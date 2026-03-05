Vuvuzelas, Jabulani et l'autre « Main de Dieu » : Le drame et les controverses qui ont marqué la plus grande Coupe du Monde de tous les temps

Vuvuzelas, Jabulanis, mutinerie française et l'autre « Main de Dieu » : la Coupe du Monde 2010 fut un mélange de chaos, de bruit, de cœurs brisés et de pur spectacle — un tournoi qui a façonné l'ère moderne du football d'une manière que peu auraient pu prédire. Voici un nouveau épisodes d'Icons — une série de GOAL qui revisite les dix dernières Coupes du Monde à travers les moments, les personnages et les controverses qui les ont définis, faisant revivre avec éclat l'esprit de chaque tournoi.

La Coupe du Monde de la FIFA 2010, organisée par l'Afrique du Sud, a récemment été classée comme la meilleure édition jamais tenue. Selon votre vision de ce qui fait un tournoi brillant, cela suscitera soit votre accord enthousiaste, soit un roulement d'yeux accompagné d'un murmure sur les vuvuzelas, les trajectoires flottantes, les mutineries et cette main de Luis Suarez.

Ce fut la première Coupe du Monde à se dérouler à l'ère numérique moderne, les réseaux sociaux projetant chaque aspect de l'expérience directement dans votre cerveau via l'écran de votre téléphone. Twitter et Facebook étaient alors dans leur primeur fraîche et interconnectée, faisant de cette édition du tournoi quadriennal bien plus qu'une simple bande d'hommes tapant dans un ballon pour gagner un trophée doré. Cela l'a transformée en une expérience de culture pop immersive où vous pouviez suivre l'action à travers les tweets en direct d'un quidam sur le carton rouge scandaleux de Kaka, ou obtenir l'expérience corporate aseptisée du président de la FIFA, alors âgé de 71 ans, déclarant : « Je suis également très heureux de partager ma propre expérience de la Coupe du Monde de la Fifa 2010 avec les fans du monde entier » dans son tout premier tweet à la veille de la phase finale.

« Thefacebook », comme on l'appelait le jour de son lancement, n'avait que trois mois quand, dans une salle de conférence anonyme à Zurich, Joseph « Sepp » Blatter, le président de la FIFA, fit de son mieux pour injecter du suspense dans l'annonce des hôtes de la Coupe du Monde 2010. Il insista plusieurs fois sur le fait qu'il découvrirait le résultat du processus de candidature douteux de la FIFA en temps réel, au moment de sortir le nom du pays gagnant d'une enveloppe blanche ordinaire ornée d'un sceau rouge ostentatoire. Cependant, la vue de Nelson Mandela assis au premier rang montrait que Blatter prenait des libertés avec la vérité. On n'invite pas l'icône mondiale vénérée de la lutte contre l'apartheid à la place d'honneur pour lui annoncer ensuite qu'il a perdu.

Lorsque Blatter mit fin à la mise en scène et confirma enfin le vainqueur de la candidature, la délégation sud-africaine explosa de joie. Plusieurs de ses membres sortirent alors de longs tubes en plastique, faisant découvrir au monde ce qui allait devenir la signature sonore de la phase finale : la Vuvuzela.

La vuvuzela

L'origine de la vuvuzela est contestée, car des « cornes de stade » étaient disponibles pour les fans de sport aux États-Unis et, sous le nom de corneta, dans les pays d'Amérique latine depuis les années 1960. Il existe même une version de l'instrument dans un tableau de 1870, The Dinner Horn, de l'artiste américain Winslow Homer. En Afrique du Sud, pourtant, la vuvuzela est née un jour de 1965, lorsqu'un fan de football local nommé Freddie Maake ajouta un tube supplémentaire à un klaxon de vélo, pour des raisons qui restent mystérieuses. Il développa et peaufina l'idée au cours des décennies suivantes, jusqu'à ce que la chute de l'apartheid au milieu des années 1990 voit la vuvuzela devenir un pilier de la culture footballistique sud-africaine. Puis, en 2001, une entreprise de plastique entreprenante du Cap décida de produire en masse ce tube d'un mètre de long, et le bourdonnement fort et monotone devint rapidement le bruit omniprésent accompagnant le football dans tout le pays.

