Equipe de France, la date de la prochaine liste de Deschamps est connue

Cette liste sera d’ailleurs l’une des dernières avant l’annonce du groupe définitif pour le tournoi mondial. Les rencontres face au Brésil et à la Colombie serviront ainsi de laboratoire afin d’observer l’état de forme des cadres et d’évaluer certains joueurs susceptibles d’intégrer la sélection finale. La phase de groupes du Mondial approche rapidement pour les Bleus, et Didier Deschamps connaît déjà le programme qui attend ses joueurs.

Placée dans le groupe I, la France débutera la compétition le 16 juin contre le Sénégal au MetLife Stadium de New York. La deuxième rencontre, prévue le 22 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie, opposera les Tricolores à une équipe issue d’un barrage intercontinental disputé entre la Bolivie, l’Irak et le Suriname. Enfin, le dernier match de poule se jouera le 26 juin face à la Norvège au Gillette Stadium de Boston.

En attendant, Didier Deschamps pourrait être privé de Kylian Mbappé lors de la prochaine trêve internationale. Le capitaine des Bleus poursuit, en effet, sa rééducation après une blessure au genou contractée récemment. Une blessure qui l’a déjà contraint à déclarer forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, prévu ce mercredi.