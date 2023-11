Inscription Unibet : guide pour ouvrir un compte

Unibet est l’un des opérateurs de paris sportifs les plus connus en France. Découvrez comment se déroule l’inscription Unibet en quelques étapes.

Les étapes pour réaliser son inscription sur Unibet

Unibet propose une offre de jeux très variée. Au-delà des paris sportifs, vous pourrez également vous laisser tenter par les paris hippiques ou du poker. Tous les joueurs peuvent donc trouver leur bonheur sur Unibet. Pour valider l’inscription Unibet, voici les différentes étapes à respecter.

📱 Aller sur unibet.fr

Vous devrez tout d’abord vous rendre sur unibet.fr et cliquer sur le bouton Inscription en haut à droite de l’écran. Il est aussi possible de s'inscrire depuis l'application du bookmaker, disponible sur les différents app stores.

📝Remplir le formulaire

Un formulaire sera alors disponible. Vous devrez dans un premier temps fournir vos nom et prénom.

Ensuite, vous devrez fournir votre email et choisir un pseudonyme Unibet et un mot de passe. C'est aussi le moment d'indiquer votre code promo Unibet, si vous en avez un (parrainage ou autre).

L’écran suivant concernera votre adresse physique et votre date et lieu de naissance. Il est important de vérifier que les informations que vous fournissez soient correctes.

💰 Indiquer vos données bancaires et maîtriser votre budget

Une fois ce formulaire rempli, vous devrez fournir vos informations bancaires. Celles-ci seront indispensables pour le retrait de vos futurs gains.

Vous pourrez également fixer vos limites de jeu à ce moment-là. Vous pourrez choisir votre limite hebdomadaire de dépôt d’argent et votre limite hebdomadaire de mise concernant les paris.

🆔 Envoyer vos documents personnels

Bien entendu, toutes ces étapes ne seront validées que quand vous enverrez vos documents personnels. On parle ici de votre relevé d’identité bancaire et d’une pièce d’identité. Ceux-ci doivent permettre de valider votre inscription Unibet, de vérifier votre identité et votre âge. Cette étape est indispensable pour que votre compte Unibet reste actif au-delà de quelques semaines.

Comment s’inscrire sur l’application mobile ?

Unibet est l’un des bookmakers les plus connus en France. Bien entendu, Unibet a développé une application pour ceux qui préfèrent parier en utilisant leur téléphone. Vous n’aurez qu’à télécharger puis installer cette application sur votre téléphone mobile pour l’utiliser.

L’application Unibet est notamment plébiscitée pour son ergonomie et sa facilité d’utilisation. L’expérience parieur est ainsi excellente, notamment pour ceux qui aiment parier en direct.

Avec l’application Unibet, le pari sportif sera toujours à vos côtés.

Le bonus à l’inscription d'Unibet

Unibet propose trois bonus différents pour l’inscription. Le premier concerne les paris sportifs. Ainsi, si votre premier pari sportif est perdant, vous pourrez récupérer jusqu’à 100€ en freebets + 10€ de freebets sans dépôt si vous utilisez notre code promo Unibet. Le bonus reçu dépendra bien entendu de votre mise concernant ce premier pari sportif.

Il existe également un bonus concernant les paris hippiques. Le principe est le même que pour les paris sportifs. Placez votre premier pari hippique (jusqu’à 20 euros). Si celui-ci est perdant, vous récupérerez votre mise en freebets (jusqu’à 20 euros).

Enfin, concernant le poker, vous recevrez un bonus Poker lié à l’argent déposé sur votre compte. Si vous déposez 100 euros, vous recevrez un bonus de 100 euros. Ce bonus Poker peut monter jusqu’à 250 euros.

Comment valider son inscription ?

La validation de votre inscription Unibet est sujette à l’étude de vos documents personnels. Vous devrez ainsi faire parvenir votre relevé d’identité bancaire et une pièce d’identité.

La loi oblige en effet Unibet à analyser ces documents pour valider votre inscription. Cette étape est donc fondamentale dans le processus d’inscription Unibet.

