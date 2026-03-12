Goal.com
Classement prématuré de la NWSL : Trinity Rodman et Sophia Wilson en tête de la ligue, tandis que le Kansas City Current occupe la première place

Qui est en forme ? Qui ne l'est pas ? GOAL classe chacune des 16 équipes actuelles de la Ligue nationale de football féminin.

La saison de la Ligue nationale de football féminin (NWSL) n'a pas encore officiellement commencé, donc ce premier classement de puissance pour l'année est basé uniquement sur les développements de l'intersaison, les résultats de l'année dernière et les transferts et signatures récents.

Bien que toutes les équipes de la NWSL aient disputé des matchs de pré-saison, la saison débute officiellement le 13 mars avec un match d'ouverture très attendu entre Trinity Rodman et le Washington Spirit d'une part, et Sophia Wilson et les Portland Thorns d'autre part. La NWSL entame sa 14e saison avec 16 équipes, puisque le Denver Summit FC et le Boston Legacy FC rejoignent la ligue dans le cadre de son expansion. La saison comprend un calendrier de 248 matchs, des séries éliminatoires à huit équipes et la NWSL Challenge Cup 2026.

L'année dernière, le Gotham FC a remporté le championnat NWSL 2025, tandis que le Kansas City Current a remporté le NWSL Shield, dominant la ligue et occupant la première place pendant la majeure partie de la saison avec un impressionnant bilan de 21-3-2.

L'attaquante Temwa Chawinga a été nommée MVP de la NWSL pour la deuxième saison consécutive, et le Washington Spirit a atteint la finale du championnat NWSL pour la deuxième année consécutive.

L'intersaison a été plus chargée que d'habitude.

Rodman a signé un nouveau contrat avec le Spirit, devenant ainsi la footballeuse la mieux payée au monde. Lindsey Heaps a annoncé qu'elle rejoindrait le Denver Summit FC. Sophia Wilson a resigné avec Portland et est officiellement revenue de son congé maternité — et ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé au cours des trois derniers mois.

En prévision de la saison 2026 de la NWSL, GOAL publie son classement bien trop précoce.

  • utah royalsGetty Images

    16Royals de l'Utah

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : 12e place, 25 points

    Conséquences : tout le monde soutient l'Utah, mais à part la signature majeure de Kiana Palacios, joueuse de la Liga MX Femenil, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements pendant l'intersaison pour donner aux Royals le coup de pouce dont elles ont probablement besoin. Mandy McGlynn, gardienne de but, a l'occasion de renforcer encore sa position parmi les gardiennes en lice pour l'équipe nationale féminine américaine, qui se prépare pour les qualifications de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2027.

  15Boston Legacy FC

    15Boston Legacy FC

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement final de la saison dernière : N/A

    Conséquences : Boston a du potentiel, mais il est difficile de savoir comment le club s'en sortira sans véritable joueur vedette pour mener la charge. Il compte certes dans ses rangs Nichelle Prince et Casey Murphy, toutes deux bien établies, mais le reste de l'équipe — et la composition générale de l'effectif — est relativement discret. Boston partagera également ses matchs entre deux stades et disputera son premier match de NWSL contre le champion en titre, le Gotham FC.

  14Étoiles de Chicago

    14Étoiles de Chicago

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : 14e place, 20 points

    Conséquences : Les Chicago Stars ont connu une saison difficile l'année dernière, terminant en bas du classement avec un bilan de 3-12-11. Elles ont recruté la défenseuse Michelle Alozie, anciennement à Houston Dash, et Mallory Swanson devrait faire son retour après son congé maternité, ce qui devrait aider les Stars. Il y a également Alyssa Naeher, qui continue d'assurer les cages de l'équipe.

  13Bay FC

    13Bay FC

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : 13e place, 20 points

    Conséquences : Le Bay FC débute sa saison 2026 à domicile contre la nouvelle équipe Denver Summit FC. Tous les regards seront tournés vers Claire Hutton, qui a rejoint le Bay FC dans le cadre d'un transfert spectaculaire avec le Kansas City Current. Le Bay FC semble disposer de la plupart des atouts nécessaires pour être compétitif et bénéficiera de l'avantage de débuter la saison à domicile.

  12Houston Dash

    12Houston Dash

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement final de la saison dernière : 10e place, 30 points

    Conséquences : Est-ce que ça pourrait être l'année du Houston Dash ? Le Dash commence la saison à San Diego contre le Wave, et même s'il a des joueuses super talentueuses comme Avery Patterson et Yazmeen Ryan, il a eu du mal à faire une saison complète et bien jouée.

  11Courage de Caroline du Nord

    11Courage de Caroline du Nord

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : 9e place, 35 points

    Conséquences : Le Courage semble toujours trouver le moyen d'atteindre les séries éliminatoires, ce qui fait désormais partie de l'identité du club. Cette année, il pourra encore compter sur la milieu de terrain Ashley Sanchez, qui a joué un rôle essentiel dans l'équipe en 2025. Pendant l'intersaison, le Courage a recruté la gardienne canadienne Kailen Sheridan, qui évoluait auparavant au Wave, un renfort de taille pour une équipe qui a perdu sa gardienne de longue date, Casey Murphy, partie à Boston. Le Courage débutera sa saison 2026 à domicile contre le Racing Louisville.

  10San Diego Wave

    10San Diego Wave

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : sixième place, 37 points

    Conséquences : Une fois de plus, les Wave ont connu de nombreux changements dans leur effectif, avec le départ de leur gardienne vedette Sheridan pour les Courage, ainsi que celui de Delphine Cascarino, milieu de terrain, pour les London City Lionesses. Heureusement pour les Wave, elles ont un style de jeu très bien établi, axé sur la possession du ballon et la créativité. Les Wave auront un test intéressant à passer contre les Courage lors de leur premier match à l'extérieur, d'autant plus qu'elles devront affronter leur ancienne gardienne. 

