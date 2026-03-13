L’Olympique de Marseille accueille l’AJ Auxerre, ce vendredi, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Un match important pour les Phocéens qui doivent enchainer pour rester au contact de leur objectif de fin de saison. C’est dans ce sens qu’Habib Beye a opéré quelques changements dans son onze face aux Bourguignons, ce soir.
La compo de l'OM contre Auxerre : Le onze innovant d'Habib Beye
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L’OM veut poursuivre sur sa lancée
On est encore loin d’un retour au calme à Marseille. Si l’OM reste sur deux victoires consécutives en Ligue 1, le club phocéen ne convainc toujours pas dans le jeu. Eliminé en Coupe de France par Toulouse, Habib Beye a conduit l’Olympique de Marseille à la victoire contre l’OL (3-2) et Toulouse (0-1) en championnat. Des résultats qui ont permis au club olympien (3e, 46 pts) de retrouver le podium avec le même nombre de points que l’Olympique Lyonnais (4e, 46 pts).
Face à l’AJA ce vendredi, l’enjeu pour les Phocéens est donc de prendre de l’avance sur les Gones et conforter ainsi leur place dans le top 3. Un objectif bien réaliste pour Habib Beye, malgré les absences de Leonardo Balerdi, Nayef Aguerd ou encore Bilal Nadir. Mais le technicien sénégalais dispose bien d’autres arguments pour venir à bout d’Auxerre, ce soir.
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Habib Beye change tout en défense
Dans les buts, Habib Beye devrait réitérer sa confiance à Geronimo Rulli. Devant le gardien argentin, l’ancien entraineur du Red Star devrait aligner une charnière centrale composée de Benjamin Pavard et Facundo Medina. Timothy Weah, à droite, et Emerson Palmieri, à gauche, devraient ensuite compléter le quatuor défensif marseillais.
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Habib Beye sort le grand jeu pour son attaque
Dans l’entrejeu, Pierre-Emile Hojberg devrait avoir l’appui de Geoffrey Kondogbia dans son rôle de sentinelle. Plus haut, Quentin Timber serait positionné juste derrière l’avant-centre qui ne serait autre que Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais devrait, lui, être soutenu par les ailiers Mason Greenwood à droite et Igor Paixao, à gauche.
La compo attendue de l’OM contre Auxerre
Rulli - Weah, Pavard, Medina, Emerson - Højbjerg, Kondogbia - Greenwood, Timber, Paixao - Aubameyang.