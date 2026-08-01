Des supporters armés ont envahi le centre d’entraînement de Reims à l’issue du match nul

Le club de Reims a subi une effrayante atteinte à la sécurité : un groupe d’individus armés et cagoulés a fait irruption sur le terrain d’entraînement pour s’en prendre à l’équipe. Cet incident choquant s’est produit dans la nuit de vendredi à samedi, peu après le retour des joueurs d’un match de Ligue 2 perdu, provoquant une vague de condamnations dans le milieu du football français et donnant lieu à des poursuites judiciaires.