Ces premiers coups de klaxon de la vuvuzela lors de l'annonce de l'hôte n'étaient que le premier avertissement d'un problème qui allait consumer le monde du football. Lorsque le prélude à la phase finale, la Coupe des Confédérations de la FIFA 2009, arriva, chaque match du tournoi fut noyé sous le bruit d'un million d'abeilles en colère.

« Je trouve ces vuvuzelas agaçantes », se plaignit le milieu de terrain espagnol Xabi Alonso, « Elles ne contribuent pas à l'atmosphère du stade. Ils devraient les interdire. »

C'était un avis partagé par de nombreux autres joueurs, entraîneurs et surtout par les diffuseurs européens qui tentèrent de développer une technique de filtration audio pour réduire l'intensité du son de la vuvuzela dans leurs retransmissions. Mais la vuvuzela ne voulait pas être réduite au silence. Le bourdonnement apparemment constant qu'elles émettaient était en réalité composé d'une large gamme de fréquences, dont beaucoup se trouvaient dans la même bande passante que la voix humaine. Si vous filtriez les vuvuzelas, vous perdiez aussi les commentateurs, les chants des supporters et tous les autres bruits qui donnent au football son atmosphère unique.

Des appels à l'interdiction de la corne en plastique pour la phase finale de la Coupe du Monde furent lancés, des chercheurs soulevant diverses préoccupations de santé allant de la transmission de maladies par voie aérienne à la perte d'audition induite par le bruit. Avec une moyenne de 120 décibels, la vuvuzela égalait le bruit d'un moteur d'avion au décollage à seulement 30 mètres de distance. Ceux qui réclamaient l'interdiction des trompettes en plastique se virent opposer une fin de non-recevoir par leurs hôtes sud-africains et par la FIFA elle-même. La vuvuzela est, était et sera toujours un élément central de la culture du football en Afrique du Sud et, si vous les supprimiez, autant organiser la première Coupe du Monde sur le sol africain à New York, Londres ou Sao Paulo.

Le Jabulani

Jabulani signifie « se réjouir » ou « être heureux » en langue zouloue et quand Adidas l'a lancé comme ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, ils espéraient sûrement qu'il serait mieux accueilli que les ballons Fevernova et Teamgeist, qui avaient essuyé de nombreuses critiques lors de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon, puis à nouveau en 2006 en Allemagne. Ils se trompaient lourdement. Le Jabulani avait été conçu avec l'aide de super-experts de l'Université de Loughborough à Londres et intégrait une nouvelle technologie révolutionnaire appelée « Grip 'n Groove », qui texturait la surface du ballon avec des rainures peu profondes pour le rendre plus aérodynamique. Au lieu de scientifiques, le fabricant allemand d'articles de sport aurait dû consulter les joueurs qui, presque unanimement, détestèrent le ballon et sa trajectoire imprévisible.

« C'est sûr, le gars qui a conçu ce ballon n'a jamais joué au football », a déclaré l'attaquant brésilien Robinho. « Mais nous ne pouvons rien faire ; nous devons jouer avec. »

Le gardien de l'Angleterre David James fut encore plus direct : « Le ballon est affreux. C'est horrible, mais c'est horrible pour tout le monde. »

Une longue liste d'entraîneurs et de joueurs s'est jointe aux critiques, le gardien brésilien Júlio César le comparant à un ballon de « supermarché ». L'ancien milieu de terrain de Liverpool Craig Johnston, qui avait conçu et créé le prototype de l'Adidas Predator — la chaussure de football la plus vendue au monde — fut tellement consterné par le Jabulani qu'il écrivit une lettre de 12 pages au président de la FIFA, Sepp Blatter, détaillant les défauts perçus du ballon et compilant des montagnes de retours de joueurs professionnels critiquant ses mauvaises performances. Il supplia la FIFA d'abandonner le Jabulani.

