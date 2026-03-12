La saison de la Ligue nationale de football féminin (NWSL) n'a pas encore officiellement commencé, donc ce premier classement de puissance pour l'année est basé uniquement sur les développements de l'intersaison, les résultats de l'année dernière et les transferts et signatures récents.

Bien que toutes les équipes de la NWSL aient disputé des matchs de pré-saison, la saison débute officiellement le 13 mars avec un match d'ouverture très attendu entre Trinity Rodman et le Washington Spirit d'une part, et Sophia Wilson et les Portland Thorns d'autre part. La NWSL entame sa 14e saison avec 16 équipes, puisque le Denver Summit FC et le Boston Legacy FC rejoignent la ligue dans le cadre de son expansion. La saison comprend un calendrier de 248 matchs, des séries éliminatoires à huit équipes et la NWSL Challenge Cup 2026.

L'année dernière, le Gotham FC a remporté le championnat NWSL 2025, tandis que le Kansas City Current a remporté le NWSL Shield, dominant la ligue et occupant la première place pendant la majeure partie de la saison avec un impressionnant bilan de 21-3-2.

L'attaquante Temwa Chawinga a été nommée MVP de la NWSL pour la deuxième saison consécutive, et le Washington Spirit a atteint la finale du championnat NWSL pour la deuxième année consécutive.

L'intersaison a été plus chargée que d'habitude.

Rodman a signé un nouveau contrat avec le Spirit, devenant ainsi la footballeuse la mieux payée au monde. Lindsey Heaps a annoncé qu'elle rejoindrait le Denver Summit FC. Sophia Wilson a resigné avec Portland et est officiellement revenue de son congé maternité — et ce n'est qu'une partie de ce qui s'est passé au cours des trois derniers mois.

En prévision de la saison 2026 de la NWSL, GOAL publie son classement bien trop précoce.