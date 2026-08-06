« Pas la moindre chance » : le football européen stupéfie l'emblématique ancien entraîneur de Sunderland

L’ancien entraîneur légendaire de Sunderland, Peter Reid, a confié à GOAL qu’il ne donnait pas la moindre chance aux Black Cats d’accrocher l’Europe à l’issue de leur première saison de retour en Premier League. Il les encourage désormais à se renforcer lors du mercato estival. Régis Le Bris et son conseil d’administration sont prêts à investir à nouveau après avoir créé la surprise en terminant à la septième place.