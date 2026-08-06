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Ligue Europa

Ligue EuropaVue d'ensemble

Sunderland 2025-26 Granit Xhaka

« Pas la moindre chance » : le football européen stupéfie l'emblématique ancien entraîneur de Sunderland

L’ancien entraîneur légendaire de Sunderland, Peter Reid, a confié à GOAL qu’il ne donnait pas la moindre chance aux Black Cats d’accrocher l’Europe à l’issue de leur première saison de retour en Premier League. Il les encourage désormais à se renforcer lors du mercato estival. Régis Le Bris et son conseil d’administration sont prêts à investir à nouveau après avoir créé la surprise en terminant à la septième place.

SunderlandPremier League
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Platini porte plainte contre le président de la FIFA

Michel Platini a déposé une plainte pénale à Paris contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, l’accusant de trafic d’influence et de diffusion de fausses allégations liées à l’abandon de sa candidature à la présidence de la FIFA en 2015. L’ancien patron de l’UEFA met également en cause deux ex-responsables de l’instance mondiale dans sa quête de réhabilitation et de justice.

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Ligue Europa, calendrier et résultats

mercredi 15 avril
Bétis Séville badge
Bétis Séville
BET
2
Braga badge
Braga
BRA
4
FDM
tot 3 - 5
mercredi 29 avril
Braga badge
Braga
BRA
2
Fribourg badge
Fribourg
SCF
1
FDM
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
FDM
mercredi 6 mai
Fribourg badge
Fribourg
SCF
3
Braga badge
Braga
BRA
1
FDM
tot 4 - 3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
FDM
tot 4 - 1
mardi 19 mai
Fribourg badge
Fribourg
SCF
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
FDM
Plus

Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1Lyon crestLyon87011851321
V
V
V
V
D
2Aston Villa crestAston Villa8701146821
V
V
V
V
V
3FC Midtjylland crestFC Midtjylland86111881019
V
N
V
D
V
4Bétis Séville crestBétis Séville8521137617
V
D
V
V
V
5FC Porto crestFC Porto8521137617
V
N
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V
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