Le Che Guevara des surfaces : l'histoire de Cristiano Lucarelli, le buteur qui refusait les millions pour Livourne

Été 2003. Cristiano Lucarelli a 28 ans, une solide réputation en Serie A, et des offres lucratives sur la table après une saison au Torino. Mais le natif de Livourne, fils de docker, choisit la voie du cœur. Il redescend volontairement en Serie B pour rejoindre le club de sa ville natale, tout juste promu après 30 ans de galère.

Le sacrifice n'est pas que sportif, il est financier. Pour porter le maillot amaranto, il renonce à 500 000 euros net par an. « Certains achètent une Ferrari ou un yacht. Moi, avec cet argent, je me suis acheté le maillot de Livourne », écrira-t-il dans son livre Gardez votre milliard. Il choisit le numéro 99, en hommage à l'année de naissance de son fils, mais surtout à la création des Brigate Autonome Livornesi, le groupe ultra d'extrême gauche de la ville. Lucarelli n'est pas qu'un buteur besogneux au physique de déménageur ; il est l'incarnation d'une ville frondeuse, anti-fasciste et farouchement ouvrière.





Getty Images





Le triomphe du peuple et la méfiance de la sélection

Le conte de fées devient réalité sur le terrain. Associé à Igor Protti, autre enfant du pays, et soutenu par un jeune Giorgio Chiellini en défense, Lucarelli inscrit 29 buts et ramène Livourne en Serie A après 55 ans d'attente. L'année suivante, il termine Capocannoniere (meilleur buteur d'Italie) avec 24 réalisations.

Mais ce statut de héros populaire lui ferme les portes de la gloire nationale. Malgré des statistiques qui le placent juste derrière Luca Toni, Marcello Lippi le snobe pour la Coupe du Monde 2006. Son étiquette politique le dessert. En 1997, lors d'un match avec les Espoirs italiens joué... à Livourne, il avait célébré un but en exhibant un t-shirt à l'effigie de Che Guevara. Ce geste, censé être un simple clin d'œil à ses amis ultras, l'a marqué au fer rouge. « Je n'ai jamais été militant, je n'ai jamais séché un entraînement pour une manif, mais c'est le récit qu'on a fait de moi », regrettera-t-il.

Getty Images





Le prix de l'engagement face aux instances

Lucarelli assume pourtant ce rôle de poil à gratter du Calcio. Dans un football italien gangrené par les scandales (Calciopoli, dopage, faillites), il détonne. Il célèbre parfois ses buts le poing levé, un geste qui lui vaudra 30 000 euros d'amende de la Fédération (trois fois plus que la sanction infligée à Paolo Di Canio pour un salut fasciste).

Il va plus loin : il paie de sa poche des bus pour ramener des ultras de Livourne arrêtés après des heurts avec les fascistes de la Lazio, rencontre la fille de Che Guevara et organise un match amical à Cuba. Il fustige la société de consommation de ses confrères et se coupe même volontairement le salaire de 100 000 euros lorsqu'il s'estime peu performant. Livourne et Lucarelli se voient comme les sauveurs d'un football en perdition, l'antithèse des clubs-entreprises du nord de l'Italie.

Getty Images





La trahison ukrainienne et le crépuscule d'un mythe

Mais les idéaux finissent souvent par se heurter à la réalité comptable. En 2007, en froid avec son président, Lucarelli cède aux sirènes de la Ligue des Champions et... de l'argent. Il signe au Shakhtar Donetsk pour 4 millions d'euros annuels. Pour la Curva Nord, c'est une trahison intolérable : le camarade a vendu son âme.

Lucarelli tente de se justifier en réinvestissant une partie de ce pactole (2 millions d'euros) dans la création d'un journal local indépendant, le Corriere di Livorno, pour créer des emplois et donner une voix au peuple. L'expérience éditoriale ne durera que trois ans, plombée par le manque de revenus publicitaires. Son exil ukrainien tourne court (six mois), et son retour en Italie (à Parme) est accueilli par les sifflets de son ancien public. Retraité en 2012, Lucarelli arpente aujourd'hui les bancs des divisions inférieures italiennes (actuellement à Pistoia en Serie D). La révolution n'a pas eu lieu, mais le souvenir du "buteur rouge" plane toujours sur les ports de Livourne.