Réaliser son premier dépôt sur Unibet

Après votre inscription Unibet, vous pourrez réaliser votre premier dépôt. Différentes méthodes sont disponibles. Vous pourrez notamment utiliser Apple Pay ou votre carte bancaire. Le recours à une carte prépayée ou un porte-monnaie électronique est également possible. Enfin, vous pourrez effectuer un virement bancaire.

Le montant minimum d’un dépôt chez Unibet est de 10 euros.

Placer son premier pari

Quand vous aurez de l’argent sur votre compte, vous pourrez enfin effectuer votre premier pari. Bien entendu, avec Unibet, vous aurez le choix entre poker, pari hippique ou pari sportif.

Concernant les paris sportifs, l’offre d’Unibet est pléthorique. Vous pourrez bien entendu parier sur du football, du tennis, du basketball ou du rugby. Mais vous pourrez aussi vous intéresser à des sports moins populaires, comme le golf, le football américain, le MMA ou le tennis de table.

Avant d’effectuer votre premier pari, il est conseillé de prendre le temps d’évaluer les différents évènements sportifs proposés. Prenez également le temps de regarder toutes les cotes liées à chaque événement. Une fois que vous aurez validé ce premier pari, il sera impossible de faire machine arrière. Mais gardez en tête qu’Unibet vous remboursera ce premier pari sportif à hauteur de 100 euros, s’il est perdant.

Parrainage : bonus à l'inscription pour le parrain et le filleul

Unibet propose un bonus de parrainage. Vous pourrez ainsi faciliter l’inscription de vos amis et proches sur Unibet.

Pour cela, vous devrez tout d’abord avoir validé votre inscription, déposer au moins 10 euros sur votre compte et effectuer un premier pari de 10 euros minimum. Vous pourrez alors partager un code de parrainage à vos amis.

Ceux-ci pourront utiliser ce code au moins de leur inscription Unibet. Quand ils auront effectué leur premier pari sur Unibet, vous profiterez alors du bonus de parrainage. Le parrain et le filleul obtiendront un crédit de 10 euros en freebets chacun.

FAQ - Inscription Unibet

Quelles sont les différentes offres de jeux sur Unibet ?

Unibet propose divers jeux, comme le poker, les paris hippiques et les paris sportifs. Concernant les paris sportifs, Unibet propose de nombreux sports et de nombreux événements sportifs. Du football au MMA, en passant par le biathlon, le golf ou le tennis, il y en a pour tous les types de parieurs sportifs sur Unibet.

Quelles pièces sont indispensables pour valider l’inscription Unibet ?

Unibet vous demandera de faire parvenir une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire. Ces pièces permettront à Unibet de valider votre inscription. Ces documents doivent corroborer les informations que vous avez fournies durant l’inscription Unibet. Il est donc indispensable de fournir des informations correctes.

Est-il possible d’annuler un pari validé ?

Non, une fois que votre pari est validé, il n’est plus possible de le modifier ou de l’annuler. Il faut donc bien réfléchir avant de valider votre pari.

Comment déposer de l’argent sur votre compte Unibet ?

Il est indispensable de déposer de l’argent sur votre compte Unibet pour pouvoir parier ou jouer au poker. Le montant minimum du dépôt est de 10 euros chez Unibet. Pour déposer de l’argent chez ce bookmaker, vous pourrez utiliser votre carte bancaire ou effectuer un virement bancaire. Vous pourrez également avoir recours à Apple Pay, un porte-monnaie électronique comme Paypal ou une carte prépayée.

Comment fonctionne le parrainage Unibet ?

Unibet permet de parrainer de nouveaux joueurs dans votre entourage. Pour cela, il vous suffira de partager votre code de parrainage. Une fois que votre proche aura validé son inscription, vous bénéficierez du bonus de parrainage. Le parrain et le filleul recevront 10 euros en freebets.

Comment fonctionne la limite de dépôt ?

Cette limite représente le dépôt maximum que vous vous autorisez sur une période de 7 jours. Si votre limite est dépassée dans ce laps de temps, vous ne pourrez plus déposer d’argent sur votre compte. Vous devrez attendre la fin de ces 7 jours pour effectuer un nouveau dépôt Unibet.