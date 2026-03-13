La compo de l'OM contre Auxerre : Le onze innovant d'Habib Beye

On est encore loin d’un retour au calme à Marseille. Si l’OM reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1, le club phocéen ne convainc toujours pas dans le jeu. Eliminé en Coupe de France par Toulouse, Habib Beye a conduit l’Olympique de Marseille à la victoire contre l’OL (3-2) et Toulouse (0-1) en championnat. Des résultats qui ont permis au club olympien (3e, 46 pts) de retrouver le podium avec le même nombre de points que l’Olympique Lyonnais (4e, 46 pts).

Face à l’AJA ce vendredi, l’enjeu pour les Phocéens est donc de prendre de l’avance sur les Gones et conforter ainsi leur place dans le top 3. Un objectif bien réaliste pour Habib Beye, malgré les absences de Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd ou encore Bilal Nadir. Mais le technicien sénégalais dispose bien d’autres arguments pour venir à bout d’Auxerre, ce soir.