Imperturbable face aux critiques, le Jabulani fut fermement posé sur le point central du stade Soccer City, inspiré par une calebasse, à la périphérie de Soweto, pour le match d'ouverture entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Jusqu'à la 54e minute, les Bafana Bafana avaient eu du mal à s'imposer devant une foule bruyante de près de 85 000 personnes soufflant dans leurs vuvuzelas. Une séquence rapide de passes vit l'Afrique du Sud lancer une rare contre-attaque qui se termina par Siphiwe Tshabalala s'engouffrant sur la gauche ; d'un angle fermé, il envoya un boulet de canon dans la lucarne opposée. Plus personne de sensibilité sud-africaine ne laisserait plus jamais dire un mot de travers sur le Jabulani.

L'implosion de la France

La puissante équipe de France se targuait d'un effectif de superstars mondiales qui avaient atteint la finale de 2006, s'inclinant aux tirs au but contre l'Italie après l'expulsion de Zinedine Zidane pour ce coup de tête fou sur Marco Materazzi. Mais ils ne s'étaient qualifiés pour le tournoi de 2010 qu'après un barrage infâme contre la République d'Irlande. Une double main délibérée de Thierry Henry lors de la préparation du but décisif de William Gallas avait provoqué un tollé, lequel entraîna l'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) dans le football plusieurs années plus tard.

Puis, deux mois avant la phase finale, « l'affaire Zahia » explosa dans les médias du monde entier. Franck Ribéry, Karim Benzema et Sidney Govou furent accusés d'avoir payé pour des rapports sexuels avec une escorte mineure nommée Zahia Dehar. Comme si cela ne suffisait pas, la Fédération Française de Football annonça que le sélectionneur Raymond Domenech quitterait son poste immédiatement après le tournoi, affaiblissant son autorité déjà fragile sur le groupe.

Tout cela mena les points de pression au sein de l'équipe à craquer. Le premier signe apparut 24 heures seulement avant leur premier match de groupe contre l'Uruguay, lorsque Florent Malouda tint tête à Domenech à l'entraînement et dut être écarté par le capitaine Patrice Evra. Malouda fut relégué sur le banc pour le terne 0-0 des Bleus face aux Sud-Américains, ce qui poussa la légende française et ancien capitaine Zidane à déclarer aux médias qu'il pensait que Domenech avait perdu le contrôle de l'équipe. Des propos qui s'avérèrent prophétiques.

Lors du match de groupe suivant de la France, une défaite 2-0 contre le Mexique, les tensions internes du groupe éclatèrent durant la mi-temps. Nicolas Anelka eut une altercation violente avec le sélectionneur et, après avoir refusé de s'excuser à la demande du président de la Fédération Française de Football, fut remplacé en cours de match et renvoyé du tournoi dans le déshonneur.

Le lendemain, l'étendue du climat de mutinerie dans le camp français fut exposée au monde entier. Lors d'une séance d'entraînement ouverte au public, le groupe protesta contre l'expulsion d'Anelka en refusant de s'entraîner. Après avoir signé des autographes pour les fans, les joueurs se dirigèrent vers le terrain d'entraînement où Patrice Evra en vint presque aux mains avec le préparateur physique Robert Duverne, sous les yeux du public.

Evra s'engouffra dans le bus de l'équipe, rejoint par le reste des joueurs. Ils tirèrent les rideaux du car et, apparemment, griffonnèrent quelques notes car, lorsqu'ils en émergèrent enfin, c'était en tenant une lettre qu'ils forcèrent Domenech à lire devant les fans et les médias médusés.

« Tous les joueurs sans exception souhaitent déclarer leur opposition à la décision prise par la FFF d'exclure Nicolas Anelka du groupe », dit-il.

« À la demande du groupe, le joueur en question a tenté d'établir un dialogue, mais sa démarche a été ignorée. »

Pour beaucoup, ce fut l'heure la plus sombre de l'histoire du football français, mais le pire restait à venir. Lors de leur dernier match de groupe contre l'Afrique du Sud, tout ce que la France, déjà virtuellement éliminée, avait à faire était d'être assez médiocre pour que les Bafana gagnent par 3 buts d'écart pour sortir du groupe. Menés 2-0 à la mi-temps et réduits à 10 après le carton rouge de Yoann Gourcuff à la 25e minute, les Bleus sortirent de leur léthargie et réduisirent le score lorsque Franck Ribéry devança Tsepo Masilela sur une passe en profondeur et servit Florent Malouda pour conclure. Les deux équipes perdirent ce jour-là, et l'Afrique du Sud devint le premier pays hôte de l'histoire à être éliminé dès la phase de groupes.

