Equipe de France, la date de la prochaine liste de Deschamps est connue

À l’approche de la Coupe du monde 2026, chaque annonce de sélection prend une importance particulière pour les observateurs comme pour les joueurs concernés. Le prochain rassemblement de l’équipe de France ne fera pas exception, puisqu’il servira de répétition générale avant la dernière ligne droite vers le Mondial. Entre retours attendus, incertitudes liées aux blessures et dernières opportunités pour certains candidats, cette nouvelle liste sera scrutée avec attention. Une date précise est désormais fixée pour connaître les joueurs convoqués pour les prochaines rencontres internationales.
Didier Deschamps dévoile sa prochaine liste le 19 mars
La prochaine sélection sera dévoilée le 19 mars à 14 heures. C’est le moment choisi par Didier Deschamps, selon RMC Sport, pour annoncer les joueurs retenus pour le rassemblement de fin mars. Cette liste permettra aux Bleus de préparer deux rencontres amicales importantes programmées quelques jours plus tard. Le premier test aura lieu le 26 mars face au Brésil, une affiche prestigieuse prévue au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts.
Trois jours après cette confrontation, la sélection tricolore enchaînera avec une seconde rencontre amicale contre la Colombie, prévue le 29 mars au Northwest Stadium de Landover, dans le Maryland. Pour le sélectionneur tricolore Didier Deschamps, ces deux matchs constitueront une étape clé dans la préparation de l’équipe de France avant la Coupe du monde 2026.
Une répétition générale pour les Bleus avant le Mondial 2026
Cette liste sera d’ailleurs l’une des dernières avant l’annonce du groupe définitif pour le tournoi mondial. Les rencontres face au Brésil et à la Colombie serviront ainsi de laboratoire afin d’observer l’état de forme des cadres et d’évaluer certains joueurs susceptibles d’intégrer la sélection finale. La phase de groupes du Mondial approche rapidement pour les Bleus, et Didier Deschamps connaît déjà le programme qui attend ses joueurs.
Placée dans le groupe I, la France débutera la compétition le 16 juin contre le Sénégal au MetLife Stadium de New York. La deuxième rencontre, prévue le 22 juin au Lincoln Financial Field de Philadelphie, opposera les Tricolores à une équipe issue d’un barrage intercontinental disputé entre la Bolivie, l’Irak et le Suriname. Enfin, le dernier match de poule se jouera le 26 juin face à la Norvège au Gillette Stadium de Boston.
En attendant, Didier Deschamps pourrait être privé de Kylian Mbappé lors de la prochaine trêve internationale. Le capitaine des Bleus poursuit, en effet, sa rééducation après une blessure au genou contractée récemment. Une blessure qui l’a déjà contraint à déclarer forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, prévu ce mercredi.