  9Sommet de Denver

    9Sommet de Denver

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : N/A

    Conséquences : contrairement à Boston, le Denver Summit FC semble capable de se battre pour une place en séries éliminatoires dès sa première saison. Cet optimisme peut s'expliquer par l'arrivée de Lindsey Heaps, ainsi que de la jeune joueuse prometteuse Jasmine Aikey, de la défenseuse du Paris Saint-Germain Eva Gaetino et des anciennes vedettes de l'Orlando Pride Carson Pickett et Ally Brazier. Avec un effectif solide en place, le Summit devra désormais établir son identité sur le terrain, même si l'entraîneur Nick Cushing a indiqué que l'équipe prévoyait de jouer dans un style offensif.

  8Course automobile à Louisville

    8Course automobile à Louisville

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement final de la saison dernière : septième place, 37 points

    Conséquences : Racing Louisville est une équipe talentueuse, physique et rapide. Le club compte dans ses rangs Emma Sears pour créer des occasions, la prometteuse défenseuse Makenna Morris au poste d'arrière latérale et un milieu de terrain capable de gagner presque tous les ballons disputés grâce à Taylor Flint. Racing Louisville débute la saison à l'extérieur contre la Caroline du Nord, une équipe qui a souvent favorisé Louisville lors de leurs dernières rencontres.

  7Orlando Pride

    7Orlando Pride

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : quatrième place, 40 points

    Conséquences : L'Orlando Pride a terminé la saison dernière à la quatrième place après avoir surpris la ligue en remportant à la fois le NWSL Shield et le championnat NWSL en 2024. Après d'importants changements pendant l'intersaison, le Pride semble légèrement affaibli en termes de profondeur à l'approche de cette saison. Il dispose toutefois de Marta, qui continue de prouver que l'âge n'est qu'un chiffre. Le Pride compte également dans ses rangs l'une des meilleures buteuses de la ligue lorsqu'elle est en bonne santé, Barbra Banda. 

  6Seattle Reign FC

    6Seattle Reign FC

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : cinquième place, 39 points

    Conséquences : Seattle Reign pourrait bien être l'équipe à battre cette saison, emmenée par la jeune et talentueuse défenseuse centrale Jordyn Bugg, qui a désormais une année d'expérience en NWSL à son actif. En défense, le Reign accueille également le retour de Sofia Huerta, qui a passé la saison dernière en prêt à Lyon. C'est au milieu de terrain que Seattle se démarque vraiment, avec la vétérane Jess Fishlock aux côtés de Sam Meza et Sally Menti. Le Reign débute la saison avec deux matchs consécutifs à l'extérieur, d'abord contre Orlando, puis contre son rival Portland lors de la deuxième semaine.

  5Portland Thorns

    5Portland Thorns

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : troisième place, 40 points

    Conséquences : lorsque Sam Coffey a quitté Portland, de nombreuses questions se sont posées quant à la réaction des Thorns. Avec le retour de Sophia Wilson et une Olivia Moultrie plus expérimentée au milieu de terrain, la réponse pourrait bien être positive. Portland débute sa saison à l'Audi Field contre les Washington Spirit. Si les Spirit partent favorites au vu des résultats de la saison dernière, ce match pourrait se transformer en une belle vitrine pour Wilson si elle décide de porter l'équipe à bout de bras.

  4La Cité des Anges

    4La Cité des Anges

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : 11e place, 27 points

    Conséquences : Cette année pourrait être celle d'Angel City. C'est l'une de ces équipes qui semblent toujours capables de mieux, mais qui échouent régulièrement en phase finale. Cette saison, cependant, les choses pourraient changer. Le club compte dans ses rangs des buteuses telles que Riley Tiernan, Sydney Leroux, de retour dans l'équipe, et Claire Emslie. En défense, rares sont les joueuses qui parviennent à passer Sarah Gorden. Le match d'ouverture contre les Chicago Stars devrait favoriser Angel City.

  3Gotham FC

    3Gotham FC

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : huitième place, 36 points

    Conséquences : Il est difficile d'imaginer un scénario dans lequel Gotham ne serait pas à nouveau dominant cette saison. Le seul départ important du club est celui de Nealy Martin, qui a rejoint Angel City. Sinon, le noyau reste intact, avec Emily Sonnett, Rose Lavelle et l'attaquante Jaedyn Shaw toujours à Gotham.

  2Washington Spirit

    2Washington Spirit

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement de la saison dernière : deuxième place, 44 points

    Conséquences : Les Spirit déçoivent rarement à l'Audi Field, surtout lors d'un match d'ouverture à domicile. La grande question sera de savoir comment l'équipe va gérer l'absence de la gardienne Aubrey Kingsbury, qui a annoncé sa grossesse pendant l'intersaison. Contre Portland, Trinity Rodman devrait prendre le relais en attaque, Hal Hershfelt va dynamiser le public et Tara Rudd sera chargée de protéger les cages.

  1Kansas City Current

    1Kansas City Current

    Classement précédent : N/A

    Résultat : N/A

    Classement final de la saison dernière : 1re place, 65 points

    Conséquences : après la saison dernière, tout semblait indiquer que les Current étaient destinées à remporter le titre avant d'être éliminées en demi-finale. Aujourd'hui, avec un nouveau milieu de terrain composé de Croix Bethune, Ally Sentnor, Debinha et Lo'eau LaBonta, Kansas City est l'une des équipes les plus solides de la ligue. Et puis il y a la plus grande menace de toutes : Temwa Chawinga. Les Current débuteront la saison 2026 à domicile contre les Utah Royals, un match qui semble largement favorable à Kansas City.