Luis Suárez, l'autre main de Dieu

Bien que les hôtes sud-africains, ainsi que la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Algérie et le Nigeria, aient tous été éliminés dès la phase de groupes, il restait un représentant continental pour cette première Coupe du Monde en terre africaine : le Ghana. Et dans le pur esprit d'Ubuntu, chaque Africain suivant le tournoi apporta son soutien à ses frères du continent.

Les Black Stars s'étaient frayé un chemin jusqu'en huitièmes de finale en sortant d'un groupe D difficile comprenant l'Allemagne, l'Australie et la Serbie, devançant l'Australie à la différence de buts pour terminer deuxièmes derrière la Mannschaft de Joachim Löw. Leur récompense fut un match à élimination directe contre les surprenants vainqueurs du groupe C, les États-Unis, qui avaient devancé une Angleterre chancelante sous Fabio Capello.

Au Royal Bafokeng Sports Palace de Rustenburg, le Ghana prit rapidement l'avantage par Kevin-Prince Boateng, mais les Américains revinrent fort après la pause et égalisèrent sur un penalty de Landon Donovan. Le Ghana tint bon pour atteindre la prolongation toujours à égalité, mais reprit l'avantage après seulement trois minutes lorsqu'Asamoah Gyan contrôla un long ballon de la poitrine et crucifia le gardien d'une frappe excentrée malgré la présence de deux défenseurs. Les Black Stars imitaient le Cameroun en 1990 et le Sénégal en 2002 en atteignant un quart de finale de Coupe du Monde.

Le quart de finale contre l'Uruguay fut un chassé-croisé permanent. Le Ghana prit l'avantage sur une frappe fulgurante de 35 mètres de Sulley Muntari juste avant la mi-temps. L'Uruguay égalisa grâce à l'effet flottant du Jabulani lorsqu'un coup franc de Diego Forlan en seconde période mystifia Richard Kingson dans le but ghanéen tant la balle changea de direction dans l'air.

Ce fut un classique absolu avec 39 tirs pleuvant sur les buts, et tout se joua dans les dernières secondes. Les Célestes passèrent les dernières minutes acculés par une équipe du Ghana apparemment désespérée d'éviter la séance de tirs au but imminente. Un coup franc fut botté de la droite par John Paintsil et, soudain, le ballon se retrouva libre dans les six mètres de l'Uruguay. Stephen Appiah tenta une frappe, le ballon rebondit sur le genou de Luis Suarez et s'éleva parfaitement pour que Matthew Amoah le propulse de la tête au fond des filets. Mais Luis Suarez, dans un moment qu'il décrivit plus tard comme « le plus bel arrêt du tournoi », repoussa le ballon de la ligne avec les poings. L'Afrique explosa de fureur, un Suarez en larmes fut expulsé et le Ghana obtint un penalty pour l'emporter sur le dernier geste du match.

Des années plus tard, dans une interview à GTVSports, Asamoah Gyan a révélé ses sentiments sur ce moment : « J'ai laissé tomber tout le continent, mon pays », a-t-il déclaré. « Chaque fois que je suis seul dans une pièce, cela me revient à l'esprit. Je vais vivre avec ça pour le reste de ma vie. »

Après que le Ghana a perdu la séance de tirs au but qui s'ensuivit 4-2, l'Afrique tourna sa rage contre l'Ennemi Public Numéro Un : Luis Suarez. Il ne montra aucun remords.

« La "Main de Dieu" m'appartient désormais », dit-il, faisant référence au but de la main marqué par Diego Maradona lors de la Coupe du Monde 1986.

Le débat sur le comportement de Suarez fit rage bien après que le Ghana fut rentré chez lui, bien après que l'Uruguay fut battu 3-2 par les Pays-Bas en demi-finale, et bien après leur défaite lors du match pour la troisième place contre l'Allemagne, également sur le score de 3-2. Et en vérité, l'Afrique n'a jamais tout à fait pardonné, ni oublié celui que nous connaissons maintenant sous le nom de Diablo — Le Diable.