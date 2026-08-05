Inscription Unibet : guide pour ouvrir un compte

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Facile et gratuite, l’inscription sur Unibet se compose de plusieurs étapes. Voici notre guide à suivre pour ne rien oublier lors de vos premiers pas sur l’une des plateformes les plus utilisées de paris sportifs en France :

Inscription Unibet Caractéristiques 📝 Type d'inscription Pour démarrer votre inscription, rendez-vous directement en ligne pour remplir la première étape : le formulaire d’inscription. Munissez-vous de tous les documents nécessaires à l’inscription. 📱Appareils Unibet est disponible en application mobile sur IOS et Android, mais également sur le site web unibet.fr. ⌛ Temps d'inscription Une inscription rapide en moins de 10 minutes après avoir renseigné vos informations personnelles et fourni les différents documents de vérification. 🪪 Méthode de vérification Ces documents peuvent être : une carte d’identité, ou un passeport, un justificatif de domicile ainsi qu’un RIB, essentiel pour retirer vos futurs gains. ✔️ Lien d'inscription Inscrivez-vous ici >>

Code promo “GOAL110”

⭐Notre avis Unibet en détails

Quelles sont les conditions d'inscription sur Unibet ?

Pour vous inscrire sur Unibet, rien de plus simple. Il vous suffit d’être majeur et de résider en France.

Lors de votre inscription, vous devez fournir des informations personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos coordonnées bancaires.

Unibet vous demandera alors d’envoyer des documents justificatifs (pièce d’identité et RIB) pour valider définitivement votre compte. Enfin, vous devrez entrer un code de validation reçu par courrier afin d’activer votre compte et pouvoir retirer vos gains en toute sérénité. À vous de jouer !

Ouvrir un compte sur Unibet de A à Z

Unibet est surtout connu et réputé pour son offer de paris sportifs, mais le bookmaker propose aussi de parier sur les courses hippiques et de jouer au poker en ligne. Envie de vous inscrire sur le site ou l'appli mobile ? Découvrez toutes les étapes pour ouvrir un compte et profiter pleinement de l'offre d'Unibet.

1. Rendez-vous sur le site ou l'application Unibet

Pour commencer, rendez-vous sur unibet.fr depuis votre ordinateur, votre téléphone, votre tablette, ou télécharger l'application paris sportifs Unibet. Cliquez ensuite sur le bouton d'inscription situé en haut à droite de votre écran.

2. Le formulaire d'inscription Unibet

Vous serez alors dirigé vers le formulaire d'inscription. On vous demandera d'abord d'indiquer votre prénom et votre nom de famille. Donnez votre réelle identité, sinon il vous sera impossible d'aller au bout de votre inscription.

Il vous faudra ensuite donner votre adresse email puis définir votre un pseudonyme. Unibet vous proposera des idées si vous n'en avez pas. Choisissez également un mot de passe. Il vous permettra par la suite d'accéder à votre compte.

3. Entrez le code promo Unibet

Un champ du formulaire est dédié au code promo Unibet. Indiquez-le ici pour obtenir votre bonus de bienvenue mais aussi votre bonus de parrainage si vous avez été invité par un ami.

4. Indiquez vos coordonnées

L'étape suivante est celle où il faudra indiquer vos coordonnées : votre adresse, votre date de naissance ainsi que votre lieu de naissance. Là encore, n'essayez pas de donner de fausses informations car il vous sera impossible de confirmer la création de votre compte si vos coordonnées ne sont pas exactes.

5. Fixez vos limites de jeu

Autre étape importante pour pouvoir commencer à jouer : vos informations bancaires. Indiquez-les pour pouvoir réaliser votre premier dépôt suite à votre inscription sur Unibet, puis retirer vos gains.

C'est aussi le moment de fixer vos limites de jeu, afin de jouer de façon responsable, sans dépasser vos possibilités. Unibet vous permet de fixer une vos limites de dépôt et de mises hebdomadaire en argent réel.

6. Fournissez vos justificatifs d'identité

Une fois toutes ces infos précisées, vient une étape indispensable pour confirmer votre inscription sur Unibet : l'envoi de vos documents personnels. Ils vous permettront de justifier votre identité, de prouver que vous remplissez les conditions, notamment votre résidence en France et votre âge.

7. Confirmez la création de votre compte Unibet

La dernière étape de l'inscription sur Unibet est la validation de votre compte. Lorsque le bookmaker aura vérifié vos informations, il vous enverra un code à votre adresse postale. Ce code devra être indiqué sur le site ou l'appli, dans "Mon Compte" pour confirmer définitivement la création de votre compte.



📝 Résumé des étapes d'inscription sur Unibet



Rendez-vous sur le site ou l'application Unibet Le formulaire d'inscription Unibet Entrez le code promo Unibet Indiquez vos coordonnées Fixez vos limites de jeu Fournissez vos justificatifs d'identité Confirmez la création de votre compte Unibet

Pourquoi s'inscrire sur Unibet ?

S'inscrire sur Unibet permet à tous les parieurs de profiter d’une des meilleures plateformes de paris sportifs en France et de sa large offre composée de sport, de paris hippiques et de poker.

