reims sur un transfert de 28,5 millions d'euros. Le joueur de 20 ans, qui avait suscité l'intérêt de Chelsea et du Real Madrid, aurait signé un contrat de quatre ans et devrait rejoindre l'équipe d'Eddie Howe cet été.
Le club de Reims a subi une effrayante atteinte à la sécurité : un groupe d’individus armés et cagoulés a fait irruption sur le terrain d’entraînement pour s’en prendre à l’équipe. Cet incident choquant s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, peu après le retour des joueurs d’un match de Ligue 2 perdu, provoquant une vague de condamnations dans le milieu du football français et donnant lieu à des poursuites judiciaires.
C’est le match pour la première place ! Après la victoire de Saint-Étienne ce week-end, les Troyens ont l'occasion de repasser leaders de Ligue 2 en cas de succès en Picardie. Face à une équipe d'Amiens en grande difficulté et aux portes de la zone rouge, les hommes de Stéphane Dumont visent une victoire nette.