Le bookmaker propose trois bonus de bienvenue pour tous les goûts : jusqu'à 100€ remboursés en freebets sur le premier pari sportif perdu, 20€ offerts sur les paris hippiques et un bonus poker pouvant aller jusqu’à 250€.

Unibet offre également un programme de parrainage permettant de gagner 10€ en freebets pour chaque filleul inscrit et permettre à vos amis de rejoindre la plateforme avec un petit cadeau de bienvenue. Le large choix de compétitions d’Unibet fait également de cette plateforme l’une des plus attractive pour les amateurs de paris en ligne.

Inscription d'Unibet : 3 bonus de bienvenue

Les nouveaux inscrits sur Unibet peuvent profiter de trois bonus de bienvenue, un pour chaque type de jeu disponible sur la plateforme. Bonne nouvelle : ces 3 bonus sont cumulables !

⚽ Le bonus paris sportifs : Comme de nombreux bookmakers, Unibet rembourse votre premier pari s'il s'avère perdant, dans la limite de 100 euros. Pour profiter de cette offre, il vous suffit de vous inscrire, réaliser un premier dépôt en argent réel puis de placer un pari. Si votre mise est perdante, le bookmaker vous recrédite son montant, sous forme de BonusBet Unibet (paris gratuits ou crédits de jeu non retirables).

En plus de ce bonus, notre code promo exclusif GOAL110 vous permettra d'obtenir 10€ de freebets, et ce sans avoir besoin de réaliser un dépôt.

🏇 Le bonus paris hippiques : Pour les amateurs de turf, le bonus de bienvenue consiste également en un remboursement du premier pari, cette fois jusqu'à 20€. Si votre premier pari hippique est perdant, Unibet vous créditera le montant de votre mise, cette fois non pas en freebet mais en cash.

♠️ Le bonus poker : Quant aux amateurs de poker, ils peuvent profiter d'un bonus de dépôt, pouvant atteindre 250€. Si vous déposez 100€, vous pourrez obtenir 100€, à débloquer en jouant au poker en ligne.

Problèmes à l'inscription sur Unibet

Je n’arrive pas à déposer de l’argent sur mon compte Unibet ?

Lors d’un dépôt sur la plateforme Unibet, vous avez la possibilité d’utiliser Apple Pay ou votre carte bancaire. Un virement bancaire est également réalisable, cependant votre compte risque d’etre crédité plus tardivement que lors d’un dépôt classique par carte bancaire instantané. Notez bien que le montant minimum d’un dépôt chez Unibet est de 10 euros.

Comment bénéficier de mon bonus de parrainage ?

Une fois votre compte validé et votre premier pari placé, vous avez la possibilité de parrainer des amis avec un code. Une fois leur inscription effectuée et le premier pari placé sur Unibet, vous profiterez alors du bonus de parrainage. Le parrain (vous-même) et le filleul obtiendront alors un crédit de 10 euros en freebets chacun pour parier sur les compétitions de leur choix.

Comment modifier mes informations personnelles après mon inscription ?

Pour modifier vos informations personnelles après votre inscription sur Unibet, vous devez vous connecter à votre compte et vous rendre dans l’onglet "Mon compte". Certaines informations comme l’adresse e-mail ou le mot de passe peuvent être mises à jour directement depuis votre espace personnel. En revanche, pour modifier des informations sensibles comme votre nom, adresse ou coordonnées bancaires, vous devrez contacter le service client Unibet et fournir des justificatifs.

Comment fixer des limites de dépôt et de mise lors de mon inscription ?

Lors de votre inscription sur Unibet, vous avez la possibilité de fixer des limites de dépôt et de mise afin de mieux gérer votre budget de jeu. Cette option vous est proposée lors du remplissage du formulaire d’inscription, où vous pouvez définir un montant maximal de dépôt hebdomadaire ainsi qu’une limite de mise. Ces paramètres peuvent ensuite être ajustés depuis l’onglet "Mon compte", dans la section "Jeu responsable". Toute modification à la baisse est appliquée immédiatement, tandis qu’une augmentation de ces limites nécessite un délai de validation (environ 48 heures).

❓Inscription Unibet - FAQ

Quels sont les documents nécessaires pour valider mon compte ?

Pour valider votre compte Unibet, vous devrez fournir une pièce d'identité en cours de validité (carte d'identité, passeport ou permis de conduire) ainsi qu'un justificatif de domicile récent (facture d'électricité, de gaz, etc.). Ces documents permettent de vérifier votre identité et votre adresse.

Comment puis-je déposer de l'argent sur mon compte Unibet ?

Unibet propose plusieurs méthodes de dépôt, notamment les cartes de crédit/débit, les portefeuilles électroniques (comme PayPal ou Skrill), et les virements bancaires. Connectez-vous à votre compte et rendez-vous dans la section "Dépôt" pour choisir votre méthode préférée.

Que faire si j'ai des problèmes pour m'inscrire ?

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'inscription, vous pouvez contacter le service client d'Unibet via le chat en direct, par email ou par téléphone. Le service client est disponible pour vous aider à résoudre tout problème.

Comment puis-je fermer mon compte Unibet ?

Si vous souhaitez fermer votre compte Unibet, vous devez contacter le service client. Ils vous guideront à travers le processus et vous fourniront les informations nécessaires pour clôturer votre compte.

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